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ຄົ້ນພົບ

10 ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເປັນມິດທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024

Booking.com, ບໍລິສັດຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ ທີ່ຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວກັບ ທີ່ພັກອາໄສ, ປະສົບການທີ່ໜ້າຈົດຈໍາ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຂົນສົ່ງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຫາກໍ່ໄດ້ປະກາດ ການຈັດອັນດັບຂອງ 10 ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເປັນມິດທີ່ສຸດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ຮູ້ບຸນຄຸນ ປະຈໍາປີ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Traveler Review Awards ຄັ້ງທີ 12.

Booking.com, ບໍລິສັດຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ ທີ່ຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວກັບ ທີ່ພັກອາໄສ, ປະສົບການທີ່ໜ້າຈົດຈໍາ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຂົນສົ່ງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຫາກໍ່ໄດ້ປະກາດ ການຈັດອັນດັບຂອງ 10 ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເປັນມິດທີ່ສຸດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ຮູ້ບຸນຄຸນ ປະຈໍາປີ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Traveler Review Awardsຄັ້ງທີ 12. 

ມໍລະດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ໂລກ ໂຮ້ຍ​ອານ - ນະ​ຄອນ​ສ້າງ​ສັນ ຂອງ UNESCO. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ເຮືອທີ່ທ່າເຮືອທ່ອງທ່ຽວ ຟອງຍາ ພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວຊົມຖ້ຳ ຟອງຍາ. ພາບ: VNA
ນ້ຳ​ຕົກ​ຕາດ ​ບ້ານ​ຢົກ ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕາ​ແສງ ດ່າມຖຸຍ, ເມືອງ ​ຈຸ່ງແຄ໋ງ, ແຂວງ ກາວ​ບັ່ງ, ຫ່າງ​ຈາກ​ໃຈ​ກາງ​ເມືອງ​ປະ​ມານ 20ກິ​ໂລ​ແມັດ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ລະດູ​ດອກ​ບົວ​ບານ​ຢູ່​ແຂວງ ນິງບິ່ງ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ມຸມໜຶ່ງຂອງ ຝູ໋ກວກ United Center- ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພ ແລະ ດຶງດູດໃຈຂອງນະຄອນ ຝູ໋ກວກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP
ລະດູດອກໝັ້ນ​​ເບີກ​ບານ​ຢູ່​ຕາ​ແສງ ເຕີດງາ່, ເມືອງ ​ແມ່ວ​ວາກ, ແຂວງ ຮ່າ​ຢາງ. ພາບ: ນາມຖາຍ/VNA
ອ່າວ ຮ້າລອງ ແມ່ນມໍລະດົກໂລກ ທາງທຳມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການ ຮັບຮອງຈາກອົງການ UNESCO ໃນປີ 1994, ຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ, ຫວຽດນາມ. ພາບ: VNP
ລົດ​ໄຟ​ຟ້າ​ພາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວໄປທ່ຽວຊົມ​ທັດສະນີຍະພາບຢູ່​ນະ​ຄອນ ດ່າລາດ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP

ຕຸຍຮ່ວາ ຂອງ​ແຂວງ ຝູ໋ອຽນ ກໍ່​ແມ່ນ​ນອນຢູ່​ໃນ 10ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ​ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2024. ພາບ: ຊວນຈ້ຽວ/VNA

ມຸມ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ເມືອງ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ນະ​ຄອນ ຍາຈາງ (ແຄ໋ງຮ່ວາ). ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP

 

ບົດ ແລະ ພາບ: VNP - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເທດສະການ ນາງຮາຍ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ໄຕ່

ເທດສະການ ນາງຮາຍ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ໄຕ່

ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ຫວຽດນາມ, ກາວບັ່ງ ມີຄວາມ ພາກພູມໃຈ ໄດ້ເປັນດິນແດນ ທ່ີອະນຸລັກຮັກສາຄຸນຄ່າ ທາງວັດທະນະທຳ ພື້ນເມືອງ ທີ່ເປັນເອກະລັກຫຼາຍຢ່າງ ຂອງ ວົງຄະນາຍາດ ບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ໃນຈຳນວນນັ້ນ, ເທດສະການ ນາງຮາຍ (ນາງ ພະຈັນ) ຢູ່ຕາແສງ ຕຽນແທ່ງ, ແຂວງ ກາວບັ່ງ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີລັກສະນະ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ສີສັນວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ໄຕ່. ເທດສະການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ ບຸນຄຸນ, ເຄົາລົບທຳມະຊາດ ແລະ ອະທິດຖານ ໃຫ້ພືດຜົນລະປູກ ອຸດົມສົມບູນ. 
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