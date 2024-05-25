10 ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເປັນມິດທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024

Booking.com, ບໍລິສັດຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ ທີ່ຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວກັບ ທີ່ພັກອາໄສ, ປະສົບການທີ່ໜ້າຈົດຈໍາ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຂົນສົ່ງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຫາກໍ່ໄດ້ປະກາດ ການຈັດອັນດັບຂອງ 10 ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເປັນມິດທີ່ສຸດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ຮູ້ບຸນຄຸນ ປະຈໍາປີ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Traveler Review Awards ຄັ້ງທີ 12.
Booking.com, ບໍລິສັດຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ ທີ່ຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວກັບ ທີ່ພັກອາໄສ, ປະສົບການທີ່ໜ້າຈົດຈໍາ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຂົນສົ່ງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຫາກໍ່ໄດ້ປະກາດ ການຈັດອັນດັບຂອງ 10 ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເປັນມິດທີ່ສຸດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ຮູ້ບຸນຄຸນ ປະຈໍາປີ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Traveler Review Awardsຄັ້ງທີ 12.
ມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ ໂຮ້ຍອານ - ນະຄອນສ້າງສັນ ຂອງ UNESCO. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ເຮືອທີ່ທ່າເຮືອທ່ອງທ່ຽວ ຟອງຍາ ພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວຊົມຖ້ຳ ຟອງຍາ. ພາບ: VNA
ນ້ຳຕົກຕາດ ບ້ານຢົກ ຕັ້ງຢູ່ຕາແສງ ດ່າມຖຸຍ, ເມືອງ ຈຸ່ງແຄ໋ງ, ແຂວງ ກາວບັ່ງ, ຫ່າງຈາກໃຈກາງເມືອງປະມານ 20ກິໂລແມັດ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ລະດູດອກບົວບານຢູ່ແຂວງ ນິງບິ່ງ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ມຸມໜຶ່ງຂອງ ຝູ໋ກວກ United Center- ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພ ແລະ ດຶງດູດໃຈຂອງນະຄອນ ຝູ໋ກວກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP
ລະດູດອກໝັ້ນເບີກບານຢູ່ຕາແສງ ເຕີດງາ່, ເມືອງ ແມ່ວວາກ, ແຂວງ ຮ່າຢາງ. ພາບ: ນາມຖາຍ/VNA
ອ່າວ ຮ້າລອງ ແມ່ນມໍລະດົກໂລກ ທາງທຳມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການ ຮັບຮອງຈາກອົງການ UNESCO ໃນປີ 1994, ຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ, ຫວຽດນາມ. ພາບ: VNP
ລົດໄຟຟ້າພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວຊົມທັດສະນີຍະພາບຢູ່ນະຄອນ ດ່າລາດ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP
ຕຸຍຮ່ວາ ຂອງແຂວງ ຝູ໋ອຽນ ກໍ່ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ 10ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນມິດທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ປີ 2024. ພາບ: ຊວນຈ້ຽວ/VNA
ມຸມໜຶ່ງຂອງເມືອງແຄມທະເລນະຄອນ ຍາຈາງ (ແຄ໋ງຮ່ວາ). ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP
ບົດ ແລະ ພາບ: VNP - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ