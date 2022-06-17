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ອາຊີບ ຫວຽດ

ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ ໄມ້ໃຜ່ ບິ່ງຝູ໋ ອອກສູ່ທະເລຫຼວງ

ດ້ວຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ວິທີການເຮັດແບບໃໝ່, ຊາວບ້ານ ບິ່ງຝູ໋, ເມືອງ ແທັກເຖີດ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ປະດັບໃຫ້ແກ່ບັນດາ ຜະລິດ
ຕະພັນ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ໄມ້ຊອດ ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ ສິລະປະ ທີ່ທັນສະໄໝ. 

ການລະບາດ ​ໂຄ​ວິດ-19 ​ໄດ້​ສ້າງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ໃນ​ວິ​ທີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ​ແລະ ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ. ເນື່ອງ ຈາກເວລາສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ, ຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໂລກເລີ່ມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ພື້ນທີ່ດໍາລົງ ຊີວິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍກວ່າ. ຍ້ອນ​ເຫດ​ນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດດ້ວຍ ໄມ້​ໄຜ່ - ໄມ້ຊອດ ​ບິ່ງ​ຝູ ​ແລະ ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ ​ປະດັບ​ປະດາ​ອື່ນໆ ​ຈຶ່ງ​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ ​ກ່ອນ​ການລະບາດ. ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ, ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກ ຢູ່​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ ທ່ີພັດທະນາ​ ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ນຳ​ໃຊ້​ຜະລິດ​ຕະພັນ ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ມື, ​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ. 

ສວຍໂອກາດນີ້, ຄົນລຸ້ນຫຼັງ ຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກຳສິລະປະກຳ ບິ່ງຝູ໋ ໄດ້ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ວິທີການເຮັດແບບໃໝ່ ເພື່ອນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ ທ້ອງຖິ່ນ ຍາດແຍ່ງຕະຫຼາດໂລກ.

ໄດ້ເຫັບກັບຕາໂຮງງານ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ​ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້​ໄຜ່ - ໄມ້ຊອດ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການ ສ່ົງອອກຂອງ​ບໍລິສັດ ດ້າຍ ຫວຽດ, ປ້າຍ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ ໄດ້​ພິມ​ອອກ​ເປັນ 2 ພາສາ, ​ບາງຜະ ລິດ​ຕະພັນ ​ໄດ້ພິມອອກເປັນ 3-4 ພາສາ, ​ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້ສຶກປະຫຼາດ​ໃຈ. ທ່ານ ຫງວຽນ​ຄັກດົ່ງ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ສັດ ດ້າຍຫວຽດ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ໃນ​ໄລ​ຍະ 2 ປີ​ທີ່​ເກີດການ​ລະ​ບາດ, ລາຍ​ຮັບ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຍັງ​ຄົງ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້ກວ່າ 10 ຕື້​ດົ່ງ​ຕໍ່​ປີ.

ປະຈຸບັນ, ກີ່ຕຳ່ຫູກຖືກຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກເພື່ອເພີ່ມຜົນການຜະລິດ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP

ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ດ້າຍຫວຽດ ພວມຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຜ້າມ່ານ, ຜ້າກັ້ງ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP

ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຢູ່​ສາງ​ຂອງ​ບໍລິສັດ ດ້າຍຫວຽດ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP 

ຕາມ​ນັ້ນ​, ກ່ອນ​ຊຸມ​ປີ 90 ຂອງ​ສັດຕະວັດທີ XX , ​ເມືອງ​ ແທັກເຖີດ ​ມີ​ຈຳນວນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຜະລິດ ເຖິງ 50%​. ແຕ່ວ່າ, ​ຄື​ກັບບັນດາ​ໝູ່​ບ້ານອາຊີບ​ຕ່າງໆ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ​ເຂົາ​ເຈົ້າຕ້ອງ​ຜ່ານ​ໄລຍະ​ການ​ຫັນປ່ຽນພື້ນຖານ ເສດຖະກິດ, ຈາກ​ການ​ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ມາເປັນ​ພື້ນຖານ​ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ. ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບແຫ່ງນີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີການປ່ຽນແປງ ເມື່ອແທດເໝາະ ກັບທ່າອ່ຽງການບໍລິໂພກຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບການແຂ່ງຂັນຈາກບັນດາຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຄ່ອຍໆ ເສື່ອມເສຍໄປຍ້ອນຈຳໜ່າຍອອກບໍ່ໄດ້.

ບໍ່​ຍອມ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ອາຊີບ​ຫັດຖະກຳ​ ຂອງ​ ໝູ່​ບ້ານ​ຖືກ​ສູນ​ຫາຍ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ ກໍ່ສືບ​ທອດວຽກ​ງານ​ ແລະ ຄວາມ​ມຸ່ງ​ມາດ​ປາດ​ຖະໜາ​ຂອງ​ພໍ່ ກັບໝູ່​ບ້ານ​ອາຊີບແຫ່ງນີ້, ທ່ານ ດົ່ງ ​ໄດ້ມີການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ປັບປຸງ​ຮູບ​ແບບ​ຜະລິດ​ຕະພັນ. ດ້ວຍ​ພື້ນຖານ​​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວຂອງ ໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ທ່ານ ດົ່ງ​ ​ໄດ້​ປະດິດອອກມາບັນດາຜະລິດຕະພັນຜ້າກັ້ງ, ຜ້າມ່ານ ທີ່ເຮັດດ້ວຍ​ໄມ້​ໄຜ່ - ໄມ້ຊອດ ​ມີ​ຄວາມ​ງາມ​ສູງ​ ເພື່ອ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ຍາດ​ແຍ່ງ​ໄດ້​ບັນດາ​ຕະຫຼາດ​ທີ່​ເຂົ້າເຖິງຍາກ.

ການ​ອອກ​ແບບ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ຫັດຖະກຳ​ຢູ່​ບັນດາ​ໝູ່​ບ້ານ​ອາຊີບ​ມູນເເຊື້ອຂອງ ​ຫວຽດນາມ ລ້ວນ​ແຕ່​ແມ່ນ​ຈຸດ​ອ່ອນ​ທີ່​ສຸດ. ເມື່ອ​ຮັບ​ຮູ້​ໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ດ້າຍຫວຽດ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່ຖືຂັ້ນຕອນການ​ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຜະ ລິດ​ຕະພັນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ແນວ​ຄິດ​ໃໝ່ ​ຂອງ ບັນດາວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ, ແຕ່​ແມ່ນ​ບັນຫາ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂອງ​ໝູ່​ບ້ານ​ອາຊີບ ມູນເຊື້ອແຫ່ງໜຶ່ງ. ນີ້​ກໍ່ແມ່ນ​ເຫດຜົນ​ທີ່​ບໍລິສັດ ດ້າຍຫວຽດ ມີ​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນໄດ້​ອອກ​ແບບຢ່າງ​ພິ​ເສດ ​ທີ່​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຕ້ອງການ, ​ແຕ່​ບໍ່​ສາມາດ​ຊອກ​ຫາໄດ້​ຢູ່​ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ຕ່າງໆ.

ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ຫັດຖະກຳ​ສິລະປະກຳຂອງ​ໝູ່​ບ້ານ​ອາຊີບ ບິ່ງ​ຝູ໋ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຍັງ​ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ໂລກ:

ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ດ້າຍຫວຽດ ໄດ້ຮັບຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຜ້າມ່ານ, ຜ້າກັ້ງ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ເກືອບທັງໝົດຂອງບັນດາຄອບຄົວໃນໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຜະລິດຕາມຄຳສັ່ງຂອງບໍລິສັດ. ນອກ ຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຍັງມີໂຮງງານຜະລິດຈໍານວນໜຶ່ງ ຢູ່ບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບ ແລະ ແຂວງໃກ້ຄຽງ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ບັນດາຄໍາສັ່ງສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກ.

ໂດຍ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ແຫ່ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ໝູ່​ບ້ານ​ອາຊີບ ທີ່​ກ້າ​ປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີຫົວຄິດປະດິດ​ສ້າງ, ປັບປຸງ​ຮູບ​ແບບ​ຜະລິດ​ຕະພັນ, ບໍລິສັດ ດ້າຍຫວຽດ ​ພວມເປັນ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ຢັ້ງຢືນ​ຄວາມ​ຂະຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ຂອງຄົນລຸ້ນຫຼັງຂອງ​ໝູ່​ບ້ານ​ອາຊີບແຫ່ງນີ້, ນຳ​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຕະຫຼາດ​ໂລກ.

ບົດ: ຖາວວີ - ພາບ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ

 

 

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຢໍ່ຈ໊າ ເອືອກເລ໊

ຢໍ່ຈ໊າ ເອືອກເລ໊

ໝູ່​ບ້ານ​ເຮັດ ຢໍ່ຈ໊າ ເອືອກເລ໊, ​ເມືອງ ແທງ​ອວາຍ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ ມີ​ປະຫວັດ ຄວາມເປັນມາ​ເກືອບ 500 ປີແລ້ວ. ພິ​ເສດ​ແມ່ນຈາກ​​ອາຊີບ​ມູນເຊື້ອ​ ຂອງ​ ໝູ່​ບ້ານ, ປະຊາຊົນ ​ໃນ​ໝູ່​ບ້ານ ​ໄດ້​ປະດິດ​ສ້າງ ​ເຄື່ອງ​ໝາຍການ ຄ້າ ຢໍ່ຈ໊າ ເອືອກເລ໊
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