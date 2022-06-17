ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ ໄມ້ໃຜ່ ບິ່ງຝູ໋ ອອກສູ່ທະເລຫຼວງ

ອາຊີບ ຫວຽດ
ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ ໄມ້ໃຜ່ ບິ່ງຝູ໋ ອອກສູ່ທະເລຫຼວງ
ຕະພັນ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ໄມ້ຊອດ ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ ສິລະປະ ທີ່ທັນສະໄໝ.
ການລະບາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສ້າງການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນ. ເນື່ອງ ຈາກເວລາສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ, ຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໂລກເລີ່ມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ພື້ນທີ່ດໍາລົງ ຊີວິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍກວ່າ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດດ້ວຍ ໄມ້ໄຜ່ - ໄມ້ຊອດ ບິ່ງຝູ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ປະດັບປະດາອື່ນໆ ຈຶ່ງມີການສົ່ງອອກຫຼາຍກວ່າ ກ່ອນການລະບາດ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຜູ້ບໍລິໂພກ ຢູ່ບັນດາປະເທດ ທ່ີພັດທະນາ ໄດ້ກັບຄືນມານຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເຮັດດ້ວຍມື, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ສວຍໂອກາດນີ້, ຄົນລຸ້ນຫຼັງ ຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກຳສິລະປະກຳ ບິ່ງຝູ໋ ໄດ້ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ວິທີການເຮັດແບບໃໝ່ ເພື່ອນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ ທ້ອງຖິ່ນ ຍາດແຍ່ງຕະຫຼາດໂລກ.
ໄດ້ເຫັບກັບຕາໂຮງງານຫຸ້ມຫໍ່ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ - ໄມ້ຊອດ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການ ສ່ົງອອກຂອງບໍລິສັດ ດ້າຍ ຫວຽດ, ປ້າຍຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ພິມອອກເປັນ 2 ພາສາ, ບາງຜະ ລິດຕະພັນ ໄດ້ພິມອອກເປັນ 3-4 ພາສາ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປະຫຼາດໃຈ. ທ່ານ ຫງວຽນຄັກດົ່ງ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ດ້າຍຫວຽດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະ 2 ປີທີ່ເກີດການລະບາດ, ລາຍຮັບສົ່ງອອກຂອງບໍລິສັດຍັງຄົງບັນລຸໄດ້ກວ່າ 10 ຕື້ດົ່ງຕໍ່ປີ.
ຕາມນັ້ນ, ກ່ອນຊຸມປີ 90 ຂອງສັດຕະວັດທີ XX , ເມືອງ ແທັກເຖີດ ມີຈຳນວນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຜະລິດ ເຖິງ 50%. ແຕ່ວ່າ, ຄືກັບບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບຕ່າງໆ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຜ່ານໄລຍະການຫັນປ່ຽນພື້ນຖານ ເສດຖະກິດ, ຈາກການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ມາເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດຕະຫຼາດ. ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບແຫ່ງນີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີການປ່ຽນແປງ ເມື່ອແທດເໝາະ ກັບທ່າອ່ຽງການບໍລິໂພກຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບການແຂ່ງຂັນຈາກບັນດາຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຄ່ອຍໆ ເສື່ອມເສຍໄປຍ້ອນຈຳໜ່າຍອອກບໍ່ໄດ້.
ບໍ່ຍອມປ່ອຍໃຫ້ອາຊີບຫັດຖະກຳ ຂອງ ໝູ່ບ້ານຖືກສູນຫາຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ສືບທອດວຽກງານ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງພໍ່ ກັບໝູ່ບ້ານອາຊີບແຫ່ງນີ້, ທ່ານ ດົ່ງ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ. ດ້ວຍພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງ ໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ທ່ານ ດົ່ງ ໄດ້ປະດິດອອກມາບັນດາຜະລິດຕະພັນຜ້າກັ້ງ, ຜ້າມ່ານ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ - ໄມ້ຊອດ ມີຄວາມງາມສູງ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ ແລະ ຍາດແຍ່ງໄດ້ບັນດາຕະຫຼາດທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກ.
ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳຢູ່ບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບມູນເເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນຈຸດອ່ອນທີ່ສຸດ. ເມື່ອຮັບຮູ້ໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ດ້າຍຫວຽດ ຍາມໃດກໍ່ຖືຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຜະ ລິດຕະພັນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນແນວຄິດໃໝ່ ຂອງ ບັນດາວິສາຫະກິດ, ແຕ່ແມ່ນບັນຫາຍາກທີ່ສຸດໃນວິສາຫະກິດຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບ ມູນເຊື້ອແຫ່ງໜຶ່ງ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ບໍລິສັດ ດ້າຍຫວຽດ ມີບັນດາຜະລິດຕະພັນໄດ້ອອກແບບຢ່າງພິເສດ ທີ່ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງປະເທດຕ້ອງການ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດຊອກຫາໄດ້ຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆ.
|ບັນດາຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳສິລະປະກຳຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບ ບິ່ງຝູ໋ ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ:
ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ດ້າຍຫວຽດ ໄດ້ຮັບຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຜ້າມ່ານ, ຜ້າກັ້ງ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ເກືອບທັງໝົດຂອງບັນດາຄອບຄົວໃນໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຜະລິດຕາມຄຳສັ່ງຂອງບໍລິສັດ. ນອກ ຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຍັງມີໂຮງງານຜະລິດຈໍານວນໜຶ່ງ ຢູ່ບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບ ແລະ ແຂວງໃກ້ຄຽງ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ບັນດາຄໍາສັ່ງສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກ.
ໂດຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວິສາຫະກິດແຫ່ງທຳອິດຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບ ທີ່ກ້າປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ປັບປຸງຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ, ບໍລິສັດ ດ້າຍຫວຽດ ພວມເປັນເຄື່ອງໝາຍຢັ້ງຢືນຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນຂອງຄົນລຸ້ນຫຼັງຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບແຫ່ງນີ້, ນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໂລກ.
ບົດ: ຖາວວີ - ພາບ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ