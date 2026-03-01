Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ເສດຖະກິດ

ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ - ກໍາລັງໜູນຍົກສູງກໍາລັງແຮງພາຍໃນຂອງປະເທດ

ໃນສະພາບການເຕີບໂຕໃນທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງ, ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ຕົກເຂົ້າສູ່ພາວະເສດຖະກິດທົດຖອຍ, ຫວຽດນາມ ຍັງຄົງຮັກສາໄດ້ຈຸດພົ້ນເດັ່ນທີ່ຕັ້ງໜ້າ: ການເຕີບໂຕສາມາດຮັກສາຢູ່ໃນລະດັບສູງ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ, ລາຍຮັບສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນເພີ່ມຂຶ້ນໄວ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະຖານະບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງສາກົນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ.

ໃນສະພາບການໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງຄືໃນປະຈຸບັນ, ການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ຫັນປ່ຽນສີຂຽວ ແລະນະວັດຕະກຳແມ່ນເສັ້ນທາງເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມ ຍົກສູງກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ເປີດກວ້າງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາ, ປັບປຸງທ່າຮົບປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນສະພາບການໃໝ່.

ການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ການຫັນປ່ຽນສີຂຽວ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຮູບແບບເສດຖະກິດ

ໃນທຸກສະພາບການ, ການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ຍາມໃດກໍ່ຕິດພັນກັບການສ້າງສາ ແລະພັດທະນາປະເທດ. ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂາດສະຖຽນລະພາບ, ການເຕີບໂຕຕ່ຳ, ໜີ້ສາທາລະນະຂຶ້ນສູງ, ການເງິນ-ເງິນຕາເຄັ່ງຕຶງຍາກທີ່ຈະຮັບປະກັນແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອລົງທຶນດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ກົງກັນຂ້າມ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ໜີ້ສາທາລະນະຢູ່ໃນລະດັບປອດໄພ ຈະສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕໄວ, ຍືນຍົງ ແລະປັບປຸງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ຜະລິດຕະພັນ ໂຣໂບດ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ແນະນຳທີ່ງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງປະເທດ ໃນເດືອນກັນຍາ 2025. ພາບ: ຮວ່າງຈູງ.

ເລື່ອງໜີ້ສາທາລະນະຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ, ເປີດກວ້າງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການເງິນໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການບໍລິຫານເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນວິທີທີ່ຫວຽດນາມ ສະສົມແຫຼ່ງກຳລັງຍຸດທະສາດເພື່ອເປັນເຈົ້າການຮັບມືໃນທຸກກໍລະນີ, ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພທຳມະຊາດ, ໂລກລະບາດ; ພ້ອມທັງສ້າງໂຄງປະກອບການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຄືນໃໝ່ຕາມທິດເພີ່ມອັດຕາສ່ວນເບີກຈ່າຍການລົງທຶນພັດທະນາ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ. ດ້ວຍວິໄສທັດດັ່ງກ່າວ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງໄປຄຽງຄູ່ກັບເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດແຕ່ຢ່າງດຽວນັ້ນຍັງແມ່ນພາກສ່ວນກາຍຍະອິນຊີຂອງຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດແຕ່ຫົວທີ, ແຕ່ໄກດ້ວຍການສ້າງກຳລັງແຮງບົ່ມຊ້ອນສັງລວມຂອງປະເທດ.

ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ຫັນປ່ຽນເປັນສີຂຽວໄດ້ກຳນົດວ່າ ແມ່ນກຳລັງໜູນໃໝ່ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍເຖິງປີ 2045, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ. ຈາກແງ່ມຸມເສດຖະກິດ, ການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ຫັນປ່ຽນສີຂຽວຊ່ວຍເພີ່ມສະມັດຕະພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການເຕີບໂຕ. ການປະຕິວັດກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ຫັນປ່ຽນສີຂຽວຍັງຊ່ວຍປະກອບສ່ວນສ້າງໂລ້ກຳບັງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ, ຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າພະລັງງານ ແລະເຕັກໂນໂລຢີ; ເພີ່ມຄວາມສາມາດການເປັນເຈົ້າຂອງໃນການຜະລິດ, ການແຈກຢາຍ, ຈຳໜ່າຍ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂລ້ກຳບັງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ສ້າງລະບົບພະລັງງານສີຂຽວ, ຫັນແຫຼ່ງສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງສະອາດ, ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍຕໍ່ການຜັນແປຂອງພູມສາດ-ການເມືອງ, ການປະທະກັນດ້ານພະລັງງານ.

ລະບອບລະບຽບການຊັກນຳ, ວິສາຫະກິດ, ປະຊາຊົນຮ່ວມເດີນທາງ

ເພື່ອໃຫ້ “ກຳລັງໜູນທີ່ນີ້ມນວນ” ສີຂຽວ-ດີຈີຕອນ ກາຍເປັນກຳລັງແຮງຂອງປະເທດ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການວາງອອກແມ່ນຕ້ອງປະກາດໃຊ້ບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດໂດຍໄວ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ, ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ພ້ອມທັງຢືດໝັ້ນການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ, ຕັດເງື່ອນໄຂໃນການດຳເນີນທຸລະກິດອອກ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ປອດໄພ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ. ບົນພື້ນຖານດັ່ງກ່າວ, ສາມາດເຫັນໄດ້ 3 ກຸ່ມເຈົ້າກຳຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນພາກວິສາຫະກິດ. ນີ້ແມ່ນກຳລັງໂດຍກົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ການບໍລິການດີຈີຕອນ, ອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ... ກຳລັງນີ້ຈະຫັນວິໄສທັດຍຸດທະສາດກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການລະອຽດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ຍົກສູງກຳລັງແກ່ງແຍ້ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ງົບປະມານ, ຈາກນັ້ນເພີ່ມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ຫັນປ່ຽນສີຂຽວຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຕ່ລະຄອບຄົວ, ແຕ່ລະສະຫະກອນ, ແຕ່ລະວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ, ນັບແຕ່ວິທີການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ, ໃຊ້ນ້ຳຢ່າງປະຢັດ. ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນແມ່ນັກຮົບໃນສະໜາມຮົບໃໝ່-ສະໜາມຮົບສ້າງແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດເປັນສີຂຽວ, ວັດທະນະທຳດີຈີຕອນທີ່ປອດໃສ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.

ຜະລິດຕະພັນ ໂຣໂບດ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ແນະນຳທີ່ງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງປະເທດ ໃນເດືອນກັນຍາ 2025. ພາບ: ຮວ່າງຈູງ.

ກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ດ້ວຍພາລະບົດບາດແມ່ນກອງສູ້ຮົບ, ກອງປະຕິບັດງານ, ກອງອອກແຮງງານທຳການຜະລິດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໄປນຳໜ້າໃນ ຫຼາຍຂົງເຂດ, ຄື: ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອນໄຫວພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໃຊ້ໄດ້ສອງໜ້າທີ່, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພທຳມະຊາດ, ກູ້ຊີບ-ກູ້ໄພ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບການຫັນປ່ຽນສີຂຽວ.

ຫຼີກລ້ຽງການລ່າຊ້າ “ກຳປັ່ນສີຂຽວ-ດີຈີຕອນ”

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ບໍ່ໄດ້ຢູ່ນອກທ່າອ່ຽງໃຫຍ່ ເຊິ່ງໄດ້ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ, ສະເໜີ ແລະຮ່ວມມືບົນພື້ນຖານແນວທາງພົວພັນຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະຫຼາຍຝ່າຍ. ສິ່ງນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຂົງເຂດຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ຫັນປ່ຽນສີຂຽວ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລ່າຊ້າໄດ້. ຖ້າວ່າດຳເນີນລ່າຊ້າ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະຖອຍຫຼັງ, ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຍາກທີ່ຈະປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້. ກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ໂອກາດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໄປໄວ, ໄປຢ່າງໝັ້ນຄົງບົນເສັ້ນທາງສີຂຽວ-ດີຈີຕອນ, ຫວຽດນາມ ຈະສາມາດສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸກ່ຽວກັບສະມັດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບການເຕີບໂຕ, ລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ.

ທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ສ້າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ພັດທະນາໄວ, ຍືນຍົງ, ປະເທດຊາດຈະຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ສົມກັບການເສຍສະຫຼະຊີວິດຂອງຮຸ່ນພໍ່ຮຸ່ນອ້າຍ ແລະຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຊົນໃນສັງກາດໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ ໜັງສືພິມກອງທັບປະຊາຊົນ)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກວາງຈິ ປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ, ຄວບຄຸມກຳປັ່ນຫາປາຢູ່ບັນດາປາກແມ່ນ້ຳ, ທ່າເຮືອຫາປາ

ກວາງຈິ ປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ, ຄວບຄຸມກຳປັ່ນຫາປາຢູ່ບັນດາປາກແມ່ນ້ຳ, ທ່າເຮືອຫາປາ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຮີບເຮັ່ງກວດກາຄືນໜ້າທີ່ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຢ່າງຮອບດ້ານດ້ວຍຕົນເອງ
ອ່ານເພີ່ມ

Top