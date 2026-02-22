ຫວຽດນາມ ສັງກາດໃໝ່
ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການເດີນທາງໃໝ່ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນປີ 2026
ໃນສະພາບການທົ່ວໂລກ, ຫຼາຍນັກລົງທຶນສາກົນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືດັ່ງບ່ອນອີງທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ການເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດຍາວນານ.
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ - ຊັບສິນອັນລ້ຳຄ່າໃນການດຶງດູດການລົງທຶນ
ສິ່ງທີ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ເວົ້າເຖິງຫຼາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອເວົ້າກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ, ໄປຄຽງຄູ່ລະດັບການເຕີບໂຕ ຍັງແມ່ນຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍໃນການກຳນົດທິດພັດທະນາ. ບັນດາກອງທຶນລົງທຶນ, ກຸ່ມບໍລິສັດນານາຊາດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕຕິດພັນກັບສະຖຽນລະພາບມະຫາພາກ, ການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ຮັບປະກັນບັນດາດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ຍ້ອນມີຄວາມຢຶດໝັ້ນນັ້ນເອງ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າ “ແມ່ນຊັບສິນນາມມະທຳ” ແຕ່ມີຄຸນຄ່າພິເສດໃນການແກ້ງແຍ້ງດຶງດູດກະແສທຶນທົ່ວໂລກ. ທ່ານ Jim Aiello, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຮ່ວມ, ປະທານຮ່ວມບໍລິສັດ Greenwich Economic Forum, ອາເມລິກາ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສິ່ງທີ່ບັນດາການນຳວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນເຫັນໄດ້ ແມ່ນຄວາມສະຖຽນລະພາບ, ລັກສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ຈະແຈ້ງແມ່ນອຳນາດກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ພ້ອມກັບຂອບນິຕິກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ. ນັ້ນແມ່ນບັນດາປັດໄຈຈະຊຸກຍູ້ຄວາມສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເລື່ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ ແລະ ຫັນປ່ຽນຮູບແບບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ”.
ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕສູງກວ່າ, ມີຄຸນນະພາບກວ່າ, ອີງໃສ່ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຈາກປະຊາຄົມສາກົນວ່າ ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງທົ່ວໂລກ, ແມ່ນກຳລັງໜູນໃໝ່ນຳ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດການເຕີບໂຕສອງຕົວເລກ.
“ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ ແລະ ການຟື້ນຟູທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ. ໂຄງການປະຕິຮູບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ພວມຄ່ອຍໆຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບັດນັ້ນ ຈະແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສຸດເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ”.
“ໃນອະນາຄົດບໍ່ໄກ, ຫວຽດນາມ ຈະມີຫຼາຍບໍລິສັດ “unicon” - ບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ຫຼາຍກວ່າອີກ, ຊ່ວຍຫັນປ່ຽນກາຍເປັນຂະແໜງດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ລະດັບການເຕີບໂຕສອງຕົວເລກ”.
“ບັນດາດັດຊະນີປັດຈຸບັນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມຫັນຈາກພື້ນຖານເສດຖະກິດອີງໃສ່ລາຍຈ່າຍ ໄປສູ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດອີງໃສ່ກຳລັງຄວາມສາມາດ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ມີຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນທົ່ວໂລກ. ເລື່ອງວາງເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕສອງຕົວເລກ ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ຫວຽດນາມ”.
ທີ່ຕັ້ງພູມີສາດຍຸດທະສາດທີ່ສະດວກ, ຕາໜ່າງບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີລຸ້ນໃໝ່, ພ້ອມກັບກຳລັງແຮງງານທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ຫວຽດນາມ ພວມສ້າງກຳລັງອັນດູດດື່ມເປັນພິເສດໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນ. ຫຼາຍວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ ຖື ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສູນຜະລິດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ຮ່ວມເດີນທາງຍາວນານໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາພາກພື້ນອີກດ້ວຍ. ໃນບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ປີ 2025 ໂດຍ Google ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນປະຕິບັດ ແລະ ປະກາດໃນເດືອນພະຈິກ 2025, ຮູບພາບເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ Google ໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ແມ່ນໜຶ່ງຕະຫຼາດຈຸດສຸມກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ແລະ AI ສຳລັບນັກລົງທຶນສາກົນ. ທ່ານ Mark Woo, ຜູ້ອຳນວຍການ Google ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ສັນຍານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖອດຖອນມາໄດ້ຈາກບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນ ຈົ່ງລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ, ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ດີ ແລະ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນຈຸດເວລາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍຫວັງວ່າ ບັນດາການຄາດຄະເນໃນອະນາຄົດ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດານັກວາງແຜນກຳນົດນະໂຍບາຍ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດ ແລະ ດັດປັບນະໂຍບາຍໃຫ້ເໝາະສົມ”.
ຮັບຮູ້ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຢ່າງຈະແຈ້ງເພື່ອບຸກທະລຸ
ຄວາມສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ - ສັງຄົມ, ທີ່ຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນທົ່ວໂລກ… ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນແມ່ນບັນດາທ່າໄດ້ປຽບທີ່ມີລັກສະນະພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາ 2026 – 2030 ຢ່າງແທ້ຈິງ, ດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບກາລະໂອກາດ, ຫວຽດນາມ ກໍຕ້ອງຮັບຮູ້ທັງສິ່ງທ້າທາຍນຳ. ນັ້ນແມ່ນການພັດທະນາບໍ່ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ລະດັບຄວາມໄວເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງອີງໃສ່ຄຸນນະພາບການເຕີບໂຕ; ບໍ່ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ທຶນ ແລະ ແຮງງານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງອີງໃສ່ພູມປັນຍາ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ມະນຸດ. ນັ້ນກໍແມ່ນວິທີເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຫັນສິ່ງທ້າທາຍກາຍເປັນກຳລັງໜູນ, ຍາດແຍ່ງໂອກາດເພື່ອບືນຕົວຂຶ້ນ, ຫັນຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນວິວັດການໃໝ່ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນແລ້ວ. ໃນວິວັດການນັ້ນ, ສືບຕໍ່ປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ ແມ່ນພື້ນຖານຍຸດທະສາດ ຄືດັ່ງຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ Thomas Valley, ນັກຊ່ຽວຊານສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລ Columbia, ອາເມລິກາ ທີ່ວ່າ:
“ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມໄປຜ່ານສັງກາດໃໝ່ໃນວິວັດການພັດທະນາ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ບັນດານະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດ, ການປ່ຽນແປງນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກລັດ, ການຫຼຸດຜ່ອນການຮັບບັນຈຸ ແລະ ຈັດແບ່ງໜ້າທີ່, ກໍຄື ສິດອຳນາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະປັບປຸງກົງຈັກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດເພື່ອບຸກທະລຸກ”.
ບົນພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ, ພ້ອມກັບການຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ບັນດາຄຳເຫັນຕີລາຄາທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງນັກລົງທຶນ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ, ຫວຽດນາມ ໃນວັນນີ້ ພວມໝັ້ນໃຈກ້າວເຂົ້າສູ່ວິວັດການໃໝ່, ວິວັດແຫ່ງການພັດທະນາທີ່ເລິກກວ່າ, ຍືນຍົງກວ່າ./.