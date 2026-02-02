ເສດຖະກິດ
ບັນຍາກາດທີ່ຄຶກຄື້ນຂອງການເດີນທະເລຫາປາ ຍາມທ້າຍປີ
ໃນຍາມຮຸ່ງເຊົ້າທີ່ປົກຄຸມໄປດ້ວຍນ້ຳໝອກ, ທ່າເຮືອຫາປາ ຕິ້ງຮວ່າ, ຕາແສງ ດົງເຊີນ, ແຂວງ ກວາງງາຍ ກໍໄດ້ມີຄວາມຄຶກຄື້ນ, ບັນຍາກາດການອອກແຮງງານຢ່າງຫົວຂິດຫົວໄຖໄດ້ກະຈາຍອອກຕາມຈັງຫວະຂອງສຽງຈັກ, ບາດຍ່າງອັນຟ້າວຟັ່ງຂອງຊາວປະມົງ ແລະ ແມ່ຄ້າຊາວຂາຍໃນຊຸມວັນໃກ້ຈະຮອດບຸນປີໃໝ່.
ໃນທ່າມກາງບັນດາກ່ຳປັ່ນທີ່ຫາກໍ່ກັບມາຈາກທະເລ, ກ່ຳປັ່ນໝາຍເລກ QNg-90539.TS ຂອງລຸງ ຫງວຽນຈູງແທ່ງ, ຢູ່ຕາແສງ ດົງເຊີນ ກໍຮີບເຮັ່ງເຂົ້າທຽບທ່າເພື່ອຄ່ຽນຖ່າຍສິນທະເລລົງຈາກເຮືອ. ພາຍຫຼັງການເດີນທະເລທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາກວ່າ 20 ວັນ ຢູ່ເຂດ ຮວ່າງຊາ, ເຮືອຂອງລຸງຈັບຫາປາຊະນິດຕ່າງໆໄດ້ກວ່າ 6 ໂຕນ.
“ອ້າຍນ້ອງແຂງແຮງກັບມາກໍດີໃຈແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຖ້ຽວເຮືອຕໍ່ໄປຈະຈັບຫາປາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ, ອ້າຍນ້ອງກໍມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ”.
ຢູ່ຝັ່ງ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຊື້ຂາຍໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຮີບເຮັ່ງ. ປາທີ່ຫາກໍ່ເອົາຂຶ້ນຝັ່ງກໍໄດ້ຮັບການຊັ່ງຊີງ, ຈຳແນກປະເພດຢ່າງວ່ອງໄວແລ້ວສົ່ງໄປຂາຍໃນທັນທີ. ບັນດາຖັງປາສົດໄດ້ຈັດລຽນຕໍ່ກັນຕາມແມ່ຄ້າຊາວຂາຍອອກຈາກທ່າແລ້ວສົ່ງໄປຂາຍຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງ. ບັນຍາກາດການຊື້ຂາຍຄຶກຄັກແຕ່ເປັນລະບຽບ, ຮີບເຮັ່ງຄືກັນກັບຈັງຫວະເວລານັບຖອຍຫຼັງຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່.
ບໍ່ພຽງແຕ່ມີເຮືອເຂົ້າທຽບທ່າເທົ່ານັ້ນ, ຢູ່ທ່າເຮືອຫາປາຕິ້ງຮວ່າ, ຕາແສງດົງເຊີນ, ແຂວງກວາງງາຍຍັງມີເຮືອຫາປາຫຼາຍລຳອື່ນໆກໍພວມຮີບເຮັ່ງກະກຽມເຊື້ອເພີງ, ສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ຖ້ຽວໄປຈັບຫາປາຍາມທ້າຍປີ. ສຳລັບຊາວປະມົງກວາງງາຍແລ້ວ, ການເດີນເຮືອຈັບປາຫາໃນຊ່ວງເວລາໃກ້ຈະຮອດບຸນປີໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປັນພິເສດ: ທັງເປັນການຫາເງິນລ້ຽງຊີບ, ທັງຢາກກັບມາເຕົ້າໂຮມພ້ອມກັບຄອບຄົວໃນຊຸມວັນບຸນເຕັດ.
ລຸງໂງວັນເກື່ອງ (52 ປີ) ຢູ່ຕາແສງດຶກໂຝ, ແຂວງກວາງງາຍ, ເຈົ້າຂອງເຮືອໝາຍເລກQNg-98370.TS, ໄດ້ກວດກາແຕ່ລະໜ້າວຽກກ່ອນເວລາຈະອອກຈາກທ່າ. ລຸງເກື່ອງແບ່ງປັນວ່າ:
“ເຮືອຫາປ່າໄດ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕິດຕາມການເດີນເຮືອຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຢູ່ເທິງເຮືອຍາມໃດກໍມີເຄື່ອງຕິດຕາມກວດກາການເດີນເຮືອ 2 ອັນເພື່ອຮັບປະກັນ, ຖ້າຂາດສັນຍານຕິດຕາມການເດີນເຮືອແຕ່ 1 – 2 ຊົ່ວໂມງກໍຖືວ່າຫຍຸ້ງຍາກແລ້ວ. ເຮົາຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ເຄື່ອງຕິດຕາມເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ”.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ໃນຊຸມວັນນີ້, ເມື່ອອາກາດຢູ່ທະເລອຳນວຍຄວາມສະດວກພໍສົມຄວນ, ບັນຍາກາດການອອກແຮງງານຢູ່ທ່າເຮືອເກືອຫວຽດ, ຕາແສງເກືອຫວຽດແຂວງກວາງຈິຈະມີຄວາມຄືກຄື້ນກວ່າ.ເຮືອແຕ່ລະລຳພາກັນອອກຈາກທ່າ. ເພື່ອໃຫ້ການຂຸດຄົ້ນມີປະສິດທິຜົນ, ຍາວນານ, ຊາວປະມົງຍາມໃດກໍຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ພິເສດແມ່ນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້າການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU). ທ່ານ ຟ້າມວັນໄບ, ເຈົ້າຂອງເຮືອຫາປາໝາຍເລກ QT 95069 TS ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ໃນຖ້ຽວເຮືອສຸດທ້າຍຂອງປີ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວປະມົງພວກຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ຈະບັນລຸໄດ້ປະສິດທິຜົນສູງ. ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຍາມໃດກໍປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ EC ຢ່າງວ່ອງໄວ”.
ປ້າ ເລບ໊າຮວ່າ, ສະມາຊິກຂອງເຮືອຫາປາໝາຍເລກ NA 90283 TS ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ເຮືອຫາປາຂອງພວກເຮົາຍາມໃດກໍຂຸດຄົ້ນຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດ, ບໍ່ລະເມີດເຂດທະເລຕ່າງປະເທດ. ໃນການຈັບຫາປາຖ້ຽວທຳອິດຂອງປີນີ້, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວປະມົງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມຫວັງວ່າ ຈະຂຸດຄົ້ນໄດ້ຕາມປະລິມານທີ່ກອງເຮືອໄດ້ວາງອອກ”.
ສຳລັບທ້ອງຖິ່ນ, ອຳນາດການປົກຄອງຕາແສງ ເກືອຫວຽດ ໄດ້ ແລະ ພວມສ້າງບັນດາການກຳນົດທິດທີ່ຍາວນານ ເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບຂອງເສດຖະກິດທະເລ, ສ້າງວິທີຫາເງິນລ້ຽງຊີບແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ທ່ານ ເລວັນທົງ, ປະທານຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ເກືອຫວຽດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງໂຄງການກະທຳ, ແຜນຮ່າງລະອຽດ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລຢ່າງຮອບດ້ານ. ໃນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການຈັບຫາປາ, ລ້ຽງປູກ ແລະ ປຸງແຕ່ງສິນໃນນ້ຳ, ສິນທະເລ, ສ້າງບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວທະເລແບບຍືນຍົງ”.
ຢູ່ກາງທະເລທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ, ຊາວປະມົງຍັງກ້າກັ່ນອອກແຮງງານ ເພາະວ່າການເດີນທະເລຫາປາ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການຫາເງິນລ້ຽງຊີບເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໜ້າທີ່ຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດຢູ່ທະເລ. ທ້ອງເຮືອແຕ່ລະລຳໄດ້ບັນຈຸປູປາອັດແໜ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມເຄັມຂອງເກືອເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງມີຄວາມຫວານຂອງການເຕົ້າໂຮມທີ່ພວມວຽນມາອີກດ້ວຍ./.