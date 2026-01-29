ເສດຖະກິດ
ຕົ້ນໝາກແປ້ນປະດັບ ວີເຄ ດຶງດູດລູກຄ້າໃນຊ່ວງບຸນເຕັດ
ໃນປີນີ້, ນອກຈາກໝາກແປ້ນແບບດັ້ງເດີມແລ້ວ, ເຈົ້າຂອງສວນຫຼາຍແຫ່ງຍັງໄດ້ສ້າງສັນຜົນງານໝາກແປ້ນປະດັບ ທີ່ໂດດເດັ່ນ, ສາມາດດຶງດູດລູກຄ້າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບສູງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ໂດຍມີລາຄາຕັ້ງແຕ່ 3 ຫາ 15 ລ້ານດົງຕໍ່ຕົ້ນ. ອາຊີບປູກດອກໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຍົກສູງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ສະເລ່ຍເກືອບ 75 ລ້ານດົງຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.
ຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງຂອງໝາກແປ້ນປະດັບ ວີເຄ ໃນປີນີ້ແມ່ນການປະສົມປະສານຢ່າງປານີດ ລະຫວ່າງ ຮູບຊົງຂອງຕົ້ນໄມ້ເກົ່າແກ່ ແລະ ການຕົບແຕ່ງດ້ວຍພູເຂົາຈຳລອງ, ຮູບປັ້ນເຊລາມິກ, ສ້າງເປັນພາບທຳມະຊາດຈຳລອງທີ່ມີຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊິ່ງ. ຕາມຄຳບອກເລົ່າຂອງບັນດານາຍຊ່າງທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນງານທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ, ຜູ້ປູກຕ້ອງໃຊ້ເວລາແຕ່ 2 ຫາ 3 ປີ ໃນການບົວລະບັດຮັກສາ, ຕັດແຕ່ງ ແລະ ສ້າງຮູບຊົງຢ່າງພິຖີພິຖັນ. ການນຳຕົ້ນໝາກແປ້ນມາປູກໃນອ່າງ ປະສົມປະສານກັບໄຄຂຽວ ແລະ ຫີນປະດັບ ບໍ່ພຽງແຕ່ຍົກສູງມູນຄ່າທາງດ້ານຄວາມງາມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ມີຄວາມທົນທານຕະຫຼອດຊ່ວງບຸນເຕັດ.
ນອກຈາກການປ່ຽນແປງຮູບແບບຜະລິດຕະພັນແລ້ວ, ເຈົ້າຂອງສວນຢູ່ ວີເຄ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ການໂຄສະນາຜ່ານສື່ດີຈີຕອນ ແລະ ຮັບການສັ່ງຈອງທາງອອນລາຍ. ຄວາມວ່ອງໄວຕໍ່ຕະຫຼາດ ບວກກັບຝີມືອັນຄ່ອງແຄ້ວຂອງຊາວນາ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດອກໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ປະດັບຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ ນັບມື້ນັບແຜ່ຂະຫຍາຍໄປໄກ. ບັນດາຖ້ຽວລົດທີ່ບັນທຸກໝາກແປ້ນປະດັບ ອັນເຕັມໄປດ້ວຍກິ່ນອາຍ ຂອງລະດູບານໃໝ່ ພວມມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຕ່າງໆ, ນຳເອົາຄວາມຫວັງ ກ່ຽວກັບປີໃໝ່ທີ່ຮັ່ງມີ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ ມາໃຫ້ທັງຜູ້ປູກ ແລະ ຜູ້ຊື້.