ຫວຽດນາມ ສັງກາດໃໝ່
ຕາແສງ ຮ່າຕຽນ, ແຂວງ ອານຢາງ: ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຢູ່ເຂດຊາຍແດນທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງ ຫວຽດນາມ
ຕາແສງ ຮ່າຕຽນ ມີພູມສັນຖານທຸລະກັນດານດ້ວຍຫຼາຍເສັ້ນທາງນ້ອຍທາງລັດ, ກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນໄດ້ຈັດການໄປລາດຕະເວນເປັນຫຼາຍຊັ້ນເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນສະພາບຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ການເຂົ້າອອກເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າໜູນຊ່ວຍ ປຊຊ ປະຕິບັດບັນດາລະບຽບການບໍລິຫານ. ທ່ານ ຟ້າມຄັກ ຟາຣາ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ປຊຊ ຕາແສງ ຮ່າຕຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຕາແສງ ຮ່າຕຽນ ມີຊາວຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍດຳລົງຊີວິດຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ແລະ ຊາວ ຈີນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການ ປຊຊ ຕາແສງ ໄດ້ຈັດບັນດາພະນັກງານທີ່ຮູ້ພາສາຊົນເຜົ່າຢູ່ເຂດບໍລິຫານແຫ່ງລັດ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ປຊຊ ໃນວິວັດການຈົດທະບຽນເຮັດລະບຽບການບໍລິຫານລັດ.
ທ່ານພັນຕີ ເຈົາວັນນາດ ຕຳຫຼວດເຂດຖະໜົນ ຊ່າເຊຍ ຕາແສງ ຮ່າຕຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເຂດຖະໜົນ ຊ່າເຊຍ ແມ່ນບ່ອນດຳລົງຊີວິດຂອງ ປຊຊ ຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ຫຼາຍຄົນ, ກວມເອົາປະມານ 70% ຊື່ງສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ພາສາ ຫວຽດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລົງບໍລິເວນ ເພື່ອສົມທົບກັບບັນດາຄະນະ, ຂະແໜງການ, ສະມາຄົມໝູ່ຄະນະຢູ່ເຂດຖະໜົນເປັນປະຈຳ ເພື່ອໂຄສະນາໃຫ້ ປຊຊ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດ…
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ເອື້ອຍ ໂງທິຮົ່ງດ່າວ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງເຂດຖະໜົນ ມີ້ໂລ້, ຕາແສງ ຮ່າຕຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງເຂົ້າແອັບ VNeID ເພື່ອເຮັດລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານ, ຈົດທະບຽນບ່ອນຢູ່ອາໄສ…. ໃນໂທລະສັບມືຖື. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົມທົບກັບຕຳຫຼວດຕາແສງເພື່ອໂຄສະນາໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ.
ການປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ຕາແສງ ຮ່າຕຽນ ບໍ່ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ກຳລັງຫຼວງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຮູບແບບ “ໜ່ວຍພົນລະເຮືອນປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ, ໄພສັງຄົມເຂດເສັ້ນຊາຍແດນ” ອີກດ້ວຍ. ໂດຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນນັບແຕ່ເດືອນມີນາ ປີ 2021, ທຳອິດ, ກອງກຳລັງດັ່ງກ່າວມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍແມ່ນໜູນຊ່ວຍວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ 19 ໃນເຂດເສັ້ນຊາຍແດນ. ເມື່ອໂລກລະບາດໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ຮູບແບບນີ້ໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປໜ້າທີ່ຈຸດສຸມແມ່ນປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກອນ, ໄພສັງຄົມ. ທ່ານ ສີພອນ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍພົນລະເຮືອນປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ເຂດຖະໜົນ ຊ່າເຊຍ, ຕາແສງ ຮ່າຕຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ໜ່ວຍພົນລະເຮືອນປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ ໄດ້ໂຄສະນາແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ໄປຍັງ ປຊຊ ເຂດຊາຍແດນ. ຊ່ວຍໃຫ້ ປຊຊ ມີສະຕິລະວັງຕົວຕໍ່ບັນດາກົນອຸບາຍຫຼອກລວງຂອງບັນດາເປົົ້າໝາຍບໍ່ດີ, ຄົ້ນພົບບັນດາເປົ້າໝາຍເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍ, ແຈ້ງໃຫ້ກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນຢ່າງທັນການ. ທີສອງແມ່ນ ໜ່ວຍພົນລະເຮືອນປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ ປຊຊ ກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ.
ຍ້ອນການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຄົບຊຸດຂອງບັນດາອົງການມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກໍ່ຄືສະຕິຕື່ນຕົວ, ບືນຕົວຂຶ້ນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ ປຊຊ, ຕາແສງ ຮ່າຕຽນ, ແຂວງ ອານຢາງ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຊີວິດສັງຄົມຢູ່ເຂດທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງປະເທດຊາດ. ຕາມການກຳນົດທິດພັດທະນາຮອດປີ 2030, ຕາແສງ ຮ່າຕຽນ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນສູນເສດຖະກິດທະເລ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າຢູ່ແຂວງ ອານຢາງ./.