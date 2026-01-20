ເສດຖະກິດ
ຊາວປະມົງ ກ່າເມົາ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ ໃນການອອກທະເລຊ່ວງທ້າຍປີ
ໃນຊ່ວງມື້ໃກ້ຈະຮອດບຸນເຕັດ (ບຸນປີໃໝ່ຫວຽດນາມ), ຊາວປະມົງຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນຕົກ ຂອງແຂວງ ກ່າເມົາ ກຳລັງມີຄວາມດີໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເມື່ອສາມາດຫາອາຫານທະເລປະເພດທີ່ມີມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດສູງໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ເຮືອຫາປາທາງໄກຫຼາຍລຳມີລາຍຮັບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ໃນນັ້ນມີເຮືອຫຼາຍລຳສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ເກີນ 1 ຕື້ດົ້ງ ຫຼັງຈາກກັບເຂົ້າມາຝັ່ງໃນແຕ່ລະທ່ຽວ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຂວັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງໃນການກຽມສະຫຼອງບຸນເຕັດ ແລະ ສືບຕໍ່ອອກທະເລຫາປາ.
ບັນຍາກາດຢູ່ທ່າເຮືອຫາປາ ຊົງດົກ ໃນຊ່ວງມື້ທ້າຍປີແມ່ນມີຄວາມຄຶກຄັກເປັນພິເສດ. ແຕ່ເຊົ້າມືດ, ສຽງຈັກເຮືອ ແລະ ສຽງຊາວປະມົງທີ່ຮ້ອງຫາ ກັນດັງກ້ອງໄປທົ່ວບໍລິເວນປາກທະເລ. ປີນີ້, ຍ້ອນສະພາບອາກາດທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຝູງປາປະກົດຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອຫາປາແຕ່ລະລຳທີ່ກັບເຂົ້າມາຝັ່ງລ້ວນແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາຫານທະເລສົດໆ. ສໍາລັບຊາວປະມົງ ກ່າເມົາ, ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການອອກແຮງງານໜັກໜ່ວງມາຕະຫຼອດປີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນ "ຂອງຂວັນ" ຈາກທະເລທີ່ມອບໃຫ້ກ່ອນບຸນເຕັດຈະມາເຖິງ.
ລາຍຮັບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍມີເຮືອຫຼາຍລຳສ້າງລາຍໄດ້ໄດ້ເກີນ 1 ຕື້ດົ້ງ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເຈົ້າຂອງເຮືອ ແລະ ຊາວປະມົງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກຄັດແຍກປາ ແລະ ການບໍລິການໂລຈິສຕິກຢູ່ທ່າເຮືອກໍ່ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳເອົາຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນມາສູ່ທຸກຄອບຄົວ. ທຸກຄົນຕ່າງກໍ່ຮີບຮ້ອນເຮັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດ ເພື່ອຈະໄດ້ກັບໄປກະກຽມຊື້ເຄື່ອງຂອງ, ຕົບແຕ່ງເຮືອນຊານ ແລະ ສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະ ອົບອຸ່ນ. ຮອຍຍິ້ມທີ່ສົດໃສຂອງຊາວປະມົງທ່າມກາງແສງແດດທ້າຍປີ ແມ່ນສັນຍານຂອງປີໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຄວາມໂຊກດີ.