ເສດຖະກິດ

ຊາວປະມົງ ກ່າເມົາ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ ໃນການອອກທະເລຊ່ວງທ້າຍປີ

ໃນຊ່ວງມື້ໃກ້ຈະຮອດບຸນເຕັດ (ບຸນປີໃໝ່ຫວຽດນາມ), ຊາວປະມົງຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນຕົກ ຂອງແຂວງ ກ່າເມົາ ກຳລັງມີຄວາມດີໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເມື່ອສາມາດຫາອາຫານທະເລປະເພດທີ່ມີມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດສູງໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ເຮືອຫາປາທາງໄກຫຼາຍລຳມີລາຍຮັບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ໃນນັ້ນມີເຮືອຫຼາຍລຳສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ເກີນ 1 ຕື້ດົ້ງ ຫຼັງຈາກກັບເຂົ້າມາຝັ່ງໃນແຕ່ລະທ່ຽວ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຂວັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງໃນການກຽມສະຫຼອງບຸນເຕັດ ແລະ ສືບຕໍ່ອອກທະເລຫາປາ.

ບັນດາພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ຟ້າວມາຮັບຊື້ປາທັນທີທີ່ເຮືອທຽບທ່າ ເພື່ອສົ່ງອອກສູ່ຕະຫຼາດໃຫ້ທັນເວລາ. ພາບ: ຮີ່ວນແອງ – VNA
ບັນຍາກາດການອອກແຮງງານ ແລະ ການຊື້-ຂາຍ ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ ຢູ່ທ່າເຮືອຫາປາ ຊົງດົກ ແມ່ນມີຄວາມຄຶກຄັກ ແລະ ຮີບຮ້ອນທີ່ສຸດ. ພາບ: ຮີ່ວນແອງ – VNA
ທ່າເຮືອຫາປາ ຊົງດົກ ຕ້ອນຮັບເຮືອຫາປາຫຼາຍສິບລຳທີ່ທຽບທ່າໃນແຕ່ລະມື້ ພ້ອມກັບຄວາມດີໃຈທີ່ຫາປາໄດ້ຫຼາຍໃນຊ່ວງທ້າຍປີ. ພາບ: ຮີ່ວນແອງ – VNA
ຄວາມຄຶກຄັກຂອງເຮືອຫາປາທີ່ມາທຽບທ່າ ຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດປາ ບໍລິເວນປາກທະເລ ຊົງດົກ. ພາບ: ຮີ່ວນແອງ – VNA

ບັນຍາກາດຢູ່ທ່າເຮືອຫາປາ ຊົງດົກ ໃນຊ່ວງມື້ທ້າຍປີແມ່ນມີຄວາມຄຶກຄັກເປັນພິເສດ. ແຕ່ເຊົ້າມືດ, ສຽງຈັກເຮືອ ແລະ ສຽງຊາວປະມົງທີ່ຮ້ອງຫາ ກັນດັງກ້ອງໄປທົ່ວບໍລິເວນປາກທະເລ. ປີນີ້, ຍ້ອນສະພາບອາກາດທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຝູງປາປະກົດຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອຫາປາແຕ່ລະລຳທີ່ກັບເຂົ້າມາຝັ່ງລ້ວນແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາຫານທະເລສົດໆ. ສໍາລັບຊາວປະມົງ ກ່າເມົາ, ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການອອກແຮງງານໜັກໜ່ວງມາຕະຫຼອດປີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນ "ຂອງຂວັນ" ຈາກທະເລທີ່ມອບໃຫ້ກ່ອນບຸນເຕັດຈະມາເຖິງ.  

ເຮືອຫາປາຫຼາຍລຳທຽບທ່າໃນສະພາບທີ່ມີປາເຕັມລຳເຮືອ, ບາງລຳສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍປາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ດົ້ງ. ພາບ: ຮີ່ວນແອງ – VNA
ສະພາບອາກາດທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ແຫຼ່ງອາຫານທະເລທີ່ອຸດົມສົມບູນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອຫຼາຍລຳຢູ່ແຂວງ ກ່າເມົາ ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລຢ່າງມະຫາສານໃນຊ່ວງທ້າຍປີ. ພາບ: ຮີ່ວນແອງ – VNA
ຊາວປະມົງ ກ່າເມົາ ມີຄວາມດີໃຈທີ່ຫາປາໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນການອອກທະເລຊ່ວງທ້າຍປີ. ພາບ: ຮີ່ວນແອງ – VNA
ການຫາປາໄດ້ຜົນດີ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂດທະເລມີວຽກເຮັດງານທຳເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີລາຍໄດ້ສູງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈໃນການສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ປະເພນີ ຢ່າງອີ່ມໜຳສຳລານ ແລະ ອົບອຸ່ນ. ພາບ: ຮີ່ວນແອງ – VNA
ປະລິມານການຫາປາທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນຢູ່ຕາແສງ ຊົງດົກ ມີລາຍໄດ້ຈາກການຄັດແຍກປະເພດປາ ໃຫ້ກັບເຮືອທີ່ມາທຽບທ່າ. ພາບ: ຮີ່ວນແອງ – VNA

ລາຍຮັບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍມີເຮືອຫຼາຍລຳສ້າງລາຍໄດ້ໄດ້ເກີນ 1 ຕື້ດົ້ງ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເຈົ້າຂອງເຮືອ ແລະ ຊາວປະມົງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກຄັດແຍກປາ ແລະ ການບໍລິການໂລຈິສຕິກຢູ່ທ່າເຮືອກໍ່ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳເອົາຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນມາສູ່ທຸກຄອບຄົວ. ທຸກຄົນຕ່າງກໍ່ຮີບຮ້ອນເຮັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດ ເພື່ອຈະໄດ້ກັບໄປກະກຽມຊື້ເຄື່ອງຂອງ, ຕົບແຕ່ງເຮືອນຊານ ແລະ ສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະ ອົບອຸ່ນ. ຮອຍຍິ້ມທີ່ສົດໃສຂອງຊາວປະມົງທ່າມກາງແສງແດດທ້າຍປີ ແມ່ນສັນຍານຂອງປີໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຄວາມໂຊກດີ.

ໂດຍ: VNA/VNP

