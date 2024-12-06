UNESCO ແລະ ເມືືອງມໍລະດົກ ຮ່າໂນ້ຍ

UNESCO ແລະ ເມືືອງມໍລະດົກ ຮ່າໂນ້ຍ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີ ແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍ ນະຄອນຫຼວງ (10 ຕຸລາ 1954-10 ຕຸລາ 2024), ທ່ານ Jonathan Wallace Baker, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ການສຶກສາ, ວິທະ ຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສະຫະປະຊາຊາດ (UNESCO) ປະ ຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດ ຕໍ່ນັກຂ່າວ ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບ ເມືອງມໍລະດົກ ຮ່າໂນ້ຍ.

ນັກຂ່າວ: ປະສົບ​ການ​ໃດ​ແດ່ ​ທີ່​ໜ້າ​ຈົດ​ຈຳ​ທີ່​ສຸດ ສຳລັບທ່ານ ​ໃນ​ເວລາ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງ​ ຂອງ​ ຫວຽດນາມ?

ທ່ານ Jonathan Wallace Baker:  ຂ້າພະເຈົ້າ ມາຫວຽດນາມ ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 2024 ໃນຖານະເປັນຫົວໜ້າ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງ ການ UNESCO ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນ 9 ເດືອນແລ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເວລາບໍ່ຫຼາຍ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ມີໂອ ກາດ ໄດ້ເຫັນກັບຕາ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຢູ່ທີ່ນີ້. ໜ່ຶງໃນບັນດາເຫດການທຳອິດ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວ ວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ກຳແພງພະລາຊະວັງ ທັງລອງ, ມໍລະ ດົກໂລກ ໄດ້ຮັບຮອງຈາກ UNESCO, ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ປະຈຳຊາດ 2024. ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ແມ່ນຮີດຄອງປະເພນີ ໄຕ້ທູບທຽນ ຖະຫວາຍດອກໄມ້ ບູຊາບັນພະບຸລຸດ, ເຈົ້າຖິ່ນເຈົ້າຖານ ຫຼື ການເຮັດເຂົ້າຕົ້ມ ຢູ່ກຳແພງພະລາຊະວັງ ທັງລອງ ແລະ ບາງບ່ອນຢູ່ອ້ອມກຳແພງ.

ໃນສະພາບການທີ່ສັງຄົມ ຂອງ ພວກເຮົາ ກຳລັງມີການປ່ຽນແປງ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ບັນດາຮີດຄອງປະເພນີ ວັດທະນະທໍາ ພື້ນເມືອງ ບາງເທື່ອກໍ່ອາດຖືກຫຼົງລືມ, ການທີ່ໄດ້ເຫັນກັບຕາ ຮີດຄອງປະເພນີນັ້ນ ຢູ່ໜຶ່ງ ໃນສະຖານທີ່ ທາງຈິດວິນຍານ ທີ່ສຸດ ຂອງປະເທດ ໃນຊ່ວງເວລາ ທີ່ສໍາຄັນ ຄື ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກພູມໃຈຫຼາຍຢ່າງ. ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ, ຮີດຄອງປະເພນີ ທີ່ໄດ້ຮັບການ ດຳເນີນເປັນປະຈຳ ຢູ່ໃນພະລາຊະວັງ ຕະຫຼອດຊ່ວງເວລານັບພັນປີ ຜ່ານມາ ແມ່ນໜ້າປະທັບໃຈ. ຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກ ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງກຳແພງພະລາຊະວັງ ທັງລອງ, ຫົວໃຈ ຂອງ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫົວໃຈ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງບອກວ່າ UNESCO ເຮັດຖືກຕ້ອງທ່ີສຸດ ເມື່ອຮັບຮອງ ກຳແພງ ທັງລອງ ເປັນມໍລະດົກໂລກ, ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ມັນຍັງສົມເປັນຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ບັນດາມໍລະດົກ ທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ເປັນນາມມະທຳ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ເປັນເອກະລັກຫຼາຍ. ພວກເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກເຕັມໄປດ້ວຍຊີວະກຳລັງ ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄປຢ້ຽມຢາມ ກຳແພງພະລາຊະວັງ ທັງລອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເວລາ ທີ່ພິເສດເຊັ່ນ: ມື້ບຸນປີໃໝ່ ປະຈຳຊາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ບັນດາຄຸນຄ່າ ຂອງ ກຳແພງພະລາຊະວັງ ທັງລອງ ຈະໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ຕໍ່ປະຊາຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຍິ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຮີດຄອງປະເພ ນີ ທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ນາມມະທຳ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໄດ້ຮັບການອະນຸ ລັກຮັກສາ ດີກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານ Jonathan Wallace Baker, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສະຫະປະຊາຊາດ (UNESCO) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສຳພາດ. ພາບ: ເອກະສານ UNESCO

ນັກຂ່າວ: ຂໍທ່ານໃຫ້ສັງເກດ ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ​ ວ່າເປັນແນວ​ໃດ ​ແລະ ໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບຕໍ່ວຽກ​ງານ ​ແລະ ທັດສະນະ ​ຂອງ​ ທ່ານ​ແນວ​ໃດ?

ທ່ານ Jonathan Wallace Baker: ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນນະຄອນ ຫຼວງທີ່ສວຍງາມ ດ້ວຍແມ່ນ້ຳ ແລະ ໜອງ, ທະເລສາບຫຼາຍແຫ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄອບຄົວ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນຕ່າງ ປະເທດ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມອົບອຸ່ນ ຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ. ຊາວ ຫວຽດນາມ ມີນໍ້າໃຈດີ ແລະ ສະໜິດສະໜົມກັບພວກເຮົາ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີ ຈາກຄົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນເວລາອອກໄປຫຼິ້ນຢູ່ທາງນອກ. ເບິ່ງຄືວ່າ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ອາໄສຢູ່ທີ່ນີ້ມາດົນແລ້ວ. ເພາະສະນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມປອດໄພໃນການດຳລົງຊີວິດຢູ່ທີ່ນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊອກຮູ້ ຮ່າໂນ້ຍ ຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ການອອກແບບຂອງມັນ. ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນນະຄອນແຫ່ງທຳອິດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ ປາຊີຟິກ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງການ UNESCO ວ່າເປັນນະຄອນປະດິດສ້າງ ໃນປີ 2019. ການອອກແບບ ໃນນະຄອນ ກໍມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍ. ໃນຖານະຂອງຕົນ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງ ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສຳນັກງານ UNESCO ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຮ່າໂນ້ຍ ເປັນເມືອງຫຼວງປະດິດສ້າງ ຂອງພາກພື້ນ.

ນັກຂ່າວ: ແງ່ມຸມໃດ ຂອງ ວັດທະນະທຳ ​ແລະ ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ປະຈຳ​ວັນ​ ຂອງ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ສ້າງ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ສຳລັບ​ທ່ານ ​ແລະ ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ​ຕໍ່​ວິທີ​ການສຳຜັດກັບ​ ວຽກ​ງານຂອງ​ທ່ານຄື​ແນວ​ໃດ?

 ທ່ານ Jonathan Wallace Baker: ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຍັງ​ມີ​ຫຼາຍ​ສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ຊອກຮູ້ ກ່ຽວກັບນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ທັງໃນລະ ບົບນິເວດ ​ສັງຄົມ ​ແລະ ​ທຳ​ມະ​ຊາດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຖືສຳຄັນສັນຕິພາບ ໃນພຶດຕິກຳ ແລະ ທ່າທີ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນເໝາະສົມທີສຸດ ກັບວິໄສທັດ ຂອງ UNESCO ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ ການສ້າງສັນຕິພາບ ໃນຈິດໃຈປະຊາຊົນ, ໂດຍຜ່ານການສຶກສາ, ວິທະຍາ ສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈ ຍິ່ງຂຶ້ນ ຕໍ່ອົງການ ແລະ ວຽກງານທີ່ພວກເຮົາກຳລັງປະຕິບັດ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ປີ 2010, UNESCO ໄດ້ຮັບຮອງ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ ກຳແພງພະລາຊະວັງ ແທງລອງ-ຮ່າໂນ້ຍ ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ ໂດຍອີງໃສ່ 3 ມາດຖານຄື: ຄວາມຍາວ ຂອງປະຫວັດສາດ ວັດທະນະທຳ ທີ່ແກ່ຍາວຕະຫຼອດ XIII ສະຕະວັດ; ການຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງ ມໍລະດົກ ໃນຖານະເປັນສູນກາງອຳນາດ ແລະ ບັນດາ ຮ່ອງຮອຍ, ວັດຖຸພັນ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາ. ພາບ: VNP

ນັກຂ່າວ: ເມື່ອ​ຫວນ​ຄືນ ​ເວລາ​​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານເຫັນວ່າ ​​ສິ່ງໃດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ນະຄອນ​ແຫ່ງນີ້ ​ກາຍເປັນ​ເອກະລັກກວ່າ ນະ ຄອນ ອື່ນໆ ທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລັກດັັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງຄືນແນວໃດ?

ທ່ານ Jonathan Wallace Baker: ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນການປະສົມປະສານລະ ຫວ່າງບັນດາຄຸນຄ່າມູນເຊື້ອ ແລະ ປັດຈຸບັນ ຂອງ ສັງຄົມ. ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ເຄີຍໄດ້ກ່າວມາຢູ່ຂ້າງເທິງ, ມີປະເພນີວັດ ທະນະທໍາມູນເຊື້ອ ໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ສະຖານທີ່ພິເສດ ໃນຈຸດເວລາພິເສດ ຈະຊ່ວຍຕັກເຕືອນ ເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີ ຂອງ ບັນພະບຸລຸດ ກໍ່ຄືຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ມໍລະດົກ ທີ່ຄົນຮຸ່ນກ່ອນໄດ້ປະໄວ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຮ່າໂນ້ຍ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ຫົວ ຄິດປະດິດສ້າງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ຂອງ ຮຸ່ນໄວໜຸ່ມ ຜູ້ທີ່ຕັ້ງໜ້າປະ ກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາ ຂອງ ນະຄອນ. ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ, ສິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ ຮ່າໂນ້ຍ ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.

ນັກຂ່າວ:ທ່ານ​ຕີ​ລາຄາ ກ່ຽວກັບ​ລະບົບ​ມໍລະດົກ ​ທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ນາມມະທຳ ຂອງ​ ນະຄອນ​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ເວົ້າລວມ ແລະ ເວົ້າສະ ເພາະ ​ຄືແນວ​ໃດ? ຕາມ​ຄວາມ​ເຫັນ​ ຂອງ​ ທ່ານ​ແລ້ວ, ຊາວ​ ຫວຽດ ນາມ​ ຕ້ອງ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ​ ເພື່ອ​ສົມທົບ​ກັບ​ລັດຖະບານ​ ຮັກສາ​ ມໍລະ ດົກ​ ຂອງ​ ນະຄອນຫຼວງ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ​ໃນ​ທຸກ​ວັນ​ນີ້?

ທ່ານ Jonathan Wallace Baker: ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ແລ້ວ​ວ່າ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ມີ​ມໍລະດົກ​ວັດທະນະທຳ​ ທີ່​ອຸດົມສົມບູນ, ທັງເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ນາມມະທຳ. ຫຼາຍມໍລະດົກ ໃນຈໍານວນນັ້ນ ໄດ້ຮັບການຮັບ ຮອງຈາກອົງການ UNESCO, ສິ່ງດັ່ງກ່າວມີຄວາມໝາຍວ່າ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະ ໄປທົ່ວ ທີ່ໂດດເດັ່ນ ຂອງ ມວນມະນຸດແລະ ເປັນມໍລະດົກ ຂອງ ປະຊາຄົມໂລກ. 

ຂ້າພະ​ເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ປະຊາຊົນ ​ຫວຽດນາມ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນຊາວ​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຈົ່ງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ ເຖິງ​ການ​ອະນຸລັກ​ຮັກສາ ​ແລະ ​ເຊີດ​ຊູ​ຄຸນຄ່າ​ມໍລະດົກ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ໂດຍຜ່ານ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ ສຶກສາ​ມໍລະ ດົກ ຫຼື ບັນດາ​ລາຍການ​ສື່​ມວນ​ຊົນ ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ​ເພື່ອ​ສາມາດ​ຖ່າຍທອດ​ມໍລະດົກ​ ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ຄົນ​ຮຸ່ນຫຼັງ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາ ເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຖິງອະດີດ ຂອງຕົນ ກໍຄືຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາມໍລະດົກຄົງຕົວທີ່ໃກ້ຊິດ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຄືດັ່ງມໍລະດົກ ທີ່ຍັງມີຊີວິດ.

ປີ 2010 ຫີນສີລາ ປະລິນຍາເອກ ສະໄໝ ລາຊະວົງ ເລ-ມາກ (1442-1779) 82 ແຜ່ນ ຢູ່ ວັນມ໋ຽວ-ກວັກຕືຢາມ ໄດ້ຮັບຮອງ ເປັນມໍລະດົກ ເອກະສານໂລກ. ພາບ: VNP

ນັກຂ່າວ:​ ມໍລະດົກອັນໃດ ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ທີ່ທ່ານເຄີຍໄດ້ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ?

ທ່ານ Jonathan Wallace Baker: ຮ່າໂນ້ຍ ມີມໍລະດົກ ຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈາກອົງການ UNESCO ແລະ ມີມໍ ລະດົກຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈາກບັນດາອົງການແຫ່ງລັດ ທີ່ມີອຳນາດຕັດສິນ. ມັນຈະເປັນການຍາກ ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ຈະກຳນົດວ່າ ມໍລະດົກໃດ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກທີ່ສຸດ. ແຕ່​ຕ້ອງ​ເວົ້າ​ວ່າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມັກ​ມໍລະດົກທັງໝົດ​ຂອງ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ເຊັ່ນ: ມໍລະດົກ​ທ່ີເປັນຮູບປະທຳ ກຳແພງພະລາຊະວັງ ທັງລອງ, ມໍລະດົກ​ເອກະສານ​ ວັນມ໋ຽວ-ກວັກຕືຢາມ, ມໍລະດົກ​ວັດທະນະທຳ ​ບໍ່ທີ່ເປັນນາມມະທຳ ງານ​ບຸນ​ ຢ໋ອງ ແລະ ອື່ນໆ ອີກຫຼາຍຢ່າງ... 

ນັກຂ່າວ: ຖ້າ​ເອີ້ນ​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ​ ເປັນ​ເມືອງ​ມໍ​ລະ​ດົກ, ສິ່ງ​ທີ່​ລ້ຳ​ຄ່າ​ທີ່​ສຸດ ຕາມທັດສະນະ ຂອງ ທ່ານ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

ທ່ານ Jonathan Wallace Baker: ​​ຄວາມ​ຈິງ​ຄືວ່າ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ມີ​ມໍລະດົກ​ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຕີລາຄາສູງ ການທີ່​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ນະຄອນ ​ແລະ ບັນດາ​ອົງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ພວມ​ມາ ນະ​ພະຍາຍາມ​ຮັກສາ ​ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ​ຄຸນຄ່າ​ມໍລະດົກ ​ຂອງ​ນະຄອນ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ເທິງ​ເວທີ​ສາກົນ ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່ໆ ​ມາ​ນີ້.

ນັກຂ່າວ:ຂໍຂອບໃຈທ່ານຫຼາຍໆ ສຳລັບການສົນທະນາທີ່ໜ້າສົນໃຈນີ້!

ບົດ: ບິກເວິນ - ພາບ: UNESCO ແລະ ເອກະສານ VNP - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ


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