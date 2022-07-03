ໝູ່ບ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຈໍາ ບິ່ງດຶກ
ໝູ່ບ້ານຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບິ່ງດຶກ, ມີຊື່ເອີ້ນອີກວ່າ ໝູ່ບ້ານຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ງໍ້ຂອງຊາວເຜົ່າຈຳ ໄດ້ມີແຕ່ດົນນານ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ບິ່ງດຶກ, ຕາແສງ ຟານຮຽບ, ເມືອງ ບັກບິ່ງ, (ບິ່ງຖ້ວນ). ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ລອງເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາຕາມວິທີພື້ນເມືອງ.
ປັດຈຸບັນ, ຢູ່ແຂວງ ບິ່ງຖ້ວນມີ 26 ໝູ່ບ້ານຂອງຊາວເຜົ່າຈຳ, ແຕ່ຊາວເຜົ່າຈຳຢູ່ບ້ານບິ່ງດຶກ, ຕາແສງ ຟານຮຽບ, ເມືອງ ບັກບິ່ງ ຍັງຄົງຮັກສາເຕັກນິກແລະ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາຕາມແບບຫັດຖະກຳຂອງບັນພະບຸລຸດ. ບັນດານາຍຊ່າງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາຢູ່ໝູ່ບ້ານ ບິ່ງດຶກ ໄດ້ມີມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ຈາກຄອບຄົວຊາວເຜົ່າຈຳຢູ່ທີ່ນີ້ ມາຫຼາຍລຸ້ນຄົນ.
ເພື່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ຊາວເຜົ່າ ຈຳ ຢູ່ ບິ່ງດຶກ ຕ້ອງໄປຊອກຫາ ບໍ່ດິນຢູ່ແມ່ນ້ຳຟານ, ແລ້ວຈ້າງລົດເພື່ອນຳດິນກັບເມືອບ້ານເພື່ອນຳໃຊ້. ການແຕ່ງຮູບຊົງໃຫ້ແກ່ ຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ໂດຍຊາວເຜົ່າຈຳແຕ່ສະໄໝບູຮານຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້. ເຄື່ອງມືສໍາລັບການແຕ່ງຮູບຊົງແມ່ນໂຕະມົນ ຂະໜາດນ້ອຍໜ່ວຍໜຶ່ງ ແລະນາຍຊ່າງຍ່າງອ້ອມ ເພື່ອແຕ່ງຮູບຊົງໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນຕາມທີ່ເຂົາຕ້ອງການ.
ວິທີເຜົາເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາຢູ່ ບິ່ງດຶກ ຍັງມີຈຸດພິເສດກວ່າເມື່ອທຽບກັບຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາຖືກວາງຢູ່ເທິງພື້ນດິນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປົກດ້ວຍເຟືອງ, ໃບໝາກພ້າວແຫ້ງແລ້ວຈູດໄຟເຜົາ, ເມື່ອໄຟດັບໝົດ ກໍ່ພໍດີຜະລິດຕະພັນສຸກ.
ເພື່ອຕົກແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ, ເມື່ອເອົາອອກຈາກເຕົາເຜົາຍັງຮ້ອນໆ, ຄົນງານກໍ່ໃຊ້ນ້ຳທີ່ເຮັດຈາກໝາກຈັນ ມາຊິດ ໃສ່ຜະລິດຕະພັນ, ເມື່ອມັນເຢັນລົງ, ກໍ່ຈະເກີດເປັນຈຸດດາວສີນ້ຳຕານດຳເປັນຮູບກົມ, ເບິ່ງສວຍງາມ ແລະ ແປກຕາ.
ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາຂອງໝູ່ບ້ານ ງໍ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນຳໃຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວ, ເຊັ່ນ: ໝໍ້ຫຸງເຂົ້າ, ໝໍ້ແກງ, ໂຖດອກໄມ້, ໂຖມົງຄຸນ ແລະ ອື່ນໆ... ດ້ວຍບັນດາລວດລາຍທີ່ອ່ອນນຸ້ມ, ຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ; ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢູ່ຕະຫຼາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຟານທຽດ, ບິ່ງເຢືອງ...
ນາງຊ່າງ ຫງວຽນທິມິງ, ອາຍຸ 53 ປີ ຢູ່ໝູ່ບ້ານເລກ1, ບ້ານ ບິ່ງດຶກ, ຕາແສງ ຟານຮຽບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລາຍຮັບຈາກການເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາແມ່ນສູງ ແລະ ສະບາຍກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບການການເຮັດນາ. ແຕ່ລະເດືອນ, ໂຮງງານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ກຳໄລ ປະມານ 10 - 15 ລ້ານດົ່ງ.
ປັດຈຸບັນ, ໝູ່ບ້ານອາຊີບຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບັກບິ່ງ ມີປະມານ 40 ຄອບຄົວ ແລະ ຍັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກຕາມນະໂຍບາຍຂະຫຍາຍໝູ່ບ້ານອາຊີບຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາແຂວງ ບິ່ງຖ້ວນ. ເຖິງວ່າປັດຈຸບັນໄວໜຸ່ມ ຈະມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີລາຍຮັບສູງຢູ່ບັນດາບໍລິສັດ, ໂຮງງານກໍ່ຕາມ, ແຕ່ໃນແຕ່ລະຄອບຄົວ, ອາຊີບແມ່ນໄດ້ຖ່າຍທອດໃຫ້ສະມາຊິກຄົນໜຶ່ງເພື່ອຖ່າຍທອດວັດທະນະທຳໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງໄດ້ສືບທອດຕໍ່ໄປ.
ຫຼັງຈາກເຜົາແລ້ວ, ຜະລິດຕະພັນຈະໄດ້ ສຸດນ້ໍາທີ່ເຮັດຈາກໝາກໄມ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ມີສີສັນທີ່ສວຍງາມ. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP
ບົດ ແລະ ພາບ: ຮວ່າງຮ່່າ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ