ໝຸ໊ຍແນ໋ - ແດນສະຫວັນ ແຫ່ງການພັກຜ່ອນ
ຈາກບ່ອນເປັນພຽງໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ນ້ອຍແຫ່ງໜຶ່ງ, ແຫຼມ ທ່ີຍືດ ອອກສູ່ທະເລ ທີ່ຊາວປະມົງ ມັກເຂົ້າເພື່ອຫຼົບຫຼີກ ພາຍຸໃນແຕ່ລະປີ, ປັດຈຸບັນ ໝຸ໊ຍແນ໋(ນະຄອນ ຟານຖ໋ຽດ, ແຂວງ ບິ່ງຖ້ວນ) ໄດ້ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຮູ້ຈັກເຖິງຄືດັ່ງ “ແດນສະຫວັນ ແຫ່ງການພັກຜ່ອນ” ລະດັບພາກພື້ນ.
“ສູນກາງ” ຣີສອດ ຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລສີຄາມ
ຄູ່ຜົວເມຍທ່ານ L.C ແລະ ທ່ານນາງ N.T ໄດ້ຍ້າຍຈາກນະຄອນ ຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ມາດຳລົງຊີວິດຢູ່ ໝຸ໊ຍແນ໋ ເມື່ອ30 ກວ່າປີກ່ອນ. ພວກເພິ່ນເລືອກຊື້ ອາພາດເມັນຫຼັງໜຶ່ງ ຢູ່ເຂດ Sea Link City Resort ຢູ່ຕາແສງ ໝຸ໊ຍແນ໋, ເມືອງ ຟານຖ໋ຽດ, ແຂວງ ບິ່ງຖ້ວນ ນັບແຕ່ນະແຫ່ງນີ້ ຍັງເປັນໂຄງການໃໝ່ທີ່ຫາກໍເລີ່ມກໍ່ສ້າງ.
ທ່ານ L.C ກ່າວວ່າ: “ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າວາງແຜນ ຖືສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ພຽງເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ ກັບຄອບຄົວ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນຍາມພັກລະດູຮ້ອນເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ວ່າ, ພາຍຫຼັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ທີ່ນີ້ເປັນເວລາສັ້ນໆ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ອາກາດຢູ່ ໝຸ໊ຍແນ໋ ສົດໃສ, ອົບອຸ່ນ ແລະ ມີແສງແດດຕະຫຼອດປີ, ແມ່ນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍ, ທີ່ນີ້ຫ່າງຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພຽງ 200 ກມ, ເພາະສະນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຢູ່ທີ່ນີ້ນັບແຕ່ນັ້ນມາ”.
ມາຍັງ ໝຸ໊ຍແນ໋ ຄັ້ງນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນ ຂອງ ຄູ່ຜົວເມຍທ່ານ L.C ແລະ ທ່ານນາງ N.T ເພື່ອຮູ້ສຶກໄດ້ ບັນຍາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງການດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ເຂດ ຊາຍຝັ່ງທະເລ ພາກກາງຕອນໃຕ້. ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ພາ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄປຢ້ຽມຊົມ ອາພາດເມັນ ສອງຊັ້ນ ໃນເຂດ Sea Link City Resort ກັບການອອກແບບ ຮັບລົມທີ່ປອດໂປ່ງ ເຢັນສະບາຍ ພ້ອມດ້ວຍ ການຕົບແຕ່ງທີ່ສະຫຼາດ ແລະ ທັນສະໄໝ.
ທ່ານ L.C ກ່າວວ່າ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງປັບອາກາດ ຢູ່ທີ່ນີ້ ຕະ ຫຼອດປີ ເພາະພຽງແຕ່ເປີດປ່ອງຢ້ຽມ ລົມທະເລ ກໍພັດເຂົ້າມາເຢັນສະບາຍ. ອາພາດເມັນ ຢູ່ທີ່ນີ້ ຖືກອອກແບບ ຢ່າງມີວິທະຍາສາດຫຼາຍ, ຫຼັງທີ່ສ້າງຕໍ່ມາ ບໍ່ຖືກ ຫຼັງທີ່ສ້າງກ່ອນ ກີດຂວາງທິດທາງລົມ ແລະ ປົກບັງໄລຍະເບິ່ງສູ່ທະເລ, ເພາະສະນັ້ນ ອາກາດເຢັນສະບາຍ ຢູ່ສະເໝີ.
Sea Links City Resort ປັດຈຸບັນເປັນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ ລະດັບ 5 ດາວ ທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ ໝຸ໊ຍແນ໋ - ຟານຖ໋ຽດ ດ້ວຍ ຈໍານວນຫ້ອງພັກ, ອາພາດເມັນ ແລະ ເຮືອນວິນລາ ເກືອບ 1.000 ຫ້ອງ ຕັ້ງຢູ່ເທິງໂນນພູ ທີ່ເຢັນສະບາຍ ພ້ອມກັບ ການບໍລິການຢ່າງຄົບຊຸດ ເຊັ່ນ: ພັກຜ່ອນ, ບັນເທີງ, ອາຫານ, ສະລອຍນ້ຳ, ສະໜາມ ກ໊ອຟ ທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດ ອາຊີ ແລະ ປະສາດ ເຫຼົ້າແວງ ທີ່ເກົ່າແກ່ ສະຫງ່າງາມ ຊຸກເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ຫຼັງສວນອະງຸ່ນສີຂຽວ.
ອຳລາຄອບຄົວທ່ານ L.C ແລະ ທ່ານນາງ N.T, ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເລືອກ Centara Mirage Resort ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ເທິງອ່າວ ຮ່ອນເຣີມ ສັງກັດຕາແສງ ໝຸ໊ຍແນ໋ ເປັນບ່ອນພັກເຊົາ. Centara Mirage Resort ໄດ້ອອກແບບການກໍ່ສ້າງ ແບບ ເມດິເຕີເຣນຽນ-ແອັດສະປາຍ ດ້ວຍເນື້ອ 1.000 ເຮັກຕາ ຫາກໍເປີດບໍລິການ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນທ້າຍປີ 2021 ຊຶ່ງເໝືອນດັ່ງກະແສລົມໃໝ່ປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງ “ແດນສະຫວັນ ແຫ່ງການພັກຜ່ອນ” ໝຸ໊ຍແນ໋.
ໃນລະຫວ່າງມື້ຢູ່ ໝຸ໊ຍແນ໋, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ບັນດາ ຣີສອດ, ໂຮງແຮມຊັ້ນສູງ ໃນທຸກຮູບແບບ ອາຊີ - ເອີຣົບ, ຕັ້ງແຕ່ສະ ໄໝບູຮານ ຈົນເຖິງທັນສະໄໝ ກັບການບໍລິການ ທີ່ສະດວກຫຼາກຫຼາຍ ຢັ່ງຢາຍຢູ່ຕາມຝັ່ງທະເລ ຮາບພຽງ ກັບຊາຍທ່ີຂາວນຽນ. ທະເລ ໝຸ໊ຍ ແນ໋ມີນໍ້າໃສສະອາດ, ໄດ້ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອມາອາບແດດ, ອາບນ້ຳທະເລ, ຫຼິ້ນກະດານໂຕ້ຄື້ນ... ຊຶ່ງສ້າງພາບພົດ ທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ.
ອາຫານ ຢູ່ ໝຸ໊ຍແນ໋ ກໍເປັນທີ່ດຶງດູດໃຈ ກັບບັນດາເຍື່ອງອາຫານ ທີ່ສົດແຊບ ຖືກປຸງແຕ່ງ ຕາມແບບຂອງຊາວທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ໃນຮ້ານອາ ຫານ ຕ່າງໆ ລຽບຕາມຝັ່ງກັນເຈື່ອນ. ຖ້າມາຍັງ ໝຸ໊ຍແນ໋, ທ່ານຈົ່ງລອງຊີມ ບັນດາລາຍການອາຫານ ປີ້ງຫອຍໃສ່ນໍ້າມັນຜັກບົ່ວຈຽວ, ແກ້ມກັບເຂົ້າປຸ້ນສົດ ຈໍ້າກັບນໍ້າປາ ຟານຖ໋ຽດ ຈະເປັນປະສົບການຕົວຈິງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຢ່າງຍິ່ງ.
ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ ອັນດັບແຖວໜ້າໃນພາກພື້ນ
ຕາມກຳນົດທິດ, ໝຸ໊ຍແນ໋ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແຜນຜັງ ຈາກລັດຖະບານ ເພື່ອພັດທະນາເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ມີວິໄສທັດແຕ່ປີ 2040 ເຖິງປີ 2050 ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈ ຫັນເຂດທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ໝຸ໊ຍແນ໋ ໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນຳໜ້າຂອງພາກພື້ນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເຂດທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ໝຸ໊ຍແນ໋ ໄດ້ວາງແຜນຜັງ ດ້ວຍເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 14.760 ເຮັກຕາ ຢູ່ 3 ທ້ອງຖິ່ນແຄມທະເລຄື: ນະ ຄອນ ຟານຖ໋ຽດ, ເມືອງ ບັກບິ່ງ ແລະ ເມືອງຕຸຍຟອງ. ນອກຈາກຄວາມເອື້ອອຳນວຍດ້ານ ສະພາບອາກາດແລະ ພູມສັນຖານ ທີ່ໄດ້ ທໍາມະຊາດມອບໃຫ້, ໝຸ໊ຍແນ໋ ຍັງເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມ ທາງດ້ານປະຫວັດສາດ-ວັດທະນະທຳ ທີ່ມີຊ່່ືສຽງອີກຫຼາຍແຫ່ງ, ມີສັນຍາລັກພິເສດຂອງເຂດດິນຢູ່ ແຄມຝັ່ງທະເລ ກັບຮີດຄອງປະເພນີຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ. ນະແຫ່ງນີ້ມີກຸ່ມທາດ ຈຳບູຮານ Pô sah Inư (ຕາແສງ ຟູ໋ຮ່າຍ) ພ້ອມກັບງານບຸນປະເພນີ ກາເຕ ຂອງຊາວເຜົ່າ ຈຳ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ; ມີໂຮງຮຽນ ຢູກແທງ ຢູ່ ຕາມຝັ່ງ ແມ່ນໍ້າ ກ່າຕີ - ບ່ອນມີຮ່ອງຮອຍຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນອະດີດ; ສາລາ ວ້ານຖຸຍຕູ໋ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃນປີ 1762, ບ່ອນທີ່ຮັກສາ ແລະ ວາງສະແດງໂຄງກະດູກປາວານ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຫວຽດນາມ; ມີຫ້ວຍ ຕຽນ (ຕາແສງ ຮ່າມຕ໋ຽນ) ມີສາຍ ນ້ຳຈືດ ໄຫຼຜ່ານ ລະຫວ່າງ ສອງເນີນພູຊາຍແດງ; ມີເກາະ ຮ່ອນເຣີມ ທ່ີີມີຄວາມງາມແບບປະຖົມປະຖານ ແລະ ສະຫງົບສຸກ; ມີໝູ່ບ້ານຫາປາ ໝຸ໊ຍແນ໋ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ກຳລັງວັງຊາທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ. ຢູ່ທີ່ນີ້ ຍັງມີຫາດຫີນ 7 ສີຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລ (ຕາແສງ ບິ່ງແທ້ງ, ເມືອງ ຕຸຍຟອງ) ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈາກສູນປື້ມບັນທຶກສະຖິຕິ ຫວຽດນາມ ວ່າເປັນ “ຫາດຫີນ ທີ່ມີສີສັນ ແລະ ຮູບຮ່າງ ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫວຽດນາມ”; ມີໜອງນ້ຳຈືດທຳມະຊາດ ຢູ່ກາງໂນນຊາຍອັນກວ້າງໃຫຍ່ ມີຊື່ວ່າ ເບົ່າຈັ໋ງ (ຕາແສງ ຮ່ວາຖັ໋ງ, ເມືອງ ບັກບິ່ງ). ນອກຈາກນັ້ນ, ໝຸ໊ຍແນ໋ ຍັງໄດ້ ຮັບເລືອກວ່າ ເປັນໜຶ່ງໃນ 50 ຫາດຊາຍທີ່ດີ ທີ່ສຸດໂລກ ສໍາລັບປະເພດ ກິລາ ກະດານໂຕ້ຄື້ນ ແລະ ເປັນຫາດຊາຍອັນດັບໜຶ່ງ ຂອງ ອາຊີສໍາລັບປະເພດ ກິລາດັ່ງກ່າວ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນ ກະດານໂຕ້ຄື້ນ ຫຼາຍຄັ້ງ ຊຶ່ງໄດ້ດຶງດູດນັກກິລາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນທົ່ວໂລກ ມາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ.
ເຂດທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ໝຸ໊ຍແນ໋ ຍັງມີຄວາມສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ ຂອງແຂວງ ບິ່ງຖ້ວນ ກໍ່ຄືໃນພາກພື້ນ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ດ້ານການທ່ອງ ທ່ຽວ, ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ; ນຳ ໝຸ໊ຍແນ໋ ກາຍເປັນສູນກາງທ່ອງທ່ຽວ ລະດັບສາກົນ, ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແຖວໜ້າຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ.
ປັດຈຸບັນ, ບິ່ງຖ້ວນ ໄດ້ຈັດຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ 10 ແຂວງທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ, ໝຸ໊ຍແນ໋ ໄດ້ກາຍເປັນ 1 ໃນ 6 ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ. ມາຍັງເຂດທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ໝຸ໊ຍ ແນ໋, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ກັບບັນດາຮູບການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ໜ້າປະທັບໃຈເຊັ່ນ: ໄປທັດສະນະສຶກສາ, ພັກຜ່ອນທາງທະເລ, ຫຼິ້ນກິລາທາງທະເລ, ທ່ອງທ່ຽວ ດ້ານຈິດວິນຍານທາງທະເລ...
ພາຍຫຼັງ 30 ປີແຫ່ງການແຍກຕົວອອກຈາກແຂວງ ຖ້ວນຫາຍ (ປີ 1992), ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ບິ່ງຖ້ວນ ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ, ຢືນຢັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນ, ສະເພາະ ໝຸ໊ຍແນ໋ ໄດ້ມີບາດກ້າວ ພັດທະນາ ຢ່າງໜ້າປະທັບໃຈ, ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທະເລ ທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ, ສົມກັບນາມມະຍົດວ່າເປັນ “ແດນສະຫວັນ ແຫ່ງການພັກຜ່ອນ” ອີກດ້ວຍ.
ວັນທີ 24 ຕຸລາ1995, ຟານຖ໋ຽດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວນັບແສນເທື່ອຄົນໂດຍບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ, ຫຼັງຈາກໄດ້ບັນດານັກວິທະຍາສາດກຳນົດວ່າ ແມ່ນສະຖານທີ່ ທີ່ດີທີສຸດ ເພື່ອຊົມປະກົດການ ສຸລິຍະຄາດ ເຕັມດວງ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຂອງ ສະຕະວັດທີ XX. ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ຟານຖ໋ຽດ ໄດ້ຮັບການຄົ້ນພົບ ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ຮັບການສຳຫຼວດໂດຍນັກລົງທຶນ ແລະ ເລີ່ມມີກະແສລົງທຶນ ຣີສອດ ຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ນີ້. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ໝຸ໊ຍແນ໋ - ຟານຖ໋ຽດ ໄດ້ຮັບຂະໜານນາມວ່າ ເປັນ “ສູນກາງ ແຫ່ງ ຣີສອດ” ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ບົດ: ເຊີນເງ້ຍ - ພາບ: ຫງວຽນຖັ໋ງ, ຫືວແທ່ງ, ຮວ່າງຮ່າ, ເລມິງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ