“ໄຂ່ມຸກນິນ” ແຫ່ງພູເຂົາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄຕບັກ
ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວໂລກ 2023 (World Travel Awards-WTA) ໄດ້ໃຫ້ກຽດ ແກ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ມົກເຈົາ ເປັນ “ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ແຖວໜ້າ ຂອງໂລກ 2023”.
ຕັ້ງຢູ່ລະດັບຄວາມສູງແຕ່ 800-1.000 ມ ເມື່ອທຽບກັບ ລະດັບນ້ຳທະເລ, ສະພາບພູມສັນຖານ ໄດ້ແບ່ງ ມົກເຈົາ ເປັນ 4 ເຂດຕົ້ນຕໍຄື: ພູພຽງ, ເຂດອ້ອມຮອບພູພຽງ, ເຂດລຽບຕາມ ແມ່ນ້ຳ ດ່າ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ. ແຕ່ລະພາກພື້ນ ມີທ່າໄດ້ປຽບຂອງຕົນ ໃນການກຳນົດຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເປັນເອກະລັກ.
ຍ້ອນພູມສັນຖານ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ສະພາບອາກາດເຢັນສະບາຍຕະຫຼອດປີ, ພິເສດແມ່ນມື້ທີ່ມີໝອກຫຼາຍ (80 ວັນຕໍ່ປີ), ເພາະ ສະນັ້ນ ມົົກເຈົາ ຍັງໄດ້ຮູ້ວ່າ ເປັນ “ດິນແດນແຫ່ງເມກໝອກ”. ມາທີ່ນີ້ໃນທຸກລະດູການ ຂອງ ປີ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຍັງສາມາດຄົ້ນພົບ ທິວທັດທຳມະຊາດ ດ້ວຍບັນດາສວນຊາທີ່ຍາວຢຽດ ແລະ ຮ່ອມພູດອກໄມ້ທີ່ເບັ່ງບານ ເປັ່ງສີສັນຕາມລະດູການ. ມົກເຈົາ ຍັງແມ່ນ “ດິນແດນແຫ່ງນ້ຳຕົກ” ຍ້ອນມີນ້ຳຕົກ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຫຼາຍແຫ່ງຄື: ຢ໊າຍອ໋ຽມ, ຈ່ຽງຄວາ, ນ່າງຕຽນ... ຊຶ່ງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ບໍ່ອາດຫຼົງລືມ.
ເມື່ອສາຍລົມໜາວຕົ້ນລະດູ ມາເຖິງ, ມົກເຈົາ ໄດ້ຄຸມເສື້ອຜືນ ໃໝ່ ທີ່ຖືກຫຍິບດ້ວຍດອກຜັກກາດຂາວ ນ້ອຍທ່ີສວຍງາມ. ລະດູດອກຜັກກາດ ມົກເຈົາ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເມື່ອມາຍັງທີ່ນີ້ຈະປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ ຄວາມປະຫຼາດໃຈ ຕໍ່ຄວາມສວຍງາມອັນກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ມີພະລັງຊີວິດ ທີ່ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ຂອງ ດອກໄມ້ ປະເພດນີ້.
ຕົ້ນຄາຍ ມົກເຈົາ ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ມາແຕ່ດົນນານແລ້ວວ່າ ເປັນໜຶ່ງໃນສີ່ປະເພດດອກໄມ້ ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ເປັນສັນຍາລັກ ຂອງ ຄວາມງາມ, ຄວາມຫາຍາກ ແລະ ສົດຊື່ນ. ດອກຄາຍຢູ່ ມົກເຈົາ ເລີ່ມຈໍ່ດອກ ເມື່ອກະແສລົມໜາວ ພັດເຂົ້າມາ ໃນເຂດພູພຽງທີ່ສະຫງົບ. ບໍ່ພຽງແຕ່ ປະດັບປະດາໃຫ້ດິນແດນທ້ອງຟ້າ ມົກເຈົາ ມີຄວາມງາມ ທີ່ໜ້າຈັບໃຈເທົ່ານັ້ນ, ດອກຄາຍ ຍັງນຳມາແຫຼ່ງພະລັງຊີວິດໃໝ່, ອົບອຸ່ນ ແລະ ຄຶກຄັກ ໃນລະດູບານໃໝ່ອີກດ້ວຍ.
ຫຼັງລະດູດອກຄາຍ, ມົກເຈົາ ຈະເປັນສີຂາວ ໃນລະດູການດອກໝັ້ນ. ແຕ່ເນີນພູນ້ອຍ ໄປເຖິງຮ່ອມພູ ແລະ ໝູ່ບ້ານ, ດອກໝັ້ນບານແຜ່ສະພັ່ງ ໄປທົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນ ຂອງ ພູຜາປ່າໄມ້. ບັນດາຮ່ອມພູດອກໝັ້ນ ທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ ມົກເຈົາ ຄື: ນ່າກາ, ມູເນົ໋າ, ເວິນໂຮ່... ເປັນທ່ີດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ມາແຕ່ດົນນານ.
- ປະຕິບັດໂດຍ: VNP - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ