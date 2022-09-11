“ແມ່ມົດ” ເຄື່ອງປະດັບ ແຟຊັ່ນ ຫວຽດນາມ
ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກຢຸງ, ເກີດປີ 1998, ມີຄວາມຫຼົງໄຫຼກັບ ແຟຊັ່ນ ນັບແຕ່ຕອນເດັກ ແລະ ມີຄວາມໄຝ່ຝັນ ຢາກເປັນນັກອອກແບບເຄື່ອງ ແຟຊັ່ນ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບ. ການສ້າງອຸປະກອນ ຫຼື ການອອກແບບ ແຟຊັ່ນ ແມ່ນຄວາມສຸກທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ ຂອງ ເຈິ່ນກວັກຢຸງ, ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ແຕ່ລະມື້ ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເຊັ່ນ: ຕຸ້ມຫູ, ກະເປົາ, ເຂັມຂັດ, ປັກປິ່ນເກົ້າ ແລະ ອື່ນໆ.
ເລີ່ມແຕ່ອາຍຸ 12 ປີ, ເຈິ່ນກວັກຢຸງ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຕັ້ງໃຈ ເພື່ອແຕ້ມ, ສຶກສາວາລະສານ, ປຶ້ມຫຼາຍປະເພດ. ເມື່ອອາຍຸ 18 ປີ, ຢຸງ ໄດ້ເລືອກເສັງເຂົ້າຂະແໜງ ແຟຊັ່ນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ເພື່ອຕາມຄວາມໄຝ່ຝັນດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ໂອກາດໄດ້ມາເຖິງຂ້າພະເຈົ້າ ໃນທ້າຍປີທີ 3 ທີ່ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ, ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າພວມຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ໂຊກດີທີ່ໄດ້ນັກອອກແບບ ວັນແທ່ງກົງ ສະເໜີໃຫ້ເຮັດເຄື່ອງ ແຟຊັ່ນ ໃຫ້ຊຸດອາພອນ ປະຈຳຊາດ ຂອງ ນາງງາມ ຮວ່າຍຊາ ໃນງານປະກວດ Miss International Queen 2020. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ກຳລັງຄົ້ນຄວ້າ, ແມ່ນຜ້າ ໂຍຄະ ທີ່ນຳມາໃຊ້ໃໝ່, ໄດ້ແກະສະຫຼັກດ້ວຍມື ແລະ ປະດັບດ້ວຍຄຳ, ເພື່ອສ້າງເປັນເຄື່ອງ ແຟຊັ່ນ ທີ່ເພີ່ມຄວາມງາມ ໃຫ້ແກ່ຊຸດ ອາພອນປະຈຳຊາດຂອງ ຮວ່າຍຊາ. ນັ້ນແມ່ນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມ “ມີພອນສະຫວັນ” ກັບການອອກແບບເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ຖືວ່າ ເປັນວຽກງານທີ່ເປັນທາງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ”.
ເຈິ່ນກວັກຢຸງ ໄດ້ເປີດຕົວຊຸດສະສົມອຸປະກອນເສີມ ກ່ຽວກັບປັກປິ່ນເກົ້າ ແລະ ຕຸ້ມຫູ ຫຼາຍຊຸດ, ຮ່ວມກັບບັນດານັກອອກແບບ ຂອງ ວົງການນາງແບບ ໃນຫຼາຍຊຸດສະສົມພິເສດ. ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກຢຸງ ກ່າວວ່າ: “ການອອກແບບເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ແມ່ນວຽກງານສຸດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ລຳບາກ. ຂັ້ນຕອນການເຮັດນີ້ ຂ້ອນຂ້າງຊັບຊ້ອນ, ນັບແຕ່ການແຕ້ມໃສ່ກະດາດ ໄປຈົນເຖິງ ການສ້າງ file ການຜະລິດ 3D”.
ປັດຈຸບັນ, ພາຍຫຼັງ 2 ປີທີ່ ເຈິ່ນກວັກຢຸງ ເປັນ “ແມ່ມົດ” ເຄື່ອງປະ ດັບ ແຟຊັ່ນ ໃຫ້ບັນດານາງແບບ ແລະ ນາງງາມ, ເພິ່ນໄດ້ສ້າງເຄື່ອງປະດັບ ແຟຊັ່ນ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນເກືອບ 500 ຢ່າງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມງາມຂອງ ຫວຽດນາມ ແຜ່ກະຈ່າຍອອກໄປທົ່ວພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ປະຕິບັດ: VNP/ທົງຫາຍ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ