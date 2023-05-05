ແບັ໋ງແຊ່ວ ໂຢ່ງຍ໊ານ
ໂຢ່ງຍ໊ານ ແມ່ນຊື່ ຂອງ ສວນລຳໄຍ ທີ່ເກົ່າແກ່ມີຄວາມຍາວ 10 ກມ, ກວ້າງປະມານ 230 ເຮັກຕາ, ຕັ້ງຢູ່ລຽບຫາດຊາຍ ແຫ່ງໜຶ່ງ ຂອງ 2ຕາແສງ ຮຽບແທ່ງ ແລະ ຫວີງແຈັກດົງ ມີລາຍການອາຫານ ແບັ໋ງແຊ່ວ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ໃນທົ່ວທຸກເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ.
ແບັ໋ງແຊ່ວ ຢູ່ທີ່ນີ້ມີຄວາມດຶງດູດໃຈ ຍ້ອນ ແປ້ງ ແບັ໋ງແຊ່ວ ມີຄວາມ ອ່ອນໜຽວພໍດີ, ເກາະແໜ້ນ ແຕ່ບໍ່ຕິດກັນເປັນລືບ ເມື່ອຖືກບົດດ້ວຍ ຄົກຫີນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ແບັ໋ງແຊ່ວ ແຊບ ແມ່ນຍ້ອນ ສ່ວນແປ້ງ ແບັ໋ງແຊ່ວໄດ້ຮັບການຖອກຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວໃຫ້ກອບ, ໃຈແບັ໋ງແຊ່ວ ໃສ່ຊີ້ນໝູ ບໍ່ມີມັນ, ກຸ້ງຜອຍ, ຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວງອກ, ມັນ ແລະ ຫົວຜັກບົ່ວໃຫຍ່. ກຸ້ງຜອຍ ຢູ່ແຂວງ ບາກລຽວ ມີລົດຊາດຫວານເຄັມ ເປັນພິເສດ.
ແບັ໋ງແຊ່ວ ຍັງມີຊື່ສຽງ ເນື່ອງຈາກ ຜັກຂຽວ ທີ່ປູກດ້ວຍດິນຢູ່ “ໂຢ່ງ” ຈຶ່ງມີລົດຊາດຫອມກອບ. ຜັກສົດ ຢູ່ທີ່ນີ້ ມີທຸກຊະນິດເຊັ່ນ: ຜັກສະຫຼັດ, ຜັກກາດຂຽວ, ບອກໂຄລີ, ຜັກຄາວທອງ... ນຳແຈ່ວກໍໄດ້ຮັບການ ປຸງແຕ່ງຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ລະຫວ່າງລົດຊາດເຄັມ, ຫວານ, ສົ້ມກັບລົດຊາດ ເຜັດໆ ຮ້ອນໆ ຂອງຜັກທຽມ ແລະ ໝາກເຜັດ... ໄດ້ຮັບປະທານ ລາຍການອາຫານ ແບັ໋ງແຊ່ວ ໂຢ່ງຍ໊ານ ທັງກິນ ເຫຼົ້າລຳໄຍ ຊຶ່ງເປັນ ຜະລິດຕະພັນພິເສດ ຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ ຈະເປັນປະສົບການຕົວຈິງ ທີ່່ຍາກຈະຫຼົງລືມ.
ປະຕິບັດໂດຍ: ທົງຫາຍ/VNP - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ