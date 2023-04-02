ເຕິນຮ່າ - ຍີ່ຫໍ້ ອຸປະກອນການສຶກສາ ທີ່ມີຊື່ສຽງ
ເກືອບ 30 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ, ອຸປະກອນການສຶກສາ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຖືຍີ່ຫໍ້ ເຕິນຮ່າ ໄດ້ຕິດພັນກັບນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍລຸ້ນຄົນ. ເຕິນຮ່າ ພວມມຸ່ງໄປສູ່ການມອບປີກ ໃຫ້ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ຫວຽດ ນາມ ບົນເສັ້ນທາງສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້, ວາງຮາກຖານພັດທະ ນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ຂອງ ປະເທດຊາດ.
ເກືອບ 30 ປີແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ໄປຄຽງຄູ່ກັບຂະບວນການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນດ້ານການສຶກສາ, ເຕິນຮ່າ ໄດ້ກາຍເປັນຊື່ ທີ່ຕິດພັນກັບຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ແນວຄິດໃໝ່ກ່ຽວກັບອຸປະກອນການສຶກສາຢູ່ ຫວຽດນາມ. ໂດຍສະເພາະ, ໃນປີ 1995, ເຕິນຮ່າ ໄດ້ນໍາເຂົ້າເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກປະເທດ ແດນມາກ ສໍາລັບກະດານຂຽນເຫຼັກ ຕ້ານສະທ້ອນ ພາບເຫຼື້ອມຕາ, ລະບົບກອບ TH03 ແລະ ການເສີມສ້າງພຽງແຕ່ພາດສະຕິກ. ຜະລິດຕະພັນທັນທີທັນໃດໄດ້ ຄອບຄອງຕະຫຼາດ ອຸປະກອນການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
ເມື່ອ ເຕິນຮ່າ ໄດ້ສ້າງສາຍການຜະລິດຕະພັນ ກະດານ Flipchart UpsiteDown, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການ ອອກແບບອຸດສາຫະກໍາ ສະເພາະ, ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນກະດານ ຂາຍດີທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງໄວວາ. ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ Duratech ເຂົ້າໃນ ຜະລິດຕະພັນ ກະດານ ໄດ້ຊ່ວຍ ເຕິນຮ່າ ກາຍເປັນບໍລິສັດ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ ຍຸກຂອງກະດານທີ່ບໍ່ມີການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງແທ້ຈິງ. ເຕັກໂນໂລຊີການຕິດກາວ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບບທັນສະໄໝ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ເຕິນຮ່າ ນຳມາສູ່ຕະຫຼາດ ປະເພດກະດານ ບໍ່ມີຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບ ຄວາມນິຍົມຊື້ຫຼາຍ ຈາກບັນດານັກອອກແບບເຄື່ອງ ຕົກແຕ່ງພາຍໃນຫ້ອງການ.
ດ້ວຍສອງຍີ່ຫໍ້ AirFrame ແລະ Oval, ເຕິນຮ່າ ໄດ້ສ້າງ “ການປະຕິວັດ” ສໍາລັບລະບົບ ກະດານ ທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງການ, ຊ່ວຍໃຫ້ຫ້ອງການບໍ່ໜ້າເບື່ອອີກ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ ມີຮູບລັກສະນະ ຂອງຫ້ອງສະແດງສິລະປະ. ກະດານ Easyboard ແລະ Kidmate ສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ກາຍເປັນສິນຄ້າຍອດນິຍົມຢູ່ຮ້ານຂາຍປຶ້ມ ນັບໝື່ນແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ… ການປະດິດສ້າງໄດ້ຖືວ່າ ເປັນການປະຕິວັດ ໃນຍຸກ 4.0 ຂອງ ເຕິນຮ່າ ແມ່ນ ການປະດິດສ້າງປະເພດ ກະດານເລື່ອນ Mositech SS03 ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ວິທີການແກ້ໄຂມີປະໂຫຍດ ຈາກ ກົມກຳມະສິດທາງປັນຍາ. ກະດານເລື່ອນ Mositech slides ພວມມີຢູ່ໃນລະ ບົບ ໂຮງຮຽນສາກົນ, ສອງພາສາ ແລະ ໂຮງຮຽນລັດ ທັງໝົດ ໃນ 63 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນ.
ລັກສະນະບຸກເບີກຂອງ ເຕິນຮ່າ ຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ໃນຫຼາຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນ ທ້ອງຕະຫຼາດເຊັ່ນ: ລະບົບ pinboard, ຝາກັ້ນສຽງ, ດູດສຽງ, ປ້ອງກັນສຽງສໍາລັບຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງບັນຍາຍ, ລະບຽງ, ຫ້ອງກິລາ ອາເນກປະສົງ... ໃນຂົງເຂດ ອຸປະກອນການສຶກສາ, ປະເພດ ຕັ່ງໂຕະ ທີ່ທັນສະ ໄໝ ຍີ່ຫໍ້ Kota, Maya, Inca... ປັດຈຸບັນພວມຖືກນໍາໃຊ້ ໃນລະບົບການສຶກສາຊັ້ນນໍາເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ Vinschool, ວິທະຍາໄລ VinUni, ໂຮງຮຽນສາກົນ CIS ແລະ ອື່ນໆ.
ເຕິນຮ່າ ແມ່ນບໍລິສັດ ຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາແຫ່ງດຽວ ທີ່ມີຫ້ອງຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ສະເພາະ ອຸປະກອນ ການສຶກສາແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ອຸປະກອນການສຶກສາ ເຕິນຮ່າ. ສູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບ່ອນລົງທຶນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ລະບົບ 5 ບໍລິສັດຍ່ອຍ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ເຕິນຮ່າ. ເຕິນຮ່າ ໄດ້ກາຍເປັນບໍລິສັດ ຜະລິດ ອຸປະກອນການສຶກສາແຫ່ງດຽວທີ່ກວມເອົາ 63 ແຂວງ, ນະຄອນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຂົງເຂດ ການຜະລິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ການອອກແບບເຄື່ອງ ຕົກແຕ່ງພາຍໃນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ເຄືອຂ່າຍການບໍລິການລູກຄ້າ ເຖິງຕົວແທນນັບພັນຄົນ ທີ່ຮັບໃຊ້ໂຮງ ຮຽນ, ຫ້ອງການ, ໂຮງງານ, ໂຮງໝໍ ນັບໝື່ນແຫ່ງ ແລະ ເຮືອນຫຼາຍລ້ານຫຼັງໃນທົ່ວປະເທດ.
ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ ທ່ີຢາກຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນ ມີໂອກາດນຳໃຊ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນດີທີ່ສຸດ ແລະ ສະດວກທີ່ສຸດ ຕິດພັນກັບພື້ນຖານການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ທີ່ກ້າວໜ້າ, ເຕິນຮ່າ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຮັບເອົາຜູ້ມີຄວາມສາມາດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງຜົນງານໃຫ້ປະເທດ.
ບົດ: VNP/ຖາວວີ - ພາບ: ເຈິ່ນແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ