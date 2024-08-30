ເຂົ້າໜຽວຫ້າສີ - ສິ່ງຍອດຍິ່ງ ຂອງ ດິນແດນ ເມື່ອງຫຼໍ່

ເຂົ້າໜຽວຫ້າສີ - ສິ່ງຍອດຍິ່ງ ຂອງ ດິນແດນ ເມື່ອງຫຼໍ່


ເຂົ້າໜຽວຫ້າສີ ຢູ່ ເມື່ອງຫຼໍ່ (ແຂວງ ອຽນບ໋າຍ) ມັກໄດ້ຮັບການ ປຸງແຕ່ງ ໃນໂອກາດງານບຸນປະເພນີ ອັນເປັນມູນເຊື້ອ ຜ່ານນັ້ນ ສະ ແດງ ເຖິງຄວາມປາຖະໜາ ຂອງ ຜູ້ຄົນ ທີ່ຢາກໄດ້ ຄວາມຮັກແພງ, ນັ້ນຄື: ຄວາມກະຕັນຍູ, ຄວາມຮັກແມ່, ນັບຖືພໍ່ ຂອງ ລູກຫຼານ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄວາມປາຖະໜາ ກ່ຽວກັບຄວາມສັດຊື່່ບໍລິສຸດ ລະຫວ່າງ ບ່າວສາວ, ຜ່ານນັ້ນຂໍພອນສິ່ງທີ່ດີໆ ແລະ ຈົບງາມ ມາຍັງ ໝູ່ບ້ານ ຂອງຕົນ. 

ຊາວ​ເຜົ່າ ໄທ​ ໄດ້ປະຕິບັດ ຕາມຂັ້ນຕອນ​ ຍ້ອມ​ສີ​ເຂົ້າ​ໜຽວ ເພື່ອ​ປຸງແຕ່ງ ລາຍການອາຫານ ເຂົ້າ​ໜຽວ​ຫ້າ​ສີ.
ພາຍຫຼັງ​ເຂົ້າ ​ຖືກ​ຍ້ອມ​ສີ ດ້ວຍ​ພືດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະ​ໃຫ້​ສີ​ຕາມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ. 

ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ເຍື່ອງ​ອາ​ຫານ ທີ່ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ວັດທະນະທຳ ອາຫານການກິນ ຂອງ ແຖບດິນ ເມື່ອງຫຼໍ່ (ຕາແສງ ເງ໊ຍໂລ້, ແຂວງ ອຽນບ໋າຍ) ເທົ່ານັ້ນ,​ ເຂົ້າໜຽວຫ້າສີ ຍັງມີຄວາມໝາຍ ທີ່ພິເສດ ໃນທັດສະນະ, ໃນຄວາມຄິດ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ໄທ, ນັ້ນຄື “ທິດສະດີ ວັດຖຸທັງຫ້າ ອີກດ້ວຍ”. 

ຊາວ​ເຜົ່າ ໄທ ຢູ່ ເມື່ອງຫຼໍ່ ໜຶ້ງ​ເຂົ້າ​ໜຽວ ທີ່ໄດ້ຍ້ອມ 5 ສີ​ ດ້ວຍ ຫວດ   ໄມ້.

ເຂົ້າໜຽວຫ້າສີ ປະກອບມີ: ສີຂາວ, ສີມ່ວງ, ສີດໍາ, ສີເຫຼືອງ ແລະ ສີແດງ. ແຕ່​ລະ​ສີ ລ້ວນ​ແຕ່​ແມ່ນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ມາດ​ປາ​ຖະ​ໜາ ຂອງ​ຊາວ​ເຜົ່າ ໄທ ຢູ່​ເມືອງ ເມື່ອງຫຼໍ່-ທົ່ງ​ນາ​ໃຫຍ່​ອັນ​ດັບ​ສອງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ.

ລົດຊາດທໍາມະຊາດ ຂອງເຂົ້າໜຽວຫ້າສີ ສ້າງຄວາມດຶງດູດໃຈ ສໍາລັບຜູ້ຮັບປະທານ.

ຊາວ​ເຜົ່າ​ໄທ​ ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ເມື່ອງຫຼໍ່ ມີຄວາມ​ເຊື່ອ​ວ່າ ​ເຂົ້າ​ໜຽວ​ສີ​ແດງ​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ ​ໃຫ້​ຄວາມປາຖະໜາ ໄດ້ມີຊີວິດ ​ແລະ​ ຄວາມຝັນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ​ທີ່​ສົດ​ໃສ. ເຂົ້າໜຽວສີມ່ວງ ແລະ ສີດໍາ ເປັນສັນຍາລັກຂອງ ດິນແດນທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖື​ວ່າ​ ດິນ​ ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ປະ​ເສີດ​ ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ ແລະ ​ພັດ​ທະ​ນາສະເໝີ. ເຂົ້າໜຽວ ສີເຫຼືອງ ໝາຍເຖິງ ຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານ ແລະ ຈະ ເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ຊຶ່ງແມ່ນ ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາ ທີ່ທຸກຄົນຢູ່ທີ່ນີ້ ຕ່າງກໍມຸ່ງຫວັງ. ເຂົ້າໜຽວ ສີຂາວ ໝາຍເຖິງຄວາມຮັກ ທີ່ສັດຊື່ບໍລິ ສຸດ, ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືພໍ່ແມ່ ແລະ ຄວາມປອງດອງກັນລະຫວ່າງ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ. 

    • ບົດ: ວີຖາວ - ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ

 


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