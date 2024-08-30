ເຂົ້າໜຽວຫ້າສີ - ສິ່ງຍອດຍິ່ງ ຂອງ ດິນແດນ ເມື່ອງຫຼໍ່
ເຂົ້າໜຽວຫ້າສີ ຢູ່ ເມື່ອງຫຼໍ່ (ແຂວງ ອຽນບ໋າຍ) ມັກໄດ້ຮັບການ ປຸງແຕ່ງ ໃນໂອກາດງານບຸນປະເພນີ ອັນເປັນມູນເຊື້ອ ຜ່ານນັ້ນ ສະ ແດງ ເຖິງຄວາມປາຖະໜາ ຂອງ ຜູ້ຄົນ ທີ່ຢາກໄດ້ ຄວາມຮັກແພງ, ນັ້ນຄື: ຄວາມກະຕັນຍູ, ຄວາມຮັກແມ່, ນັບຖືພໍ່ ຂອງ ລູກຫຼານ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄວາມປາຖະໜາ ກ່ຽວກັບຄວາມສັດຊື່່ບໍລິສຸດ ລະຫວ່າງ ບ່າວສາວ, ຜ່ານນັ້ນຂໍພອນສິ່ງທີ່ດີໆ ແລະ ຈົບງາມ ມາຍັງ ໝູ່ບ້ານ ຂອງຕົນ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເຍື່ອງອາຫານ ທີ່ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ວັດທະນະທຳ ອາຫານການກິນ ຂອງ ແຖບດິນ ເມື່ອງຫຼໍ່ (ຕາແສງ ເງ໊ຍໂລ້, ແຂວງ ອຽນບ໋າຍ) ເທົ່ານັ້ນ, ເຂົ້າໜຽວຫ້າສີ ຍັງມີຄວາມໝາຍ ທີ່ພິເສດ ໃນທັດສະນະ, ໃນຄວາມຄິດ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ໄທ, ນັ້ນຄື “ທິດສະດີ ວັດຖຸທັງຫ້າ ອີກດ້ວຍ”.
ເຂົ້າໜຽວຫ້າສີ ປະກອບມີ: ສີຂາວ, ສີມ່ວງ, ສີດໍາ, ສີເຫຼືອງ ແລະ ສີແດງ. ແຕ່ລະສີ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນສັນຍາລັກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາ ຂອງຊາວເຜົ່າ ໄທ ຢູ່ເມືອງ ເມື່ອງຫຼໍ່-ທົ່ງນາໃຫຍ່ອັນດັບສອງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ.
ຊາວເຜົ່າໄທ ທີ່ອາໄສຢູ່ ເມື່ອງຫຼໍ່ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ເຂົ້າໜຽວສີແດງເປັນສັນຍາລັກ ໃຫ້ຄວາມປາຖະໜາ ໄດ້ມີຊີວິດ ແລະ ຄວາມຝັນໃນອະນາຄົດ ທີ່ສົດໃສ. ເຂົ້າໜຽວສີມ່ວງ ແລະ ສີດໍາ ເປັນສັນຍາລັກຂອງ ດິນແດນທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ເຂົາເຈົ້າຖືວ່າ ດິນ ເປັນວັດຖຸປະເສີດ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສະເໝີ. ເຂົ້າໜຽວ ສີເຫຼືອງ ໝາຍເຖິງ ຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານ ແລະ ຈະ ເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ຊຶ່ງແມ່ນ ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາ ທີ່ທຸກຄົນຢູ່ທີ່ນີ້ ຕ່າງກໍມຸ່ງຫວັງ. ເຂົ້າໜຽວ ສີຂາວ ໝາຍເຖິງຄວາມຮັກ ທີ່ສັດຊື່ບໍລິ ສຸດ, ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືພໍ່ແມ່ ແລະ ຄວາມປອງດອງກັນລະຫວ່າງ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ.
- ບົດ: ວີຖາວ - ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ