ຮ່ອນແຈ- “ຫົວໃຈ” ຂອງ ອ່າວ ຍາຈາງ
ໃນຈຳນວນ19 ເກາະ ຂອງນະຄອນ ຍາຈາງ, ຮ່ອນແຈ ມີເນື້ອທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ຄື 36 ກມ2 ແລະ ຍອດສູງສຸດ ປະມານ 460 ມ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ຍັງຄົງ ຮັກສາຄວາມງາມ ແບບທຳມະຊາດ, ອາກາດອົບອຸ່ນ ກັບລະບົບ ພືດພັນທຳມະຊາດ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຫາດຊາຍທະເລ ຂຽວສົດໃສ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ກັບຫາດຊາຍ ທີຂາວນຽນ ອ້ອມຮອບເກາະ.
ດ້ວຍພູມສັນຖານທີ່ພິເສດ, ຮ່ອນແຈ ເໝືອນດັ່ງເປັນເຄື່ອງກຳບັງ ຢູ່ ກາງທະເລ, ເຮັດໃຫ້ ອ່າວ ຢາຈາງ ເປັນທ່ີບັງລົມ ແລະ ຄື້ນບໍ່ແຮງ. ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ, ນີ້ແມ່ນບ່ອນເຕົ້າໂຮມບັນດາຈຸດໄດ້ປຽບ ເປັນສັນ ຍາລັກ ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງນະຄອນ ແຄມທະເລ ຍາຈາງ. ມາຍັງ ຮ່ອນແຈ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ອາດພາດໂອກາດ ທີ່ຈະພັກເຊົາຢູ່ ຣີສອດ Vinpearl ລະດັບ 5 ດາວ ແລະ ເພີດເພີນກັບລະບົບນິເວດ ການບໍລິການ “ທັງໝົດໃນໜຶ່ງດຽວ” ເຊັ່ນ: ສວນສະໜຸກ VinWonders ຍາຈາງ ທີ່ມີເກມນັບຮ້ອຍເກມ ຊຶ່ງ ຈຸດເດັ່ນແມ່ນ Zipline ຜ່ານປ່າໄມ້ ທີ່ມີ 3 ສະຖິຕິ, ລົດສະກີພູເຂົາ ຍາວທີ່ສຸດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ດ້ວຍລະບົບລານ ສະໄລເດີ້, ໂນນດອກໄມ້ ໂຮມສຸມ ດອກໄມ້ ຫຼາຍພັນດອກ, Tata Show ຊຶ່ງແມ່ນລາຍ ການສະແດງ ໃນສະພາບຄວາມຈິງ ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຊົມ ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຕື່ນຕະລຶງ ຕໍ່ຄວາມໃຫຍ່ໂຕໂອ້ຖົງ ແລະ ງົດງາມຂອງມັນ, ກຳປັ່ນ ດຳນໍ້າແກ້ວ ໄລຍະເບິ່ງ ບໍ່ຈຳກັດ ລຳທຳອິດ ແລະ ໜຶ່ງດຽວຢູ່ໃນໂລກ, ສະຖານທີ່ຫຼິ້ນ AR/VR ແລະ ການຫຼິ້ນຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ນັບຫຼາຍຮ້ອຍຢ່າງທີ່ສວນຫຼິ້ນນຳ້ລະດັບສາກົນ, ສະໜາມກ໊ອຟ 18 ຂຸມ, ສູນປະຊຸມ, ໂຮງລະຄອນ ແລະ ສູນອາຫານ-ບັນເທິງຊັ້ນສູງ…
ໂນນ ວ້ານຮວາ ມີເນື້ອທີ່ກວ່າ 3,5ເຮັກຕາ, ເຕົ້າໂຮມດອກໄມ້ ນັບ ຫຼາຍພັນຊະນິດ ໃນ 5ທະວີບທົ່ວໂລກ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເບິ່ງ ຄືວ່າ ຫຼົງທາງເຂົ້າໄປໃນໃຈກາງ ເອີຣົບ ທີ່ມີປ່າດອກ ຕູລິບ, begonias, hyacinths ...
ພິເສດ, ເມື່ອມໍ່ໆ ມານີ້, VinWonders ຍາຈາງ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ປະສົບການຕົວຈິງ “ມີໜຶ່ງບ່ໍມີສອງ” ກັບກຳປັ່ນດຳນ້ຳທ່ອງທ່ຽວ Vinpearl Submarine ຍາຈາງ. ກໍາປັ່ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການ ອອກແບບດ້ວຍ ແກ້ວໃສ ລຳທໍາອິດ ຢູ່ໃນໂລກ, ມີໄລຍະເບິ່ງ 360 ອົງສາ ຢູ່ໃຕ້ພື້ນທະເລ, ຄືດັ່ງຫຼົງທາງ ເຂົ້າສູ່ໂລກມະຫາສະໜຸດ ໃນຮູບເງົາ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ. ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ ມີຄວາມ ຊໍານິຊໍານານ ໃນການດໍານ້ໍາ, ກໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ຊຸດດໍານ້ໍາ ພິເສດ ທີ່ໜັກ, ແຕ່ສາມາດ ວາງທ່າຖ່າຍຮູບໃນມູມຕ່າງໆ “ທີ່ໜ່ຶງ ບໍ່ມີສອງ” ຢູ່ໃຕ້ພື້ນມະຫາສະໝຸດ.
Vinperl Submarine ຍາຈາງ ເປັນກໍາປັ່ນດຳນ້ຳໄຟຟ້າ ທີ່ເກືອບບໍ່ມີ ສຽງລົບກວນ, ບໍ່ສ້າງມົນລະພິດ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບໍ່ສົ່ງກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງ ມີຊີວິດໃນທ້ອງທະເລ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ ປະສົບການຕົວຈິງ “ຕ້ອງລອງ” ສໍາລັບ ຜູ້ມັກການຄົ້ນພົບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທາງທະເລອີກດ້ວຍ.
Vinperl Submarine ຍາຈາງ ເປັນກໍາປັ່ນດຳນ້ຳໄຟຟ້າ ທີ່ເກືອບບໍ່ມີ ສຽງລົບກວນ, ບໍ່ສ້າງມົນລະພິດ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບໍ່ສົ່ງກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງ ມີຊີວິດໃນທ້ອງທະເລ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ ປະສົບການຕົວຈິງ “ຕ້ອງລອງ” ສໍາລັບ ຜູ້ມັກການຄົ້ນພົບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທາງທະເລອີກດ້ວຍ. Vinpearl Submarine ຍາຈາງ ມີຄວາມຍາວ 15,4 ມ, ນ້ຳໜັກ 55 ໂຕນ, ສາມາດບັນຈຸຜູ້ໂດຍສານໄດ້ 22 ຄົນ, ຄົນຂັບ 1 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຂັບ 1 ຄົນ, ລົງຄວາມເລິກເຖິງ 100 ມ. ກໍາປັ່ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບ ເຄື່ອງປັບອາກາດ ທີ່ທັນສະໄໝ, ມີໄລຍະເບິ່ງ ໃຕ້ມະຫາສະໝຸດ ຜ່ານຊັ້ນແກ້ວ acrylic ຄຸນນະພາບສູງໜາ 140 ມມ.
ນອກນັ້ນ, ມາຍັງ Vinpearl ຍາຈາງ ຢູ່ເກາະ ຮ່ອນແຈ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສູນບັນເທີງ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ Imperial Club ຍາຈາງ ຢ່າງແນ່ນອນ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ແມ່ນຄ້າຍຄື ບ່ອນຢູ່ອາໄສ ຂອງລາຊະວົງ ທີ່ສວຍງາມ, ເດັ່ນຂຶ້ນ ເທິງເນີນພູ ສີຂຽວຢູ່ ຮ່ອນແຈ, ມີມູມເບິ່ງ ທັງໝົດຂອງອ່າວທະເລ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນລວມສູນອາຫານ ໃນ 5 ທະວີບ ພ້ອມກັບການບໍລິການ ທີ່ສະດວກຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ກາຣາໂອເກະ, bowling…
Vinpearl ຍາຈາງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ ຍາ ຈາງ-ແຄ໋ງຮ່ວາ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ຂອງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກບັນລຸລະດັບສາກົນ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຍີ່ຫໍ້ Vinpearl ສືບຕໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມດຶງດູດ ແລະ ຄວາມສາມາດແກ່ງແຍ້ງໃຫ້ການທ່ອງ ທ່ຽວ ຫວຽດນາມ.