ຮ່ວມເດີນທາງກັບຊາວໜຸ່ມບັນດາເຜົ່າ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕາມ ເຈົ້າໜ້າທ່ີ ໂຄງການ Plan International ຢູ່ ຮ່າຢາງ ໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ຂອງ ນາງ ຈ໋າງ ທິຈຳ (ຕາແສງ ຕ໊າຍີ່ວ, ເມືອງ ຊີນເມີ່ນ). ນາງ ຈໍາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຕ່ກ່ອນ, ນາງ ເຮັດວຽກເປັນກຳມະກອນ ຢູ່ໄກບ້ານ. ຈາກນັ້ນ, ນາງ ຈຳ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກຝັງ ໃນໂຄງການຂອງ ອົງການ Plan International. ນາງ ຈຳ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: “ໃນເມື່ອກ່ອນ, ຜັກ ທີ່ປູກຢູ່ເຮືອນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ເພື່ອລ້ຽງສັດ, ແຕ່ປັດຈຸບັນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຕາມເຕັກນິກການປູກ ແບບ ໃໝ່ ຈຶ່ງມີໄວ້ເພື່ອຂາຍໃຫ້ທຸກຄົນ”.
ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການປູກຝັງ ເທົ່ານັ້ນ, ນາງ ຈຳ ຍັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ Plan International ເຄື່ອງບົດຊີ້ນ ແລະ ຂອບເພື່ອເຮັດ ຢໍ່ຂາຍຢູ່ບ້ານໃນລາຄາ 200.000 ດົ່ງ ຕໍ່ ກິໂລກຣາມ. ຈາກການອອກຈາກບ້ານໄປເຮັດວຽກໄກ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ນາງ ຈ໋າງທິຈໍາ ບໍ່ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຂອງ ຄອບຄົວ ອີກແລ້ວ.
ຈາກເມືອງ ຊີນເມີ່ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ໄປຍັງຕາແສງ ໂປໂລ່, ເມືອງ ຮວ່າງຊູຟີ່. ທ່ານ ລູ່ຕວັນແທ່ງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະ ການປະຊາຊົນ ຕາແສງ ໂປໂລ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຊາວໜຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍເບ້ຍໄມ້, ສັດນ້ອຍ, ອຸປະກອນ ແລະ ທັກສະດ້ານການຕະຫຼາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ ກໍ່ຄືການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາໂຮງຮຽນ ເພື່ອຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຕ່ກ່ອນ, ຄອບຄົວຂອງນາງ ລູ່ທິລຽນ ເຄີຍເຮັດໄຮ່ ແລະ ຜະລິດ ເຕົ້າຮູ້ ຕາມເຕັກນິກຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງ ຂອງ ພໍ່ແມ່. ນັບແຕ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຂອງ ອົງການ Plan International ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດ ເຕົ້າຮູ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຊ່ວຍເຫຼືອເຄື່ອງຈັກເຮັດ ເຕົ້າຮູ້ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນໃນຕາແສງ, ສະນັ້ນ ນາງ ຈຶ່ງມີລາຍຮັບ 7 ລ້ານດົ່ງຕໍ່ເດືອນ. ສ່ວນ ຄອບຄົວນາງ ລີທິລີ່ ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງ ໂຄງການ, ນັບແຕ່ການສ້າງເສດ ຖະກິດຄອບຄົວ ໂດຍການນຳເອົາຜັກໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ ແຕ່ລະຄັ້ງ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ປູກຕົ້ນມອນ 7.000 ຕົ້ນ ໃນເນື້ອທີ່ເກືອບ 2.000 ມ2, ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 40 ລ້ານດົ່ງຕໍ່ລະດູໜຶ່ງ ຈາກການຂາຍທາງອອນລາຍ.
ນອກຈາກການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ ໄວໜຸ່ມແຂວງ ຮ່າຢາງ, ໂຄງການຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ກໍ່ສ້າງສູນຮຽນຮູ້ ຂອງ ຊຸມຊົນ 6 ແຫ່ງ ໃນຕາແສງ ພ້ອມອຸປະກອນຄົບຊຸດ ເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມບັນ ດາເຜົ່າ ສ່ວຍໜ້ອຍ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບການແລກປ່ຽນ, ຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນກະເສດ.
ທ່ານ ເຢືອງວັນຕຸຍ, ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການເຂດ ຮ່າຢາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຫ້ອງການ Plan ຢູ່ແຂວງ ຮ່າຢາງ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ຈັດຕັ້ງບັນດາທິດທາງແຜນການຢ່າງເຂັ້ມງວດນັບແຕ່ການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນເຖິງານ ຈັດຕັ້ງບັນດາກາເຄື່ອນໄຫວຝຶກອົບຮົມ. ພາຍຫຼັງ 3 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍແຕ່ເດືອນ ມີນາ 2021 ຫາເດືອນ ກຸມພາ 2024, ໂຄງການໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 15-30 ປີ ຈໍານວນ 1.920 ຄົນ ຢູ່ 8 ຕາແສງຄື: ຕາແສງ ໜ່ານມາ, ຕ້າຍີ່ວ, ເນີມເຢີນ ຂອງເມືອງ ຊີນເມີ່ນ ແລະ ຕາແສງ ເຕີນຕຽນ, ໂປໂລ່, ບ້ານ ລວກ, ຈຽນໂຟ, ຕູ້ເຍີນ ຂອງເມືອງ ຮວ່າງຊູຟີ່ ຜ່ານການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ 96 ຊຸດກ່ຽວກັບການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, 4 ຊຸດຝຶກອົບຮົມການປຸງແຕ່ງ ເຕົ້າຮູ້, ຢໍ່ຈ້າ, ຊີ້ນແຫ້ງ, ນ້ຳເຜິ້ງ ແລະ ນ້ຳມັນຂີງ, ໄປຢ້ຽມຢາມຕົວແບບ ເພື່ອຮຽນຮູ້ປະ ສົບການຍົກສູງທັກສະການຜະລິດ ແລະ ເພີ່ມລາຍຮັບ ທັງໝົດ 42 ຄັ້ງ.
ປະຕິບັດ: VNP/ເງິນຮ່າ - ພາບ: ຫວຽດເກ່ືອງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ