ຮັດແໜ້ນການພົວພັນສາມັກຄີ ແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ສະຫາຍ ຫວໍວັນເຖືອງ ປະທານປະເທດ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສິ້ນສຸດ ການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສປປ ລາວຕາມຄຳເຊີນຂອງ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ. ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍພິເສດຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ສ້າງພະລັງແຮງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທີ່ການພົບປະຂັ້ນສູງ, ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສະຫາຍ ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເລືອກເອົາ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທຳອິດ ເພື່ອການຢ້ຽມຢາມ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ ສະຫາຍ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕໍ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ-ລາວ. ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈສະຫາຍ ປະທານປະເທດ ຫວູວັນເຖືອງ ທີ່ໄດ້ນຳມາຍັງປະເທດ ລາວ ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນໂອກາດປະຊາຊົນ ລາວທົ່ວທັງຊາດ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ ປີ ພສ 2566.
ການພົວພັນແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເປັນ ສາຍພົວພັນແບບພິເສດ “ມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງໃນໂລກ”.
ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ
ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳສອງປະເທດໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລົງນາມ ແລະ ແລກປ່ຽນເອກະສານຮ່ວມມື 2 ສະບັບ, ໃນນັ້ນມີ: ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນໃໝ່ປະດິດສ້າງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ລາວ; ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດລະຫວ່າງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລາວ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຫາຍປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບ ສະຫາຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະຫາຍ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ; ຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫາຍ ປະທານສູນກາງ ສະມາຄົມ ມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ; ຢ້ຽມຢາມບັນດາສະຫາຍ ອະດີດການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ລາວ; ເຂົ້າຮ່ວມພິທີບາສີສູ່ຂວັນ, ອະທິຖານຂໍຄວາມໂຊກດີໃນໂອກາດປີໃໝ່ ລາວ; ພົບປະ ແລະ ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມທີ່ກຳລັງ ອາໄສ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ລາວ...
ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢືນຢັນຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ພັນທະມິດສູ້ຮົບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ-ລາວ.
ທີ່ການພົບປະ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັ ນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລີ ແລະ ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາຍຸດທະສາດ; ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການພົວພັນຂັ້ນສູງ ແລະ ຂັ້ນຕ່າງໆ; ກວດກາ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື. ສອງຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນ ຍູ້ແຮງບັນດາເສົາຄ້ຳການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່; ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບ ແລະ ຊ່ວຍໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ການນຳສອງປະເທດຢືນຢັນຄືນໃໝ່ວ່າ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດເພື່ອຮັດແໜ້ນ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ຖືວ່ານີ້ແມ່ນຊັບສິນອັນລ້ຳຄ່າ, ເປັນປັດໄຈອັນສຳຄັນຂອງການປະຕິວັດຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ໃນສະພາບການທີ່ໂລກ ແລະ ພາກພື້ນພວມຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ, ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງແຮງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງ ປະເທດໃນປີ 2023 ໃນທຸກຂົງເຂດສຳຄັນ, ນັບແຕ່ການເມືອງ ເຖິງການຕ່າງປະເທດ ເຖິງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ. ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ບົນພື້ນຖານການປະຕິບັດ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງ ຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ. ຜົນສຳເລັດຂອງການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ./.
ບົດ: VNP - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ