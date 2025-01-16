ອຸມົງ ວິ້ງໂມກ - ໂລກທ່ີລຶກລັບພາຍໃຕ້ ສົງຄາມ
ອຸມົງ ວິ້ງໂມກ ແລະ ລະບົບ ໝູ່ບ້ານ ຫວິ໊ງລິງ ແມ່ນໂຄງສ້າງ ທາງທະຫານ ທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ ຖືກຂຸດລົງໄປໃຕ້ພື້ນດິນ ຍາວຫຼາຍ ສິບ ກິໂລແມັດ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນສະໄໝສົງຄາມຕໍ່ ສູ້ກູ້ຊາດ ຕ້ານ ຈັກກະພັດ ອາເມລິກາ, ເປັນບ່ອນ ທີ່ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຊາວ ຫວິ໊ງລິງ ໄດ້ຢຶດໝັ້ນ ໃນການຕໍ່ສູ້ ປົກປັກຮັກສາ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະ ຮັກສາເສັ້ນທາງ ເຊື່ອມຕໍ່ ການຄົມມະນາຄົມ ອອກສູ່ ແນວໜ້າ.
ໃນໄລຍະສົງຄາມ ຕໍ່ຕ້ານ ອາເມລິກາ (1954 - 1975), ເຂດຫວິ໊ງລິງ ຖືເປັນທີ່ຕັ້ງທາງທະຫານ ທີ່ສຳຄັນ, ແມ່ນປະຕູສູ່ສະ ໜາມຮົບທາງທິດເໜືອ ຂອງ ແຂວງ ກວາງຈີ້. ສະຖານທີ່ແຫ່ງ ນີ້ ມີບັນດາເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງຍຸດທະສາດ ຈາກພາກເໜືອ ສົ່ງໃຫ້ສະໜາມຮົບພາກໃຕ້. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນຕະຫຼອດ ຊຸມປີ 1965-1972, ຫວິ໊ງລິງ ໄດ້ຖືກບຸກທຳລາຍ ຢ່າງຮຸນແຮງ ດ້ວຍ ລະເບີດ ຊະນິດຕ່າງໆ ທັງໝົດກວ່າເຄິ່ງ ລ້ານໂຕນ. ໂດຍສະ ເລ່ຍ ແຕ່ລະຄົນ ຢູ່ທີ່ນີ້ ຕ້ອງທົນກັບລູກລະເບີດ ຂອງ ອາເມລິກາ ເຖິງ 7 ໂຕນ.
ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານສົງຄາມທຳລາຍລ້າງ ຂອງຈັກກະພັດ ອາເມລິກາ, ກອງທັບ ແລະປະຊາຊົນ ຫວິ໊ງລິງ ໄດ້ຂຸດລະບົບອຸມົງ ທີ່ມີຫຼາຍໜ້າທີ່ເຊັ່ນ: ສຳນັກງານ, ສາງເກັບເຄື່ອງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ຫ້ອງພະດຸງຄັນ ແລະ ເປັນບ່ອນ ດຳລົງຊີວິດ ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ... ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ ຖືກ ສ້າງຂຶ້ນ ຢູ່ທົ່ວເຂດ ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຕາມຖະໜົນ, ຕາມທົ່ງນາ, ແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະ ຖືກເຊື່ອມ ຕໍ່ກັນ ດ້ວຍລະບົບອຸມົງ ແລະ ລະບົບທາງຍ່າງໃຕ້ດິນ ທີ່ຂວັກໄຂ່ວກັນ ເພື່ອທົດແທນ ເສັ້ນທາງ ເທິງໜ້າດິນ. ຕາມເອກະສານທາງການ, ພາຍໃຕ້ ຫ່າລະເບີດ ລູກປືນ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວິ໊ງລິງ ໄດ້ໃຊ້ເວລາກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ປະມານ18.000 ວັນເຮັດວຽກ ເພື່ອ ຂຸດຂົນດິນຫີນກວ່າ 6.000 ມ3ເພື່ອ ສຳເລັດໂຄງການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ພິເສດນີ້.
ແຕ່ທ້າຍປີ 1965-1968 (ຕາມສະຖິຕິ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ), ທົ່ວເມືອງຫວິ໊ງລິງ ມີ 114 ອຸມົງ, ມີຄວາມຍາວ ກວ່າ 40 ກມ, ມີລະບົບ ຂຸມຄອງຈາລະຈອນ ກວ່າ 2.000 ກມ, ກາຍເປັນ “ໝູ່ບ້ານ ອຸມົງ” ທີ່ປະກົດຕົວເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນປະຫວັດສາດ ຂອງສົງຄາມ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຈດຈຳນົງ “ເດັດດ່ຽວ ບໍ່ຍອມຍ້າຍອອກຈາກ ບ່ອນທ່ີຢູ່ອາໄສ” ຂອງ ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວິ໊ງລິງ.
ໃນນັ້ນ, ລະບົບອຸມົງ ແລະ ຂຸມຄອງຈາລະຈອນ ວິ້ງໂມກ ໄດ້ ຂຸດເຈາະ ຢູ່ພື້ນທີ່ບ້ານ ວິ້ງໂມກ ແລະ ບ້ານ ເຊີນຮ້າ, ຕາແສງ ຫວິ໊ງແຖັກ, ລວມມີ 3 ຊັ້ນ, ມີຄວາມຍາວກວ່າ 1.060 ມ; ລຽບ ຕາມສອງຂ້າງ ຂອງ ອຸມົງ, ມີຊ່ອງນ້ອຍໆ ພຽງພໍສໍາລັບ ການ ໃຊ້ຊີວິດ ແຕ່ 2-4 ຄົນ. ໃນອຸມົງ ຍັງມີ ຫ້ອງໂຖງ (ສາມາດ ບັນຈຸແຕ່ໄດ້ 50-60 ຄົນ) ໃຊ້ເປັນບ່ອນປະຊຸມ, ເບິ່ງຮູບເງົາ, ການສະແດງສິລະປະ… ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ ອີກຈຳນວນ ໜຶ່ງເຊັ່ນ: ກະດານຂ່າວ, ໂຮງພະດຸງຄັນ, ນ້ຳສ້າງ 3 ແຫ່ງ, ຫ້ອງນ້ຳ, ຫ້ອງຜ່າຕັດ, ເຮືອນຄົວ...
ອຸມົງ ແມ່ນບ່ອນຢູ່ອາໄສ ຂອງ ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວິ໊ງ ລິງ ໃນຊຸມປີທີ່ເກີດສົງຄາມຢ່າງດຸເດືອດ, ບາງຄັ້ງມີຜູ້ຄົນອາ ໄສຢູ່ ຫຼາຍທີສຸດ ປະມານ 1.200 ຄົນ. ຊີວິດຢູ່ໃນອຸມົງ ທ່ີຂາດ ແສງສະຫວ່າງ, ເພື່ອໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງພາຍໃນອຸມົງ ຕ້ອງ ໄຕ້ ນ້ຳມັນກາດ, ນໍ້າມັນພືດ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ປະຢັດ ໃນເວລາຈຳ ເປັນເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ການປະຊຸມ, ພະຍາບານສຸກເສີນ ຄົນເຈັບ, ດູແລເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່... ອາກາດຢູ່ພາຍໃນອຸມົງ ມີຄວາມ ຊຸ່ມຕະຫຼອດ ໃນລະດູຝົນ ແລະ ຮ້ອນອົບເອົ້າ ໃນລະດູແລ້ງ, ເພາະສະນັ້ນ ເກືອບທຸກຄົນ ຈະເປັນພະຍາດ ກ່ຽວກັບຜິວໜັງ, ກະດູກ, ຕາ. ເປັນເວລາເກືອບ 2.000 ວັນຄືນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ອຸ ມົງ, ປະຊາຊົນເຂດອຸມົງ ວິ້ງໂມກ ຕ້ອງຈັດແບ່ງການດຳລົງຊີ ວິດ ຢູ່ໃນອຸມົງ ຕ່າງກັນ. ໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວ, ລະບົບອຸມົງ ຂອງ “ໝູ່ບ້ານອຸມົງ ຫວິ໊ງລິງ” ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານ ການເກີດ ທີ່ມະຫັດສະຈັນຂອງ ເດັກນ້ອຍ 60 ຄົນ, ສະເພາະ ຢູ່ອຸມົງ ວິ້ງໂມກ ມີເດັກນ້ອຍ 17 ຄົນໄດ້ເກີດມາ.
ດ້ວຍຄຸນຄ່າທີ່ໂດດເດັ່ນ, ປີ 2014, ສະຖານທີ່ ປະຫວັດສາດຂອງ ອຸມົງ ວິ້ງໂມກ ແລະ ລະບົບ “ໝູ່ບ້ານອຸມົງ ຫວິ໊ງລິງ” ຖືກຈັດອັນດັບເປັນບູຮານສະຖານພິເສດຂອງຊາດ. ນີ້ແມ່ນ ຈຸດ ໝາຍປາຍທາງ ຂອງ ການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຢູ່ສາຍການທ່ອງທ່ຽວ DMZ (ເຂດປອດທະຫານ) ຂອງ ກວ່າງຈີ້, ປະກອບ ສ່ວນ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ.
- ປະຕິບັດໂດຍ: ແທງຮ່ວາ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ