ອາຊີບຫັດຖະກຳ ເຄື່ອງຂັດມັນ ຢູ່ ເຕືອງບິ່ງຮຽບ
ເມື່ອເວົ້າເຖິງອາຊີບຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງ ຂອງແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ, ຕ້ອງເວົ້າເຖິງໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຜະລິດເຄື່ອງຂັດມັນ ເຕືອງບິ່ງ ຮຽບ ຢູ່ຄຸ້ມ ເຕືອງບິ່ງຮຽບ, ນະຄອນ ຖູເຢົ່າໂມດ. ນີ້ແມ່ນໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງ ທີ່ມີອາຍຸນັບຮ້ອຍປີ, ໄດ້ຖ່າຍທອດ ແລະ ສືບທອດກັນມາຫຼາຍລຸ້ນຄົນ.
ອາຊີບຜະລິດພາບຂັດມັນ ໂດຍຊາວພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ນຳມາສູ່ດິນແດນແຫ່ງນີ້ ເມື່ອທ້າຍສະຕະວັດທີ XVII. ໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ມາເຖິງດິນແດນ ແຫ່ງນີ້ ເພ່ືອຟື້ນຟູຄືນ ແລະ ສ້າງຊີວິດໃໝ່, ຊາວບ້ານ ຍັງຄົງນຶກເຖິງຮູບພາບຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະດິດສ້າງຮູບພາບບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ໂດຍຜ່ານຮູບແຕ້ມເພື່ອ ຜ່ອນຄາຍຄວາມຄິດຮອດຄິດເຖິງ. ສົມທົບກັບບັນດາຄຸນຄ່າ ວັດທະນະທຳ ທ້ອງຖິ່ນ ເມື່ອດຳລົງຊີວິດຢູ່ທີ່ນີ້, ບັນດານາຍຊ່າງຜະລິດ ເຄື່ອງຂັດມັນ ໄດ້ປະດິດສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນດ້ວຍຮູບແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ ສະເພາະ ຂອງຕົນ, ນັ້ນແມ່ນເຄື່ອງ ຂັດມັນ ເຕືອງບິ່ງຮຽບ.
ເພື່ອສຳເລັດ ເຄື່ອງຂັດມັນຊຸດໜຶ່ງ, ນາຍຊ່າງ ຕ້ອງມີປະສົບການຫຼາຍ. ວັດຖຸດິບທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດເຄື່ອງຂັດມັນ ຈະຂຶ້ນກັບແຕ່ລະປະເພດ ຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ: ໄມ້ໃຊ້້ເພື່ອຜະລິດໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕູ້; ໄມ້ ອັດໃຊ້ເພື່ອຜະລິດຮູບແຕ້ມ; ເຄື່ອງດິນເຜົາ ໃຊ້ເພື່ອຜະລິດໂຖ, ກວດ, ຮູບປັ້ນ. ຜ້າ ຫຼື ເຈ້ຍ ໃຊ້ເປັນວັດຖຸດິບ ເພື່ອຜະລິດບັນດາຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເບົາບາງຄື: ຈານ, ຖ້ວຍ, ໂຖດອກໄມ້. ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນເປັນປະເພດຜະລິດຕະພັນພິເສດ, ການຂັດມັນ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ເຄືອບສີດຳ, ແຕ້ມນໍ້າສີ, ການແຕ້ມຮູບຮາບພຽງ, ແຕ້ນ ນູນ, ເຄືອບຄໍາ ແລະ ເງິນ, ຝັງເປຶອກຫອຍ, ຝັງເປືອກໄຂ່, ຄວັດສະຫຼັກ...
ພາຍຫຼັງຂັ້ນຕອນການຖູຜ້າ, ຕາມປົກກະຕິນາຍຊ່າງ ຕ້ອງຜ່ານ 5 ຂັ້ນຕອນການທາສີຄື: ເຄືອບສີເຫຼື້ອມ, ສີຮອງພື້ນ... ການທາສີ ອາດຈະຕ້ອງ ເຮັດແຕ່ 16-30 ຊັ້ນ ຂຶ້ນກັບຜະລິດຕະພັນແມ່ນພາບຂະໜາດໃຫຍ່, ຂະໜາດນ້ອຍ, ມີເປືອກຫອຍ, ມີເປືອກໄຂ່, ເຄືອບຄໍາ, ເຄືອບເງິນ ຫຼື ເຄື່ອງຫັດຖະກຳສິລະປະກຳໃດໜຶ່ງ. ໃນເມື່ອກ່ອນ, ນາຍຊ່າງຕ້ອງຂັດສີແຕ່ລະຊັ້ນ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ພຽງແຕ່ຂັດສີ ພາຍຫຼັງສຳເລັດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ຊ່ວຍປະຢັດແຮງງານ ແລະ ເວລາ, ແຕ່ຍັງຮັບປະກັນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນ.
ເພື່ອສຳເລັດ ຜະລິດຕະພັນຂັດມັນໜຶ່ງຕາມແບບມູນເຊື້ອຕ້ອງຜ່ານ 25 ຂັ້ນຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ເວລາ. ຫຼາຍຂັ້ນຕອນຕ້ອງເຮັດຊໍ້າໆ 6 ເທື່ອຈຶ່ງແລ້ວ. ສຳລັບຂັ້ນຕອນທາສີ, ຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາແຕ່ 3-6 ເດືອນ ຈຶ່ງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.
ຄວາມສວຍງາມແບບມູນເຊື້ອ ຂອງ ເຄື່ອງຂັດມັນ ເຕືອງບິ່ງ ຮຽບ ຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ຜ່ານຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ, ນັ້ນແມ່ນຄວາມປາ ນີດ. ແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນຄວາມຄົມຊັດ ໃນທຸກລາຍລະອຽດ, ເສັ້ນແຕ້ມ, ເສັ້ນຂັດມັນ.
ຜ່ານການຜັນແປ ຂອງ ປະຫວັດສາດ, ເຄື່ອງ ຂັດມັນ ເຕືອງບິ່ງຮຽບ ຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ ຂອງ ວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ, ເອກະລັກ ຂອງຊາດ. ການພັດທະນາອັນສະຫງ່າງາມໃນທຸກດ້ານຂອງເຄື່ອງ ຂັດມັນ ເຕືອງບິ່ງຮຽບ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບຫັດຖະກຳເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ທີ່ໜ້າເຄົາລົບນັບຖືຂອງທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ
ອີກດ້ວຍ.
ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/ທົງຫາຍ -ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ