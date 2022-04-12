ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈ ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ EC
ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ພວມຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາມາດຕະການ ແກ້ໄຂຢ່າງ ຄົບຊຸດ ເພື່ອຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ໂດຍໄວ ກ່ຽວກັບ ການຫາປາທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ເຄົາລົບ ຕາມ ກົດລະບຽບ ເປັນວຽກງານສຳຄັນ ຂອງ ຂະແໜງການໃນ ປີ 2022.
ກ່ອນປີ 2017, ການປະມົງ ໄດ້ກາຍເປັນ ໜຶ່ງໃນບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດປາຍແຫຼມ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ ສິນ ທະເລ ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຈຳກັດ, ການພັດທະນາບໍ່ຍືນຍົງ, ຍັງບໍ່ທັນ ຕອບສະໜອງ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມ ຄອງອາຊີບການປະມົງ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2017, ຄະນະກຳມະການ ເອີຣົບ (EC) ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຕືອນ “ບັດເຫຼືອງ” ສຳລັບບັນດາຜະລິດຕະພັນສິນທະເລຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ເອີຣົບ ຍ້ອນຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ການຫາປາທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (ຂຸດຄົ້ນ IUU) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງລັດ ຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ 28 ແຂວງ, ນະ ຄອນແຄມ ທະເລ, ພາຍຫຼັງ 5 ປີ ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຫາປາ IUU ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນຄື: ລະບົບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການປະມົງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເທື່ອລະກ້າວ, ປະກົດການກຳປັ່ນຫາປາລະເມີດ ເຂດນ່ານນໍ້າ ຂອງປະເທດອື່ນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກ່ອນໆ...
ເພື່ອຜ່ານຜ່າ “ບັດເຫຼືອງ” ກ່ຽວກັບ IUU, ກົມໃຫຍ່ການປະມົງ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ໃຫ້ການນຳກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະ ນາຊົນນະບົດ ຊີ້ນຳບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ປັບປຸງ ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບ ຮອງສິນທະເລ ທີ່ຈັບໄດ້, ແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດ, ບໍ່ສົ່ງຜົນສະ ທ້ອນຕໍ່ການສົ່ງອອກສິນທະເລ ທີ່ຈັບໄດ້ ໄປຍັງຕະຫຼາດ ເອີຣົບ. ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດມີ 16 ໃນຈຳນວນ 28 ແຂວງ ແລະ ນະ ຄອນແຄມທະເລ ປະຕິບັດ ການຢັ້ງຢືນ ແຫຼ່ງກຳເນີດສິນໃນນ້ຳ ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກກາງຕອນໃຕ້, ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເຂດ ຕາເວັນຕົກ ຂອງ ພາກໃຕ້ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຮັບໃຊ້ການສົ່ງອອກສິນທະເລ ໄປຍັງຕະຫຼາດ ເອີຣົບ.
ທ່ານ ເຈິ່ນດິ່ງລວນ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການປະມົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 4 ກຸ່ມຂໍ້ສະເໜີແນະ ຂອງ EC ກ່ຽວກັບ ບັດເຫຼືອງ IUU ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະ ບົດ ແລະ ກົມໃຫຍ່ການປະມົງ ໄດ້ສົ່ງ 10 ຄະນະ ປະຕິບັດງານ ໄປຍັງ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອການກວດກາ ກ່ຽວກັບ IUU.
ພາຍຫຼັງການກວດກາແຕ່ລະຄັ້ງ, ພິເສດແມ່ນຫຼັງການປະຊຸມ ຊີ້ ນຳ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກັບ 28 ແຂວງ, ນະຄອນ ແຄມທະ ເລ ເຫັນວ່າ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢູ່ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງເຫັນໄດ້ ຊັດ. ສະຕິຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ກໍໄດ້ຍົກ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ຊາວປະມົງ ໄດ້ສ້າງສະຕິ ທີ່ຈະສົ່ງບັນທຶກການຫາປາ ປະຈຳວັນ ແລະ ຍັງມີພຽງແຕ່ ພາກສ່ວນນ້ອຍທີສຸດ ມີເຈດຕະ ນາ ລະເມີດເທົ່ານັ້ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ຕິດຕາມການເດີນທາງ ໃຫ້ກຳປັ່ນຫາປາ ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ບັນລຸ 92% ສຳລັບກຳປັ່ນ 15 ແມັດຂຶ້ນໄປ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ກຳປັ່ນຫາປາ ໃດໆ ອອກທະເລຫາປາ ຕ້ອງຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາ ການເດີນເຮືອ, ກຳປັ່ນ ຢູ່ຝັ່ງ ບໍ່ມີການຂຸດຄົ້ນ ກໍຕ້ອງກຳນົດໃຫ້ຊັດເຈນວ່າ ຂອງທ້ອງຖິ່ນໃດ, ຢູ່ໃສ ແລະ ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງກຳປັ່ນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ການປະຕິບັດ ຕາມຂໍ້ກຳນົດ ຂອງກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ທ່ານ ເຈິ່ນດິ່ງລວນ ກ່າວວ່າ: “ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍໃນຕົວຈິງ. ການຄຸ້ມຄອງກຳປັ່ນ, ຈຳນວນກຳປັ່ນ ໄດ້ຫຼຸດລົງຕາມ ກຳນົດທິດຍຸດທະສາດ ພັດທະນາ ການປະມົງ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045. ສຳຫຼວດ ແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດ ໃນບັນດາ ໂຄງການ ທີ່ຍື່ນຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອມີປະລິມານ ສັງລວມ ກ່ຽວກັບ ແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດ ເພື່ອສ້າງໂຄງປະກອບຄືນໃໝ່ ຈຳນວນ ກຳ ປັ່ນໃຫ້ສອດຄ່ອງ. ນີ້ແມ່ນ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຜົນສຳເລັດການ ຜະລິດ ຂອງ ຊາວປະມົງ, ຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວປະມົງ ນັບມື້ດີຂຶ້ນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະ ບຽບການ ຂອງ ກົດໝາຍ”.
ບົດ: ຟອງທູ - ພາບ: VNA, VNA - ເຕັກນິກກະຣາຟິກ: ຈາງຍູງ- ແປໂດຍ: ບິກລຽນ