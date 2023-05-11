ສິລະປິນ ສະຫຼັກແສງ ບຸ່ຍວັນຕື້
ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ຈາກງ່າໄມ້ທີ່ຫຍາບໆ, ແມ່ນແຕ່ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ຜ່ານສີມື ຂອງ ສິລະປິນ ບຸ່ຍວັນຕື້ ກໍໄດ້ກາຍເປັນ ບັນດາຜົນງານ ແສງ ທ່ີມະຫັດສະຈັນ ດັ່ງມີວິນຍານ ຊຶ່ງສົ່ງສານ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງ.
ມີຄັ້ງໜຶ່ງທຳການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕົກແຕ່ງ ພູມີທິວທັດຂະໜາດນ້ອຍ, ເມື່ອຕິດຕັ້ງແສງໄຟ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູບພາບ ພູຜາ, ທິວທັດ ຂະໜາດນ້ອຍ ເດັ່ນຂຶ້ນ, ບຸ່ຍວັນຕື້, ຕອນນັ້ນຍັງເປັນນັກສຶກສາ, ທັນໃດເຫັນເງົາຂອງ ພູຈຳລອງ ຢູ່ເທິງຝາຜະໜັງຄ້າຍຮູບ ໂຕໝີ. ດ້ວຍຄວາມຫຼົງໄຫຼ ເຂົາກ່າວວ່າ ໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງມະຫັດສະຈັນ, ໃນມັນສະໝອງ ນັກສຶກສາ ບຸ່ຍວັນຕື້ ຖືກກະຕຸ້ນ ຍ້ອນຄິດວ່າ: “ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງງານສິລະປະ ກັບແສງສະຫວ່າງ ເພື່ອປະດິດສ້າງ ຜົນງານຕາມໃຈມັກ ຂອງຕົນເອງ?”. ຄວາມຄິດນັ້ນ ໄດ້ຕິດຫ້ອຍ ທ່ານ ຈົນເຖິງ ເມື່ອຮຽນຈົບ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ທີ່ໝັ້ນຄົງ ໃນອົງການແຫ່ງລັດ.
ຊ່ວງເວລາມະຫັດສະຈັນ ທີ່ທ່ານຄົ້ນພົບໂດຍບັງເອີນນັ້ນ ເໝືອນວ່າ ຢາກໃຫ້ທ່ານ ຕ້ອງເປັນ “ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ” ແລະ ໃນກວ່າໜຶ່ງທົດສະວັດຕາມຫາຮູບແບບສິລະປະໃໝ່ນີ້, ສິລະປິນ 9x ບຸ່ຍວັນຕື້ ໄດ້ເຮັດ ວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ອຳນວຍການປະ ດິດສ້າງ ໃນບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບສິລະປະຫັດຖະກໍາ, ກ່ອນຈະດຳເນີນວຽກງານ ສະຫຼັກແສງ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ບູ່ຍວັນຕື້ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ຮູບແບບສິລະປະ ທີ່ເພິ່ນຕາມຫາ ຄື ສິລະປະ “ສະຫຼັກແສງ”. ນີ້ແມ່ນວິຊາສິລະປະ ທີ່ປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງ ການແກະສະຫຼັກ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ, ຈາກນັ້ນ ສ້າງເປັນຮູບພາບທີ່ເປັນເອກະລັກ ຈາກເງົາຂອງວັດຖຸ. ຂະບວນການສ້າງຜົນງານໜຶ່ງ ເລີ່ມຈາກແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເລືອກເຟັ້ນວັດສະດຸ. ສິລະປິນ ບຸ່ຍວັນຕື້ ຈະແກະສະຫຼັກ ແລະ ປັບ ແຫຼ່ງກໍາເນີດແສງ ເພື່ອກຳນົດມຸມ ແລະ ຄວາມບິດບ້ຽວຂອງວັດຖຸ. ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ ຖືກຈັດວາງ ຢູ່ທາງໜ້າ ຂອງ ແສງໄຟ ເພື່ອ ສ້າງເປັນຮູບຊົງເງົາ ຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ສ້າງ.
ນີ້ແມ່ນຮູບແບບສິລະປະໃໝ່, ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ບໍ່ມີການຊີ້ນໍາ, ບໍ່ມີ ປະສົບການຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ສິລະປິນ ຄົນນ້ີຮຽນຮູ້ ແລະ ປະດິດສ້າງ. ການຄົ້ນຄວ້າ ທຸກຢ່າງແມ່ນໃໝ່ອ່ຽມ, ແມ່ນການຄົ້ນ ພົບຄວາມນຶກຄິດພາຍໃນ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມລຶກລັບ, ຄວາມ ເລິກ ແຕ່ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ. ສິລະປິນ ບຸ່ຍວັນຕື້ ໄດ້ໄຂຄວາມໃນໃຈອອກມາວ່າ ການທຸ່ມກາຍ ທຸ່ມໃຈ, ຊອກຄົ້ນຮູບແບບສິລະປະໃໝ່ນີ້ ຂອງທ່ານ ຈະສ້າງແຮງ ບັນດານໃຈ ໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກຊອກຫາ ເສັ້ນທາງສະເພາະເປັນຂອງຕົນເອງ.
ການປະດິດສ້າງໄດ້ຜົນງານໜຶ່ງ ແມ່ນບໍ່ງ່າຍ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສິລະປິນ ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ມີຄວາມພິຖີພິຖັນຢ່າງສູງເຊັ່ນ: ໄມ້ ເປັນວັດຖຸເນື້ອແຂງ, ມີລາຄາສູງ. ໃນຂະບວນການເຮັດ, ຖ້າຜິດ ພາດ ພຽງໜ້ອຍດຽວ, ບາງຄັ້ງ ກໍ່ຕ້ອງປະຖິ້ມທັງໝົດ. ສຳລັບວັດຖຸ ທ່ີເປັນດິນເຜົາ, ທ່ານ ຕື້ ຕ້ອງປັ້ນເປັນຮູບຮ່າງແລ້ວ ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນ ກ່ອນຈະນຳໄປເຜົາ. ໃນເວລາເຜົາ ຕ້ອງ ໄດ້ຕິດຕາມ, ແກ້ໄຂຍ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຍ້ອນວັດຖຸນີ້ມັກ ບິດບ້ຽວ ໃນ ອຸ່ນ ຫະພູມສູງ.
ປີ 2022, ງານວາງສະແດງ “ແສງແຫ່ງຄວາມຮູ້” ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນ ດາເຫດການໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງສິລະປິນ ບຸ່ຍວັນຕື້ ພາຍຫຼັງກວ່າ ໜຶ່ງ ທົດສະວັດ ໄດ້ຢຶດໝັ້ນກັບຮູບແບບສິລະປະ ທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້.ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮວບຮວມນຳສະເໜີ 12 ຜົນງານ ຊຶ່ງປະ ກອບດ້ວຍຮູບ ຂອງ ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຈິດຕະກອນ ແລະ ນັກດົນຕີ ທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ 12 ຄົນເຊັ່ນ: Albert Einstein, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven... ໃນງານວາງສະແດງ, ສິລະປິນ ບຸ່ຍວັນຕື້ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າມັກຊອກຫາ ການສະແດງໃໝ່ ໃຫ້ແຕ່ລະເລື່ອງລາວ ເປັນປະຈຳ. ຂ້າພະເຈົ້າ ພົບເຫັນແຮງບັນດານໃຈ ຕໍ່ແສງສະຫວ່າງ ຊຶ່ງ ແມ່ນສິ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕິດອົກຕິດໃຈ. ບັນດາຜົນງານ ໃນງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈິດວິນຍານ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ”. ນັກສິລະປິນ ໜຸ່ມ 9X ບຸ່ຍວັນຕື້ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ຮູບ ຂອງ ແຕ່ລະ ຄົນ ແມ່ນຜົນງານໜຶ່ງດຽວ ອັນລໍ້າຄ່າ ຊຶ່ງເປັນການເຕົ້າໂຮມຂອງ ສາມປັດໄຈເຊັ່ນ: ເວລາ, ພ້ືນທ່ີ ແລະ ຈິດສຳນຶກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສະ ແດງອອກຜົນງານ ກ່ຽວກັບຮູບຄົນ ສະບັບໜຶ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ “ແມ່ນ ການວາດພາບໃບໜ້າ” ຢ່າງລາຍລະອຽດເທົ່ານັ້ນ. ສິລະປິນ ຕ້ອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໄດ້ບຸກຄະລິກກະພາບ ຂອງ ຕົວລະຄອນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຜັນແປປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າອີກດ້ວຍ.
ສິລະປິນ ບຸ່ຍວັນຕື້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ສະຫຼັກແສງ” ແມ່ນ ຊື່ທີ່ ນັກສິລະປິນ ໜຸ່ມ 9X ຄົນນີ້ ຕັ້ງໃຫ້ກັບຮູບແບບສິລະປະໃໝ່ທີ່ແຕກຕ່າງ. ບຸ່ຍວັນຕື້ ຍັງເປັນຜູ້ທຳອິດ ແລະ ໜຶ່ງດຽວ ຂອງ ຫວຽດນາມ ທຳການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ສິລະປະ ການແກະສະຫຼັກແສງ.
ບົດ: ຖາວວີ - ພາບ: ເຈິ່ນແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ