ສິນລະປະການຈັດວາງ ເຕົ່າທະເລ ດ້ວຍດິນເຜົາ

ສິນລະປະການຈັດວາງ ເຕົ່າທະເລ ດ້ວຍດິນເຜົາເຕົ່າທະເລ ທີ່ເຮັດດ້ວຍດິນເຜົາກວ່າ 1.000 ໂຕ ພວມ “ລອຍ” ໃນອາວະກາດ ຂອງ ງານວາງສະແດງ “ຟຽວ” ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ຂອງ ຜູ້ມາຢ້ຽມຊົມ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ນີ້ແມ່ນຜົນ ງານສິລະປະ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງ ນັກສິລະປິນ ກາວແທງທ່າ, ເພື່ອແນໃສ່ຖ່າຍທອດສານ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທາງທະເລ ແລະ ເຕົ່າທະເລ.
ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາຊີບຂອງ IUCN ຫວຽດນາມ ແລະ ໂຄງການ Born to be wild, “ຟຽວ” ໄດ້ນຳເອົາເຕົ່າທະເລເຮັດດ້ວຍດິນເຜົາ 1.001 ໂຕ ມາເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບການເດີນ ທາງ ເລີ່ມແຕ່ການເກີດ, ລອດຕາຍ ຈົນເຖິງເວລາໃຫຍ່ເຕັມຕົວແລ້ວກັບຄືນສູ່ຖິ່ນກໍາເນີດ ເພື່ອວາງໄຂ່, ສ້າງຊີວິດໃໝ່.
ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ນີ້ແມ່ນຕົວເລກສະຖິຕິ ທີ່ບໍ່ມີນັກສິລະປິນໃດເຮັດໄດ້ມາກ່ອນ. ແຕ່ວ່າ, ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍຜູ້ຂຽນເພື່ອສ້າງສະຖິຕິ, ແຕ່ເລິກເຊິ່ງຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ແມ່ນມາຈາກອັດຕາການລອດຕາຍ ຕໍ່າຫຼາຍຂອງ 1/1000 ໂຕເຕົ່າທະເລ, ກໍ່ຄືຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນ ຂອງ ສັດປະເພດນີ້ ທີ່ໄດ້ບັນທຶກໃນປຶ້ມປົກແດງ ຂອງ IUCN.
ບັນດາຜົນງານການປະດິດແຕ່ງ ໄດ້ຖືກວາງສະແດງຢູ່ໃນຫົກກຸ່ມສິລະປະ ຂອງ ການຈັດວາງ ຄື: “ມະຫາສະໝຸດ ທີ່ສວຍງາມ”, “ຫວ່າງເວຫາທີ່ແທ້ຈິງ”, “ອະນາຄົດ”, “ກະແສນໍ້າຢູ່ທະເລ”, “ນ້ໍາວົນຢູ່ໃຕ້ດິນ” ແລະ “ກັບຄືນ”. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງ ງານວາງສະແດງ, ຍັງມີກິດຈະກໍາ ປະສົບການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄຸນຄ່າ ແລະ ການອະນຸລັກຮັກສາເຕົ່າທະເລ.
ເຕົ່າທະເລ ແຕ່ລະໂຕ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍມືຈາກ ດິນເຜົາ, ມີຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເດີນທາງຜະຈົນໄພຂອງເຕົ່າທະເລ ໃນມະຫາສະໝຸດ ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພ ສານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ງານວາງສະແດງ ຍັງຈັດວາງສະແດງຮູບ ແຕ້ມ ກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເຕົ່າທະເລ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ສັດຫາຍາກເຫຼົ່ານີ້ ກໍາລັງປະເຊີນໜ້າ.
ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ຂອງ ງານວາງສະແດງນີ້, ນັກສິລະປິນ ກາວແທງທ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຟຽວ” ເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບການເດີນທາງຜະຈົນໄພ ຂອງ ເຕົ່າທະເລ, ຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດ, ການລອດຕາຍ, ການຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດ, ໄປຈົນເຖິງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງ ມື້ ຕໍ່ໆ ໄປ ລ່ອງລອຍຕາມກະແສນ້ຳ ໃນມະຫາສະໝຸດ.
ນັກສິລະປິນ ກາວແທງທ່າ ແບ່ງປັນຕື່ມວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຜ່ານງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້, ສາມາດຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຄົມ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນ ຂອງ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທາງທະເລ ແລະ ເຕົ່າທະເລ. ເຕົ່າທະເລ ແຕ່ລະໂຕ ທີ່ເຮັດດ້ວຍດິນເຜົາ ແມ່ນການຕັກເຕືອນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ພວກເຮົາໃນການຮັກສາຄວາມງາມຂອງ ທຳມະຊາດ”.
ນັກສິລະປິນ ກາວແທງທ່າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການສິລະປະ ຢູ່ບັນດາເຂດແຄມທະເລ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄື:
- ໂຄງການສ້າງຮູບແບບສິລະປະ ຈາກຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ໂຟມຢູ່ອ່າວ ບ໋າຍຕື້ລອງ, ແຂວງ ກວາງນິງ ໃນປີ 2018.
- ໂຄງການ “ມະຫາສະໝຸດ ລອຍຢູ່ເທິງບົກ” ທີ່ເຮັດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອສິ່ງເສດເຫຼືອ ຢູ່ເຂດອະນຸລັກຮັກສາ ເກາະ ຮ່ອນເກົາ,
ແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ ໃນປີ 2019.
- ໂຄງການຕົກແຕ່ງ ຖະໜົນຄົນຍ່າງ ຢູ່ທ່າເຮືອ Ana Marina ຍາຈາງ ໃນຫົວຂໍ້ “ມະຫາສະໝຸດ” ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ນຳມາໃຊ້ໃໝ່
ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ ປຼາສຕິກ ແລະ ເປັນມິດກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນປີ 2020.
- ໂຄງການອະນຸລັກຮັກສາ ເຕົ່າທະເລ ແລະ ປະດິດສ້າງ ສິລະປະຢູ່ ໂກນດາວ ໃນປີ 2021.
- ໂຄງການອະນຸລັກຮັກສາເຕົ່າທະເລ ແລະ ປະດິດສ້າງ ສິລະປະຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ ຢູ່ເກາະ ຮ່ອນເກົາ ໃນປີ 2022.
ບົດ: VNP/ກົງດາດ - ພາບ: ແຄ໋ງລອງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ