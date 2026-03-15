ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ຕາແສງ ບາດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ
ທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນ ແລະ ເບີກບ່ານມ່ວນຊື່ນຂອງວັນເລືອກຕັ້ງ - ວັນບຸນຂອງທົ່ວປວງຊົນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມີນາ, ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ໄປຮອດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 02, ຕາແສງ ບາດິ່ງ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ.
ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ ແລະ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 02, ຕາແສງ ບາດິ່ງ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ:
ຖົ໋ງເຍິດ - VNA
ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 02,
ຕາແສງ ບາດິ່ງ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: ຖົ໋ງເຍິດ - VNA
ບັນດາສະຫາຍການນຳພັກ ແລະ ລັດ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 02,
ຕາແສງ ບາດິ່ງ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: ວັນດ້ຽບ – VNA