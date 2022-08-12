ລົດຊາດຊາ ແຫ່ງແຄ້ວນ ເບີລາວ
ເບີລາວ ແມ່ນຊື່ເກົ່າຂອງດິນແດນບ໋າວລົກ, ແຂວງເລີມດົ່ງ. ຕົ້ນຊາ ໄດ້ປະກົດຕົວຢູ່ ເກົ່າເດີດ, ເລີມດົ່ງ ເມື່ອປີ 1927. ຊາວຝຣັ່ງ ເຫັນວ່າດິນແດນແຫ່ງນີ້ເໝາະສົມກັບຕົ້ນຊາ, ສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງນຳເອົາແນວພັນຊາ ແບັກມາວ ມາປູກຢູ່ທີ່ນີ້. ຈາກນັ້ນ, ຕາມຂະບວນການພັດທະນາ, ຕົ້ນຊາໄດ້ປູກຫຼາຍຢູ່ ຢີລີງແລະ ບ໋າວລົກ ໃນຊຸມປີ 1930. ຕົ້ນຊາໄດ້ປູກຢູ່ ເບີລາວ ໃນນິຄົມຫຼາຍແຫ່ງຂອງຊາວ ຝຣັ່ງ ແລ້ວໄດ້ຂະຫຍາຍ ກວ້າງອອກໄປສູ່ບັນດານິຄົມ, ສວນປູກຊາຂອງບັນດາຄອບຄົວຄົນ ຫວຽດນານ.
ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຊື່ສຽງຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ຊາ ເບີລາວ” ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ຊາຫຼາຍປະເພດທີ່ເກີດຂຶ້ມຕາມຫຼັງລ້ວນແຕ່ໃຊ້ຄຳວ່າ ຊາ ເບີລາວ ໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ, ຄືເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ວັນເຮືອງ-ລ່ານເຮືອງ, ໂດ໋ຫືວ, ຫງອກຈາງ...
ໃນຈຳນວນປະເພດຊາທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງບ໋າວລົກ, ຊາວັນເຮືອງມີຊື່ສຽງນັບແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 60 ຂອງສະຕະວັດກ່ອນ, ຊາ ວັນເຮືອງໄດ້ປະກອບສ່ວນວາງຮາກຖານທຳອິດ ແລະ ສ້າງຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ໃຫ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນຊາພື້ນເມືອງຂອງພູມີພາກ ເບີລາວ.
ຊາ ເບີລາວແມ່ນເໝາະສົມສໍາລັບລົດຊາດຂອງຊາວອາຊີ. ຖ້າຫາກວ່າຊາຖ໋າຍງວຽນບໍ່ໄດ້ເອືອບກິ່ນຫອມ, ແຕ່ຊາ ເບີລາວສ້າງຊື່ສຽງດ້ວຍບັນດາປະເພດຊາ ທີ່ເອືອບກິ່ນຫອມ ຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ. ປະຊາຊົນໄດ້ໃຊ້ດອກໝາປ່າ, ດອກບົວ ແລະ ດອກມະລິ ເພື່ອເອືອບຊາ, ກິ່ນຫອມຂອງດອກໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ ປະສານເຂົ້າກັບຊາ ແລ້ວສ້າງລົດຊາດພິເສດ.
ການເອືອບຊາແມ່ນຂັ້ນຕອນທ່ີໃຊ້ແຮງຫຼາຍ, ລະອຽດ. ຊາທີ່ມີລົດຊາດແຊບທີ່ສຸດຕ້ອງແມ່ນຊາ ແບັກມາວ ໄດ້ເກັບຕາມມາດຕະຖານ 1ຍອດ2 ໃບ. ດອກໄມ້ທີ່ໃຊ້ໃນການເອືອບຊາ ແມ່ນໄດ້ເກັບໃນຈຸດ ເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ດອກໄມ້ບານທີ່ເໝາະສົມ, ເຊັ່ນ: ດອກໝາປ່າເກັບໃນຕອນເຊົ້າ, ດອກມະລິ ເກັບຕອນບ່າຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຫອມສູງທີ່ສຸດ.
ດອກໄມ້ຫຼັງຈາກເກັບມາໄດ້ເອືອບກັບຊາ ແລະ ບົ່ມ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມກ່ອນທີ່ຈະເອົາໄປອົບ. ນອກຈາກດອກໄມ້ແລ້ວ, ບາງບ່ອນກໍ່ຍັງເອືອບຊາດ້ວຍສະໝູນໄພເຊັ່ນ: ສະເອມ, ແຄ່, ຜັກຊີ... ເຊິ່ງທັງດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ທັງຊ່ວຍໃຫ້ກິ່ນຫອມສົດຊື່ນ ແລະ ຊາມີລົດຊາດແຊບກວ່າ.
ນອກຈາກປະເພດຊາທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຢູ່ ເບີລາວ ມາແຕ່ດົນນານແລ້ວເຊັ່ນ: ຊາເອືອບດອກມະລິ, ຊາເອືອບດອກບົວ, ຊາເອືອບດອກໝາປ່າ... ດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ອຸທິດຕົນຕໍ່ຕົ້ນຊາ, ຊາວບ້ານ ເບີລາວ ຍັງສ້າງລົດຊາດ ໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນຊາ ເບີລາວ. ຈາກຊາທີ່ມີລົດຊາດ ໝາກນັດທົ່ວໄປ, ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຈຶ່ງຜະລິດອອກມາ ຜະລິດຕະພັນ ຊາໝາກນັດທີ່ມີສ່ວນ ປະສົມຈາກທຳມະຊາດ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຜະລິດຕະພັນຊາ ເບີລາວ ມີລົດຊາດຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ.
ເກືອບ 1.500 ໂຮງງານຜະລິດ ແລະປຸງແຕ່ງຊາຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະນ້ອຍ ແມ່ນຕົວເລກສະຖິຕິຂອງ “ເມືອງຊາ” ບ໋າວລົກ. ຊາ ເບີລາວບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜະລິດຕະພັນເພື່ອບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ສົ່ງອອກໄປສູ່ຕະຫຼາດຫຼາຍແຫ່ງໃນ ທົ່ວໂລກ ອີກດ້ວຍ.