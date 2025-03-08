ລັກສະນະພິເສດ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບຽນຮວ່າ

ລັກສະນະພິເສດ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບຽນຮວ່າ


ໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບຽນຮວ່າ ຕັ້ງຢູ່ລຽບ ຕາມ ແມ່ນ້ຳ ດົ່ງນາຍ ແລະ ມີອາຍຸກວ່າ 300 ປີ ມີຊື່ສຽງ ດ້ວຍ 2 ໝູ່ ບ້ານອາຊີບ ຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຄື ໝູ່ບ້ານອາ ຊີບ ຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ເຕິນວ້ານ ແລະ ກຸ່ມເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ໂຮງຮຽນສິລະປະກຳຫັດຖະກຳ ບຽນຮວ່າ, ປັດຈຸບັນ ຍັງຄົງຕົວ ແລະ ພັດທະນາ ໃຫ້ຈະເລີນ ຮຸ່ງເຮືອງ. ນີ້​ແມ່ນຕົ້ນກຳເນີດ ຂອງ ບັນດາ​ໝູ່​ບ້ານ ອາຊີບ ຜະລິດ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນ​ດິນ​ເຜົາ​ ພາກ​ໃຕ້​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຄື: ເຄື່ອງ​ປັ້ນ​ດິນ​ເຜົາ ບິ່ງ​ເຢືອງ, ເຄື່ອງ​ປັ້ນ​ດິນ​ເຜົາ ຖູດຶກ...

ສະຕະວັດ ທີ XVII, ຜູ້ອົບພະຍົບຊາວຫວຽດ ແລະ ຊາວຈີນ ໄດ້ ອົບພະຍົບເຂົ້າມາ ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ບຸກເບີກແຖບດິນດົ່ງນາຍ ແລະ ຊ່າງ ປັ້ນດິນເຜົາ ທີ່ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ ກູ່ລາວໂຟ ໄດ້ສ້າງເຕົາເຜົາ ເຄື່ອງປັ້ນ ດິນເຜົາ ເພື່ອຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າຕົ້ນຕໍຄື: ໄຫ, ໄຫເກັບ ນໍ້າ, ກວດ, ໄຫໃສ່ກະດູກ ຄົນຕາຍ …ບາງບ່ອນຄື: ທ່າກຳປັ່ນ ໝຽງແຊ່ງ, ຄອງ​ນ້ຳ ຫຼໍ່ງົມ ຢູ່ ກູ່ລາວໂຟ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ ອາຊີບຜະລິດເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ​ ເຄີຍ​ມີ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້.

 

ໃນ​ຕົ້ນ​ສະຕະວັດ​ທີ XX, ​ອາຊີບຜະລິດເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ ​ໄດ້​ພັດ ທະນາ​ຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ​ຢູ່ ບຽນ​ຮວ່າ. ​ແຕ່​ຮອດ​ປີ 1903, ​ເມື່ອ​ໂຮງ ຮຽນ​ອາຊີວະ​ສຶກສາ ບຽນ​ຮ່ວາ, ປັດຈຸ​ບັນ ແມ່ນ ວິທະຍາ​ໄລ​ ສິລະ ປະກຳຫັດຖະກຳ ຕົບແຕ່ງ ດົ່ງ​ນາຍ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ ຊາວ​ ຝຣັ່ງ, ​ເຄື່ອງປັ້ນດິນ​ເຜົາ ບຽນ​ຮ່ວາ ​ຈຶ່ງໄດ້ ​ເຂົ້າສູ່​ຈຸດ​ຫັນປ່ຽນ​ໃໝ່​ທີ່​ສຳຄັນ ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ ​ຂອງ ປະເພດເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ ບຽນ​ຮວ່າ-ສ້າງຂີດ​ໝາຍ​ດ້ານ​ສິລະ​ປະກຳ ຫັດຖະກຳ.

ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບຽນຮວ່າ ມີຄວາມ ຫຼາກ ຫຼາຍດ້ານຄວາມງາມ ເພາະການສະແດງອອກ ແລະ ພອນສະ ຫວັນ ຂອງ ຊ່າງຝີມືແຕ່ລະຄົນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ມີ​ບາງຄົນ​​ໄດ້​ຮັບ​ອິດ​ທິພົນ​ຈາກ​ສິລະ​ປະ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ​ຈາກ​ພາກ​ເໜືອ, ສ່ວນ​ຊາວ ​ຈີນ ​ແລະ ​ຊາວ ​ຂະ​ແມ ​ແມ່ນມາຈາກທົ່ວທຸກແຫ່ງ, ສະ​ນັ້ນ​ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປັ້ນດິນ​ເຜົາ​ ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ທາງດ້ານລວດ ລາຍ ​ແລະ ​ຮູບ​ແບບ.

 

ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ລັກສະນະສະເພາະ ຂອງ ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ ບຽນ​ຮວ່າ ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຫຼາຍ​ປັດ​ໄຈ. ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງ ທາດ ເຄືອບແມ່ນ ຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າ ຂັ້ນຕອນນີ້ ຈະເປັນການຕັດສິນ ສີ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນ. ການໃຊ້ທາດເຄືອບ ຍັງເປັນຂັ້ນຕອນ ທີ່ ສໍາຄັນ, ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ເຮັດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອເອົາໄປເຜົາ ຜະລິດຕະພັນ ຈະບິດບ້ຽວ ແລະ ປ່ຽນຮູບຊົງ. ຄຸນນະພາບ ຂອງ ທາດເຄືອບ ກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າ ທຽມກັນ. ຖ້າທາດເຄືອບ ບໍ່ດີ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມງາມ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນ. ເພາະສະນັ້ນ, ບັນດາໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນ ດິນເຜົາ ເອົາຊະນະກັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຂຶ້ນກັບການອອກແບບເທົ່າ ນັ້ນ, ແຕ່ຍັງຂຶ້ນ ກັບທາດເຄືອບດິນເຜົາ ອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຕົາເຜົາ ດິນ ເຜົາ ແຕ່ລະແຫ່ງ ຈະຮັກສາຄວາມລັບ ຂອງ ຕົນ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກ ການປຸງແຕ່ງທາດເຄືອບນອກຈາກນັ້ນ, ຂັ້ນຕອນການເຜົາ ຍັງ ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນ ເພາະວ່າ ມັນກໍານົດຜົນສໍາເລັດ ຫຼື ຄວາມ ລົ້ມເຫຼວ ຂອງສະຖານທີ່. ນາຍຊ່າງເຕົາເຜົາ ຕ້ອງມີປະສົບການ, ພວກເຂົາສາມາດ ກໍານົດອຸນຫະພູມ ດ້ວຍຕາ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈາກນັ້ນ ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ທີ່ເໝາະສົມໃນເຕົາເຜົາ.

ບັນດາຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ບຽນຮວ່າ.

ທ້າວ ເຮື໋ອ​ທຽນ​ຟຸກ (ອາຍຸ 18 ປີ), ຜູ້​ສືບ​ທອດຂອງໂຮງງານຜະລິດ ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ ຟອງ​ເຊີນ ​​ຢູ່ ​ເຕິນວ້ານ, ບຽນ​ຮວ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ອາ ຊີບຜະລິດເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ ​ແມ່ນ​ອາຊີບມູນເຊື້ອ ​ຂອງ ​ຄອບຄົວ, ສະນັ້ນຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຮັກສາ​ມູນເຊື້ອ ​ຂອງ​ ຄອບຄົວ​ ແລະ ພັດ ທະນາໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີຫຼາຍ​ຄົນ​ຮູ້​ຈັກ​ເຖິງຊື່ ສຽງເຄື່ອງ​ປັ້ນ​ດິນ​ເຜົາ​ ບຽນ​ຮ​ວ່າ, ອາຊີບຜະລິດເຄື່ອງ​ປັ້ນ​ດິນ​ເຜົາ​ ຈະຕ້ອງ​ໃຊ້ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ​ແລະ​ຊັດ​ເຈນ, ດັ່ງ​ນັ້ນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ​ຕ້ອງ​ຝຶກ​ຝົນ​ຫຼໍ່​ຫຼອມ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ, ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​, ເຫ່ືອແຮງຫຼາຍ​ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປ້າ, ລຸງ​ ສອນໃຫ້ຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ, ສະນັ້ນເມື່ອອາຍຸ 6 ປີ, ຂ້າພະເຈົ້າ ເລີ່ມ ຮູ້ວິທີ ການສ້າງຮູບຊົງ ແລະ ປັ້ນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາແລ້ວ”.

 

ທ້າວ ເຮື໋ອ​ທຽນ​ຟຸກ (ອາຍຸ 18 ປີ), ຜູ້​ສືບ​ທອດຂອງໂຮງງານຜະລິດ ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ ຟອງ​ເຊີນ ​​ຢູ່ ​ເຕິນວ້ານ, ບຽນ​ຮວ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ອາ ຊີບຜະລິດເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ ​ແມ່ນ​ອາຊີບມູນເຊື້ອ ​ຂອງ ​ຄອບຄົວ, ສະນັ້ນຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຮັກສາ​ມູນເຊື້ອ ​ຂອງ​ ຄອບຄົວ​ ແລະ ພັດ ທະນາໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີຫຼາຍ​ຄົນ​ຮູ້​ຈັກ​ເຖິງຊື່ ສຽງເຄື່ອງ​ປັ້ນ​ດິນ​ເຜົາ​ ບຽນ​ຮ​ວ່າ, ອາຊີບຜະລິດເຄື່ອງ​ປັ້ນ​ດິນ​ເຜົາ​ ຈະຕ້ອງ​ໃຊ້ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ​ແລະ​ຊັດ​ເຈນ, ດັ່ງ​ນັ້ນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ​ຕ້ອງ​ຝຶກ​ຝົນ​ຫຼໍ່​ຫຼອມ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ, ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​, ເຫ່ືອແຮງຫຼາຍ​ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປ້າ, ລຸງ​ ສອນໃຫ້ຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ, ສະນັ້ນເມື່ອອາຍຸ 6 ປີ, ຂ້າພະເຈົ້າ ເລີ່ມ ຮູ້ວິທີ ການສ້າງຮູບຊົງ ແລະ ປັ້ນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາແລ້ວ”.

 

ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ບຽນຮວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄຸນຄ່າທາງ ປະຫວັດສາດ ອັນສະຫງ່າອົງອາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນ “ມໍລະດົກ ທາງວັດທະ ນະທຳ” ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸ່ງເຮືອງ ໃນຍຸກທອງບູຮານ ຂອງ ເຂດ ພາກໃຕ້ ອີກດ້ວຍ.

 

  • ບົດ ແລະ ພາບໂດຍ: VNP/ທົງຫາຍ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ 

 

 


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