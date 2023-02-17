ພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ: ທ່າໄດ້ປຽບຂອງ ຫວຽດນາມ
ໂລກກໍາລັງປະສົບ ກັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ສາມຢ່າງ ດ້ວຍລະດັບ ແລະ ຂະໜາດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນເຊັ່ນ: ການແຜ່ລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ລົດລົງຂອງ ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນຫຼາຍດ້ານ, ບໍ່ ພຽງແຕ່ໃນທຸກມື້ນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງກັບຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໆ ໄປອີກດ້ວຍ. ເພາະ ສະນັ້ນ, ພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນມິດ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ແມ່ນທ່າອ່ຽງທີ່ຈຳເປັນຢ່າງເດັດຂາດ. ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກຳລັງພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍ ຄວາມສາ ມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຊຸກຍູ້ຢ່າງແຂງແຮງ ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ, ນະໂຍບາຍ ເພື່ອບັນລຸການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ໃນເວລາດຽວກັນ ຍັງຮັກສາຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກມະຕິຕົກລົງ 1658/QD-TTg ຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕ ທີ່ເປັນມິດ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄລຍະ 2021-2030, ວິໄສທັດເຖິງປີ 2050 ແລະ ມະຕິ 687/QD-TTg ຮັບຮອງເອົາ ແຜນຮ່າງພັດທະນາ ເສດຖະກິດໝູນວຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ໃນໄລຍະ 10 ກວ່າປີແຫ່ງການ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດ ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ດ້ວຍການຊີ້ນຳຂອງ ພັກ ແລະ ລັດ ພ້ອມກັບຄວາມຮັບຮູ້ ຂອງ ປະຊາຄົມ ສັງຄົມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງ ເສດຖະກິດ ສີຂຽວ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ພື້ນຖານ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີບາດກ້າວ ພັດທະນາ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຊັ່ນ: ພຶດຕິກຳການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກ ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບ ປຸງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ; ການກະທຳທີ່ແທດຈິງ ມີນັບມື້ນັບຫຼາຍ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ; ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຫຼາຍເຂດຕົວເມືອງໃໝ່, ພິເສດແມ່ນເຂດຊົນນະບົດໃໝ່ໄດ້ຮັບ ການກໍ່ສ້າງເປັນຮູບເປັນຮ່າງ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເພື່ອປະຕິບັດການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ແບ່ງປັນປະສົບການ ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ປະຊາຄົມໂລກ ຢູ່ສະເໝີ; ດຶງດູດ ແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເຂົ້າໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ພິເສດແມ່ນການພັດທະນາອຸດສາ ຫະກຳສີຂຽວ ແລະ ພະລັງງານສີຂຽວ.
ເສດຖະກິດສີຂຽວ ແມ່ນການສົມທົບ ຂອງ ສາມປັດໄຈ: ເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ມີລັກສະນະຍືນຍົງ, ມຸ່ງໄປເຖິງການພັດ ທະນາຊີວິດຂອງວົງຄະນາຍາດສັງຄົມ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາການ ເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຍັງເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ.
ໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ, ຊັບພະຍາກອນສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ, ມີລັກສະນະຕັດສິນ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ປັບປຸງລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນ ຮຸ່ງເຮືອງໃນໄລຍະຍາວ. ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ, ການ ຮັບມືກັບ ການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ຖືເປັນບັນຫາສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດສີຂຽວ. ລັດ ແລະ ຂົງເຂດເອກະຊົນ ສຸມໃສ່ໃຫ້ບຸລິມະ ສິດລົງທຶນ ເຂົ້າໃນວຽກງານເສດຖະກິດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ວຽກ ງານມີຄຸນປະໂຫຍດ ຮັບປະກັນເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດ ກາກບອນນິກ; ປັບປຸງປະສິດທິຜົນ ການນຳໃຊ້ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ພະລັງງານ; ສະກັດກັ້ນການສູນເສຍ ດ້ານ ຊີວະນາໆ ພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງລະບົບນິເວດ.
ຖະແຫຼງການຢ່າງແຂງແຮງ ກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດເທົ່າກັບ “0’’ ໃນປີ 2050 ຢູ່ COP 26 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຕັດສິນໃຈ ທາງດ້ານການເມືອງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ ຮ້າຍແຮງ ໃນທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການເສື່ອມໂຊມຂອງລະບົບນິເວດ, ມຸ່ງໄປເຖິງໂລກ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ຫາໃຊ້ຢ່າງສຸດຂີດ ກາລະໂອກາດ ພາໃຫ້ປະເທດເຮົາກ້າວໄປສູ່ເສັ້ນ ທາງ “ສີຂຽວ”, ເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍ ກາຍເປັນປະເທດ ທີ່ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045 ກາຍເປັນຈິງ.
ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ປະ ສານສົມທົບ ລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດ, ລູກຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆ ໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ. ຕາມບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບແງ່ ຫວັງພະລັງງານຂອງ ຫວຽດນາມ ປີ 2021, ດ້ວຍແຫຼ່ງພະລັງງານແສງ ຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານລົມ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຫວຽດນາມ ເປັນປະເທດທີ່ມີທ່າແຮງຫັນປ່ຽນສີຂຽວໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຈະເປັນສູນພະລັງງານທົດແທນຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່າອ່ຽງພັດທະນາເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ ໄດ້ປາກົດ ເມື່ອບໍ່ດົນນານມານີ້, ແຕ່ດ້ວຍທ່າໄດ້ປຽບ ຂອງຕົນ, ຫວຽດນາມ ສາມາດພັດທະນາ ພື້ນຖານເສດຖະ ກິດສີຂຽວ ຮອບດ້ານ, ມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ທີ່ກົມກຽວ ລະຫວ່າງການເຕີບໂຕ ຂອງເສດຖະກິດ, ຮັບປະ ກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ຂອງ ສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ນຳມາເຊິ່ງ ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ປະເທດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຍົກສູງ ຄຸນນະພາບ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.
ທະນາຄານໂລກ (World Bank) ໄດ້ຈັດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ອັນດັບ 8 ໃນ 10 ປະເທດ ທີ່ມີການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານທົດແທນສູງສຸດໃນໂລກ, ດ້ວຍຍອດຈຳນວນທຶນ 7,4 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ.
ບົດ: VNP - ພາບ: VNA ແລະ ເອກະສານ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ