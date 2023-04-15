ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຈາກແສງຕາເວັນ ຟອງຟູ
ໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງງານ ຈາກແສງຕາເວັນ ຟອງຟູ ໂດຍບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ ພະລັງງານ ຈາກແສງຕາເວັນ (Solarcom) ເປັນຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນທາງການ ເມື່ອເດືອນ 4/2019, ສະໜອງກະແສໄຟຟ້າ ປະມານ 72 ລ້ານ KWh ຕໍ່ປີ ໃຫ້ ຫວຽດນາມ. ໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງງານ ຈາກແສງຕາເວັນ ຟອງຟູ ເປັນຜູ້ບຸກເບີກ ນຳໜ້າໃນການສ້າງ ບິ່ງທ້ວນ ໃຫ້ກາຍເປັນ “ນະຄອນ ຫຼວງພະລັງງານສະອາດຂອງປະເທດຊາດ” ຕາມແຜນການຮັບປະກັນພະລັງງານ ຂອງລັດຖະບານ.
ດ້ວຍສະພາບອາກາດທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ຝົນຕົກໜ້ອຍ, ມີແສງແດດຫຼາຍ, ນອກຈາກພະລັງງານແຮງລົມ, ບິ່ງທ້ວນ ຍັງແມ່ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີເງື່ອນໄຂຫຼາຍຢ່າງເພື່ອພັດທະນາໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງງານ ຈາກແສງຕາເວັນ. ໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ ຟອງຟູ (ຕາແສງ ຟອງຟູ, ເມືອງ ຕຸຍຟອງ, ແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ) ມີກຳລັງການຜະ ລິດ 42 MWp, ຕິດຕັ້ງ 127.260 ໜ່ວຍແສງຕາເວັນ 330 Wp ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນ 947 ຕື້ດົ່ງ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ຂອງ ອຸປະກອນຕົ້ນຕໍຂອງໂຮງງານແມ່ນສັ່ງຈາກ SMA - ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ ຊັ້ນນໍາ ຂອງໂລກ ແລະ ບາງຍີ່ຫໍ້ ແມ່ນມາຈາກ G7.
ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນ ເດືອນ ສິງຫາ 2018, ພາຍຫຼັງ 8 ເດືອນ ຂອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ, ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານ ຈາກແສງຕາເວັນ ຟອງຟູ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍ ໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນ ເມສາ 2019. ປີ 2022, ພາຍຫຼັງການລະບາດໂຄວິດ-19, ໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ ຟອງຟູ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຕັ້ງໜ້າແກ້ໄຂທຸກວິທີທາງ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຮງງານໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງ, ພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມທະວີກຳລັງການສະໜອງໃຫ້ຕາຂ່າຍໄຟ ຟ້າ ແຫ່ງຊາດ: ເກືອບ 72 ລ້ານ kWh (ບັນລຸ 100.4% KHN).
ຈາກບັນດາຜົນງານ ການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຍາດມາໄດ້ ໃນປີ 2022, Solarcom ມີກຽດ ໄດ້ສະຖາບັນເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ແລະ ສູນປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຫວຽດນາມ ເລືອກເຟັ້ນ ເປັນໜຶ່ງໃນ 20 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ.
ໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ ຟອງຟູ ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວ, ຜະລິດໄຟຟ້າ ແບບທຸລະກິດໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງໄຟຟ້າ ໃຫ້ບັນດາເຂດເສດຖະກິດຈຸດສຸມ ທາງພາກໃຕ້, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດ.
ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ, ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານພະ ລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ ຂອງ ບິ່ງທ້ວນ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກບັນ ດານັກລົງທຶນ. ໃນນັ້ນ, ສູມໃສ່ ຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ບັນດາເມືອງ ບັກບິ່ງ, ຕຸຍຟອງ, ຮ່າມເຕິນ... ຕາມແຜນການ, ຮອດປີ 2030, ແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ ດ້ວຍຍອດ ຈຳນວນການຜະລິດກວ່າ 4.000 MW. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ ບິ່ງທ້ວນ ກາຍເປັນສູນພະລັງງານສະອາດໃນອະນາຄົດ ຊຶ່ງໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ ຟອງຟູ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍນຳໜ້າ.
- ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/ດັ້ງກິມເຟືອງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ
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