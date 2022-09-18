ຜູ້ຟື້ນຟູເຄື່ອງ ສຽງເກົ່າ
ດັ້ງເດີມເປັນນັກຫຼິ້ນ ກີຕ້າ ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຢູ່ ດ່າລາດ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ໃນການສະແດງ-ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຜະລິດ ກີຕ້າ ໄດ້ມາດ ຕະຖານສາກົນ, ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກນັກ ກີຕ້າ ຫຼາຍຄົນ ແລະ ສັ່ງຊື້ ກີຕ້າ ເປັນປະຈຳ, ປັດຈຸບັນ, ທ່ານ ຫງວຽນທີ (ອາຍຸ 59 ປີ) ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຟື້ນຟູເຄື່ອງສຽງເກົ່າ ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍຮ້ອຍປີ, ຈາກເຄື່ອງສຽງຍີ່ຫໍ້ pick-up ເປີດດ້ວຍມື ໃນສະໄໝ ສົງ ຄາມໂລກ ຄັ້ງທີ່ 1 ຈົນເຖິງເຄື່ອງສຽງຍີ່ຫໍ້ Akai ທີ່ມີຊື່ສຽງ…
ເຮືອນ ວິນລາ ແບບ ຝຣັ່ງ ທີ່ໜ້າຮັກ, ຕັ້ງຢູ່ເຮືອນເລກ 3 ຖະໜົນ Yagout ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະຕື່ນຂຶ້ນຫຼັງຈາກນອນຫຼັບໃນລະດູໜາວ ໃນຊ່ວງຫຼັງ Covid, ໄດ້ຖືກສ້ອມແປງ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ເປັນຮ້ານກາເຟ ແລະ ຫໍພິພິທະພັນ ເຄື່ອງສຽງເກົ່າ ທີຕວ໋ນ. ທີ່ນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໝາຍທີ່ດຶງດູດໃຈ ສຳລັບນັກຟັງສຽງ ທີ່ຈະຄົ້ນພົບ-ຮູ້ສຶກ-ເພີດເພີນໄປກັບສຽງເພງ ຜ່ານວັນເວລາ.
ສືບທອດຄວາມຮັກ ດ້ານເຄື່ອງ ເອເລັກໂຕຣນິກ ຈາກພໍ່, ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນວິທະຍຸ ເຕິນຟາກ, ໄຊງ່ອນ ເມື່ອປີ 1962, ເຈົ້າຂອງຮ້ານສ້ອມແປງວິທະຍຸ ຮວ່າງແອງ, ເຮືອນເລກທີ 60 ຖະໜົນ ມິງມ້າງ - ດ່າລາດ (ປັດຈຸບັນແມ່ນຖະໜົນ ເຈືອງກົງດິ້ງ), ນັບແຕ່ອາຍຸ 7-8 ປີ, ເດັກຊາຍ ຫງວຽນທີ ເລີ່ມຕົບແຕ່ງກະດານ ເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ແລ້ວ.
ທ່ານ ຫງວຽນທິ ເວົ້າວ່າ “ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນຄົນມີນິໄສລະອຽດແທ້ໆ, ເພິ່ນມັກເກັບເຄື່ອງຂອງໃຫ້ລູກຄ້າ, ມີບາງເຄື່ອງສຽງ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ສ້ອມແປງກ່ອນປີ 1975 ຍັງໄດ້ເກັບຮັກສາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ. ແທນທີ່ຈະເອົາໄປຖິ້ມ, ເພິ່ນຍັງຄົງເກັບຮັກສາ, ສະນັ້ນຈຳນວນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຄືກັນ, ຍັງຮັກສາມັນໄວ້ ເພາະບາງທີມື້ໃດມື້ໜຶ່ງເຈົ້າຂອງ ເຄື່ອງສຽງ ຈະມາຮັບມັນ”. ເວລາຜ່ານໄປ, 5-10 ແລ້ວ 20 ປີ… ເມື່ອຄວາມນິຍົມຫຼິ້ນເຄື່ອງສຽງເກົ່າ ເລີ່ມພັດທະນາຂຶ້ນ, ທ່ານ ຫງວຽນທີ ຈຶ່ງນຳມາເພື່ອຟື້ນຟູ.
ຂ່າວດີໄດ້ແຜ່ໄປໄກ, ນັກສະສົມທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ເລີ່ມຮູ້ຈັກ ແລະ ສັ່ງຊື້. ທ່ານ ຫງວຽນທິ ຍິ່ງຕາມ ຍິ່ງມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍ, ສະນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງກາຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນການຟື້ນຟູເຄື່ອງສຽງເກ່ົາ ແຕ່ຍາມໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້.
“ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ຄົນດຽວ, ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າວາງແຜນທີ່ຈະມອບໃຫ້ຜູ້ທີ່ມັກວຽກນີ້ ແທ້ໆ ເພື່ອພັດທະນາມັນ, ບໍ່ຢາກໃຫ້ “ຊັບສິນ” ນີ້ ຖືກຫາຍໄປ ຫຼື ຫັນມາເປັນທຸລະກິດ”.
ທ່ານ ຫງວຽນທີ
ຖ້າຫາກທ່ານ ຄຸ້ນເຄີຍກັບຈຸດ ເຊັກອິນ ທີ່ໜ້າເບື່ອໃນເມືອງ ດ່າລາດ, ທ່ານ ຄວນໄປຢ້ຽມຢາມຮ້ານ Café ແລະ ຫໍພິພິທະພັນເຄື່ອງສຽງເກົ່າ ທີຕວນ ເພື່ອຊອກຫາອາດີດ ທີ່ມີສຽງເພງອໍາມະຕະ.
ປະຕິບັດ: ຫຼີຮວ່າງລອງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ