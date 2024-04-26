ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກາດບ່າ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກາດບ່າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ ເຂດ ຮັກ ສາລະບົບນິເວດ ໃຫຍ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ໃນໂລກ. ສະ ຖານທີ່ນີ້ ປະກອບດ້ວຍຄຸນຄ່າ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຢ່າງຍິ່ງ ມີທັງ ປ່າໄມ້ ແລະ ລະບົບນິເວດທາງທະເລ. ມາຍັງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກາດບ່າ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ສໍາຜັດ ປະສົບການ ແລະ ສຳຫຼວດລະບົບນິເວດ ຂອງສັດ ແລະ ພືດ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກາດບ່າ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1986 ມີເນື້ອທີ່ 15.200 ເຮັກຕາ ຂຶ້ນກັບເສັ້ນທາງ ຂ້າມ ເກາະ ກາດບ່າ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນອະນຸລັກຮັກສາ ລະບົບນິເວດທາງທະເລ, ປ່າເທິງບົກ, ປ່າຊາຍເລນ, ສັດ ແລະ ພືດທີ່ຫາຍາກ ແລະ ຍັງເປັນບ່ອນຢູ່ ຂອງ ສັດປ່າ ນາໆຊະນິດ, ໃນນັ້ນມີ ທະນີ ກາດ ບ່າ, ໂຕບ່າງ, ລີງໜ້າແດງ ແລະ ງູເຫົ່າ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຍັງ ມີຖ້ຳຫຼາຍແຫ່ງ, ໃນນັ້ນມີຖ້ຳ ກວນອິນ ແລະ ຖ້ຳ ຈຸງຈາງ ເຊິ່ງເປັນຖ້ຳ ທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນ ຫວຽດນາມ.
ມາເຖິງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ຮັບປະສົບ ການ ທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ ກັບກິດຈະການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຍ່າງ ປ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ມີປະສົບການກັບເສັ້ນທາງ ຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ເສັ້ນທາງທີ່ງ່າຍ ໄປຈົນເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ທ້າທາຍ. ເສັ້ນ ທາງ ຍ່າງປ່າ ທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດປະກອບມີ: ເສັ້ນທາງໄປເຖິງ ຈອມ ພູ ງື້ເລີມ, ເສັ້ນທາງໄປຫາຖໍ້າ ຈຸງຈາງ ແລະ ເສັ້ນທາງໄປ ຫາໝູ່ ບ້ານ ຊາວປະມົງ ກາດບ່າ.
ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ນິຍົມທ່ຽວທະເລ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດ ເລືອກ ກິດຈະກຳພາຍເຮືອ kayak. ນີ້ແມ່ນວິທີ ທີ່ດີ ທີ່ສຸດ ໃນ ການສໍາຫຼວດເກາະດອນ ແລະ ອ່າວ ອ້ອມຂ້າງເກາະ ກາດບ່າ. ອີກປະສົບ ການໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ຄວນພາດ ກໍ່ຄື ການດຳ ນ້ຳ ຢູ່ອ່າວ ລານຮ້າ ເພາະວ່າ ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນ ດາ ສະຖານທີ່ ດຳນ້ຳທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍລະບົບນິ ເວດ ທະເລ ທີ່ມີຫຼາຍສີສັນ. ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ມັກຜະຈົນ ໄພ, ສະຖານ ທີ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນເກາະ ກາດບ່າ ມີໜ້າຜາຫີນ ປູນ ຊຸດຍອດ ສໍາລັບການປີນຂຶ້ນ.
ນອກຈາກ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຍັງສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ກາດບ່າ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວ ກັບຊີ ວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງຊາວທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານທະເລສົດ ຢູ່ບັນດາຮ້ານອາຫານໃນໝູ່ບ້ານ.
ຊ່ວງເວລາທີ່ດີ ທີ່ສຸດ ເພື່ອຈະໄປຢ້ຽມຢາມປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງ ຊາດ ກາດບ່າ ແມ່ນ ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ (ແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ ຫາ ເດືອນ ພະຈິກ), ເວລານີ້ ທ້ອງຟ້າຈະແຈ່ມໃສ, ເຢັນສະບາຍ, ມີ ຝົນຕົກເລັກນ້ອຍ, ເໝາະສໍາລັບກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ. ແລະ ໃນລະດູບານໃໝ່ (ແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ ຫາເດືອນ ເມສາ), ນີ້ແມ່ນລະດູ ທີ່ຕົ້ນຄາຍປ່າ ບານດອກຫຼາຍ ກວ່າໝູ່, ທິວທັດ ແມ່ນສວຍງາມຊວນຝັນ, ເໝາະສົມສໍາລັບ ກິດຈະກໍາ ຖ່າຍຮູບ ແລະ ທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່.
ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກາດບ່າ ເປັນສະຖານ ທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສຸດຍອດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກ ທຳມະຊາດ ແລະ ເພີດ ເພີນ ກັບການອອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງ. ດ້ວຍກິດຈະກຳຫຼາຍຢ່າງ ໃຫ້ເລືອກ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ ຢ່າງສະບາຍ ແລະ ໜ້າຈົດຈຳ ຢູ່ທີ່ນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
- ບົດ: VNP/ແທງຢາງ - ພາບ: ກົງດາດ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ