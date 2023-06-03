ທົງໄຕໂຮ້ຍ - ຫໍສາລາບູຮານ ຢູ່ເຂດດິນພາກໃຕ້
ສາລາ ທົງໄຕໂຮ້ຍ ຕັ້ງຢູ່ຄຸ້ມບ້ານ 11, ເມືອງ ກໍ່ເວິບ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ມີຊື່ສຽງມາແຕ່ດົນນານ ເນື່ອງຈາກ ແມ່ນຫໍສາລາ ທີ່ເກົ່າ ແກ່ທີ່ສຸດ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງ ຢູ່ທົ່ວ ທຸກ ແຖບດິນຕອນໃຕ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ. ຜ່ານການຜັນ ແປປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ຂອງປະຫວັດສາດ, ສາລາບູຮານ ທົງໄຕ ໂຮ້ຍ ຍັງຄົງເປັນສະຖານທີ່ຮັກສາໄວ້ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທຳ, ສາສະໜາ ອັນດີງາມຫຼາຍຢ່າງ ຂອງຊາດ ຢູ່ຄຽງຂ້າງບັນດາຄຸນ ຄ່າ ທາງສິລະປະ ດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳມູນເຊື້ອ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ອີກດ້ວຍ.
ສາລາ ທົງໄຕໂຮ້ຍ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໂດຍຜູ້ອົບພະຍົບຈາກ ເງະ ອານ ເມື່ອປີ 1679. ຮອດປີ 1883 ສາລາ ທົງໄຕໂຮ້ຍ ໄດ້ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ມີສະຖາປັດຕະຍະກຳ ດັ່ງປັດຈຸບັນ.
ສາລາ ທົງໄຕໂຮ້ຍ ບູຊາເທບພະເຈົ້າ ຂອງໝູ່ບ້ານ ສອງອົງຄື ດົງ ຈິງເວືອງ ແລະ ຢຶກແທ໋ງເວືອງ ຊຶ່ງ ແມ່ນລາຊະກຸມມານ ຂອງ ກະ ສັດ ຫຼີຖ໋າຍໂຕ໊ (974-1028). ສາລາລວມມີ 3 ສ່ວນຄື ຫວໍກາ (ສະຖານທີ່ສະແດງ ມວຍ ຫຼື ຂັບລຳ ໃນມື້ຈັດງານບຸນ), ຫໍທຳມະສະພາ ແລະ ຕຶກ ໂຮ້ຍເຊີ໋ (ສຳນັກ ສະມາຄົມ). ໃນນັ້ນ ຫໍທຳມະສະພາ ແມ່ນຈຸດເດັ່ນ ດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ. ສາລາ, ມີຫຼັງຄາສອງຊັ້ນ. ຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ ມີຮູບປັ້ນ ມັງກອນ 2 ໂຕ ພວມ ຍາດຊີງ ໄຂ່ມຸກ ດ້ວຍດິນເຜົາ ເຄືອບສີຂຽວ ຕາມແບບດັ້ງເດີມ ຢູ່ບັນດາ ຫຼັງວັດ, ຫໍສາລາ ຢູ່ ພາກໃຕ້.
ສາລາ ທົງໄຕໂຮ້ຍ ແມ່ນຫໍສາລາບູຮານ ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້, ມາຮອດ ປັດຈຸບັນຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ໄດ້ໂຄງສ້າງ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງເກືອບຄືເກົ່າ. ຫໍສາລາ ຫັນໜ້າໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ, ປະຕູໂຂງຖືກສ້າງ ມີທາງເຂົ້າສາມທາງ, ມີເດີ່ນກວ້າງຂວາງ. ໜ້າພຽງ ສະຖາ ປັດຕະຍະກໍາຂອງສາລາ ປະກອບເປັນສອງ ແຖວຂະໜານກັນ: ແຖວໜຶ່ງຍາວ (ແຖວຕົ້ນຕໍ) ລວມມີ ຫວໍກາ, ຫໍທຳມະສະພາ; ແຖວໜຶ່ງສັ້ນ (ແຖວສຳຮອງ) ແມ່ນ ຕຶກ ໂຮ້ຍເຊີ໋.
ຕຶກ ຫວໍກາ ມີລວງກວ້າງ 14 ມ, ເລິກ 17,5 ມ, ສູງ 4 ມ, ລວມມີ ເຮືອນ 7 ຫຼັງ ແລະ ເສົາໄມ້ 52 ເສົາ. ຫໍທໍາມະສະພາ ມີເຮືອນ 2 ຫຼັງ ມີຫຼັງຄາສອງຊັ້ນຊ້ອນກັນ, ມີເສົາໄມ້ 48 ເສົາ ແບ່ງເປັນ 8 ແຖວ, ແຕ່ລະແຖວມີ 6 ເສົາ. 4 ແຖວ ຢູ່ກາງ ສູງ 4,5 ມ, ມີເສັ້ນ ຜ່າສູນກາງ 30 ຊມ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນສຳຄັນທີ່ສຸດ, ສັກສິດທີ່ສຸດ- ສະຖານທີ່ ຕັ້ງແທ່ນບູຊາ ເທບພະເຈົ້າ. ບັນດາຕີນເສົາ ຢູ່ ຫໍທຳ ມະສະພາ ຖືກແກະສະຫຼັກ ຮູບທໍ່ລ່ຽມກີ່ວກາງ. ຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ ມີ ຮູບປັ້ນມັງກອນ ສອງໂຕ ຍາດຊີງໄຂ່ມຸກ ດ້ວຍດິນເຜົາເຄືອບ ສີ ຂຽວ.
ຕຶກ ໂຮ້ຍເຊີ໋ ແມ່ນສຳນັກງານ ຂອງ ຄະນະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຊຶ່ງ ເປັນສະຖານທີ່ຕ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ກະກຽມເຄື່ອງບູຊາ, ມີລວງ ກວ້າງ 12 ມ, ຍາວ 19 ມ, ສູງ 4,2 ມ; ມີ 56 ເສົາ, ຕີນເສົາ ຮອງ ດ້ວຍຫີນສີຂຽວ, ມີເຮືອນ 3 ຫຼັງຖືກກໍ່ສ້າງແບບມີຫຼັງຄາ 2 ຊັ້ນ ຊ້ອນກັນ, ມີຝາແຍກອອກຫ້ອງການເຮັດວຽກ ກັບສາງ.
ສ່ວນການຕົບແຕ່ງ ທີ່ພິເສດສຸດ ຂອງ ສາລາ ທົງໄຕໂຮ້ຍ ແມ່ນ ຢູ່ ຫ້ອງທຳມະສະພາ ກັບສີຍົວທຸກອັນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ແກະສະຫຼັກ ຮູບຫົວ ມັງກອນ ແລະ ກິ່ງເໝີຍ. ໃນນັ້ນ ແທ່ນບູຊາເທບພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບ ການ ແກະສະຫຼັກ ຢ່າງປານີດ ແນບນຽນ ຕາມຫົວເລື່ອງ ມັງກອນ ສອງໂຕເຝົ້າພະຈັນ ແລະ ມັງກອນ-ກິເລນ-ເຕົ່າ-ນົກຫົງ.
ໃນເຂດບູຮານສະຖານປະຫວັດສາດ ທົງໄຕໂຮ້ຍ ຍັງຮັກສາໄວ້ວັດຖຸພັນອັນລ້ຳຄ່າ 37 ສິ້ນ ຊຶ່ງແມ່ນຜົນງານແກະສະຫຼັກສິລະປະຄື: ປະຕູ “ວ໊ອງ”, ປ້າຍໂຕໜັງສື, ຄໍາກອນຄູ່, ແທ່ນບູຊາ ລ້ວນແຕ່ ຮັກສາໄວ້ໄດ້ລວດລາຍ, ສີສັນ, ທີ່ຖືກຟອກດ້ວຍຄຳປີວ.
ບົດ ແລະ ພາບ: ທົງຫາຍ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ