ດອກ ເບັນຈະມາດ ແລະ ດວງອາທິດ ດ້າຍຫວຽດ
“ດອກ ເບັນຈະມາດ ແລະ ດວງອາທິດ ດ້າຍຫວຽດ” ແມ່ນຊື່ຊຸດແຟຊັ່ນ ຂອງນັກອອກແບບ ຫວູ໊ລານແອ໋ງ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ອ໋າວຢ່າຍ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ La SEN VU, ໄດ້ສ້າງຄວາມດູດດື່ມໃຫ້ຜູ້ຊົມທີ່ຮັກແພງ ແຟຊັ່ນ ດ້ວຍລວດລາຍຂອງ ບັນດາຊຸດ ອ໋າວຢ່າຍ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍລັກສະນະຊາດ.
ຊຸດສະສົມ “ດອກ ເບັນຈະມາດ ແລະ ດວງອາທິດ ດ້າຍຫວຽດ” ປຽບໄດ້ກັບການເຕົ້າໂຮມກັນ ອັນສະຫງ່າງາມ ແລະ ກ້າຫານ ລະ ຫວ່າງແນວຄວາມຄິດ ແຟຊັ່ນ ທີ່ໂດດເດັ່ນ ຂອງນັກອອກແບບ ຫວູ໊ລານແອ໋ງ ແລະ ຄວາມງາມທາງດ້ານ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານລວດລາຍເທິງ ອ໋າວຢ່າຍ ແຕ່ລະຊຸດ.
ນັກອອກແບບ ຫວູ໊ລານແອ໋ງ ໄດ້ຄັດເລືອກ ແລະ ຫັນເປັນສັນຍະ ລັກ ໂດດເດັ່ນບັນດາຮູບຊົງ ທີ່ເປັນແບບຢ່າງ ຂອງ ວັດທະນະທຳພາກເໜືອ ເຊັ່ນ: ດອກເບັນຈາມາດ, ດອກບົວ, ນົກກະຣ່ຽງ, ມັງ ກອນ, ຕົ້ນແປກ-ເບັນຈາມາດ-ໄມ້ຊອດ-ນົກຫົງ... ເພື່ອເຊີດຊູບັນ ດາຄຸນຄ່າມໍລະດົກ ແລະ ເຊີດຊູຄວາມງາມ, ຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງ ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກອອກແບບ ຫວູ໊ລານແອ໋ງ ຍັງສຸມໃສ່ເລືອກເຟັ້ນວັດສະດຸ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ຕັດຫຍິບຫຼາຍຮູບແບບເພື່ອສ້າງຮູບແບບ ອ໋າວຢ່າຍ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ຊຸດສະສົມ “ດອກເບັນຈະມາດ ແລະ ດວງອາທິດ ດ້າຍຫວຽດ” ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ນຳໃຊ້ຜ້າ ໄໝ, ໄໝ, ກໍາມະຫຍີ່, ສົມທົບກັບການຖັກແສ່ວດ້ວຍມື, ຕໍ່າແບບ ຫັດຖະກຳ, ຖັກແສ່ວ ຕາມເຕັກນິກ ດີຈີຕອນ ແລະ ພິເສດແມ່ນເຕັກນິກ ການຫຍິບ. ບໍ່ພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ການອອກແບບຊຸດອາພອນເທົ່ານັ້ນ, ນັກອອກແບບ ຫວູ໊ລານແອ໋ງ ຍັງລົງທຶນເຂົ້າໃນບັນດາພາກສ່ວນສຳຮອງ, ສ້າງບັນດາຈຸດເດັ່ນ ທີ່ລະອຽດອ່ອນ ເຊັ່ນ: ຮູບແຕ້ມສິລະປະ ໃຫ້ແກ່ ອ໋າວຢ່າຍ ແຕ່ລະຊຸດ.
ລາຍການສະແດງຊຸດສະສົມ ອ໋າວຢ່າຍ “ດອກ ເບັນຈະມາດ ແລະ ດວງອາທິດ ດ້າຍຫວຽດ” ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມ ເມື່ອໄດ້ເຊີດຊູບັນດາຄວາມງາມ ທາງວັດທະນະທຳ ທີ່ຄົງຢູ່ ຕະ ຫຼອດການ ຂອງ ຊາດ ຫວຽດນາມ.
ດອກ ເບັນຈະມາດ ແລະ ດວງອາທິດ ດ້າຍຫວຽດ