ຊື່ສຽງຂອງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຫຼາຍທ່ຽວ

ຊື່ສຽງຂອງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຫຼາຍທ່ຽວ

ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາດີເດັ່ນ​ຂອງ​ໝູ່​ບ້ານ​ ຫຼາຍທ່ຽວ. ພາບ: ທົງຫາຍ/VNP

ຕາມ “ທ່ີຕັ້ງທາງພູມສາດ ທຳມະຊາດ ຂອງ ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ”, ອາຊີບປັ້ນ ດິນເຜົາ ຫຼາຍທ່ຽວ ມີມາແຕ່ປີ 1850 ຂອງ ສະຕະວັດທີ XIX ແລະ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ມີປະຊາກອນ ຊາວ ຈີນ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ ບິ່ງເຍີມ, ເຕີນເຖີຍ. ​ໃນ​ເບື້ອງຕົ້ນ​, ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ ​ຫຼາຍທ່ຽວ ສ່ວນຫຼາຍ​ແມ່ນໄດ້ຜະລິດ​ຢູ່​ໃນ​ເຕົາ​ອົບ ​ຂອງ​ຊາວ​ບ້ານ ເຟືອກ ກຽນ ​ເຊັ່ນ: ໄຫ, ກະປ໋ອງ, ກະຖາງ, ໝໍ້, ໝໍ້ຕົ້ມນໍ້າ... ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ​ດຳ (​ໄຫໃຊ້​ເກັບ​ນ້ຳຕານ​ໃສ່​ເຕົາ​ເຜົາໃນສະໄໝນັ້ນ), ບາງ​ເຕົາ​ເຜົາທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ເຊັ່ນ: ອານ​ກີ, ກວາງ​ຖາຍເຊືອງ, ກຽນ​ຊວນ, ລຽນ​ຮຽບ​ແທ່ງ ຍັງ​ຄົງ​ມີ ​ແລະ ພັດທະນາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໃນເຕົາເຜົາດິນເຜົາ ກຽນຊວນ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ຫ່າງຈາກນີ້ ປະມານ 145-155 ປີ, ມີທ່ານ ເວືອງໂຕ ຈາກເມືອງ ເຟືອກກຽນ ຂອງ ຈີນ ໄດ້ເດີນທາງມາຍັງແຂວງ ຢາດິ້ງ ແລ້ວຍ້າຍມາດຳລົງຊີວິດຢູ່ ຫຼາຍທ່ຽວ ແລ້ວເປີດເຕົາເຜົາດິນເຜົາ. ທ່ານ ເວືອງໂຕ ​ແມ່ນ​ປູ່​ຍ່າ​ຕາ​ຍາຍ​ຂອງ​ທ່ານ ເວືອງເຖ໋ຮຸ່ງ, ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຕົາ​ເຜົາດິນ​ເຜົາ ກຽນຊວນ ຕາມ​ຮີດ ຄອງ​ປະ​ເພນີລູກແທນພໍ່ໜໍ່ແທນລຳ. ບັນດາ​ຍາດຕິ​ພີ່ ນ້ອງໃນຕະກຸນ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ​ເຕົາ​ເຜົາດິນ​ເຜົາ ກຽນ​ຊວນ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ຮັກ ສາ​ມາ​ຈົນ​ຮອດ​ປັດຈຸ​ບັນ ດ້ວຍ​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຄື: ໄຫເກັບນໍ້າ, ໄຫເກັບເຂົ້າ... ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ, ສູນ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນ​ດິນ​ເຜົາ ຫຼາຍທ່ຽວ ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ. ບໍ່​ຄື​ກັບ​ໝູ່​ບ້ານ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນ​ດິນ​ເຜົາ​ອື່ນໆ, ເຄື່ອງ​ປັ້ນ​ດິນ​ເຜົາ ​ຫຼາຍທ່ຽວ ສ້າງຄວາມ​ເລິກ​ເຊິ່ງ, ສຸມ​ໃສ່​ຜະ​ລິດ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້ຂອງສອຍໃນ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ປະ​ຈຳ​ວັນ.

 


ໃນຊຸມ​ປີ 1960 ​​ຖື​ວ່າ​ ແມ່ນ​ຍຸກ​ພັດທະນາ ທີ່ສຸດ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ ​ຫຼາຍທ່ຽວ, ພາຍຫຼັງ​ຜະລິດອອກມາ, ບັນດາຜະລິດ​ຕະພັນ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດຈະໄດ້ບັນດາ​ພໍ່​ຄ້າ​ນຳ​ໄປ​ຂາຍທົ່ວ 6 ແຂວງພາກໃຕ້, ​ສົ່ງອອກໄປ​ຍັງ​ ລາວ, ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ, ຟີ​ລິບ​ປິນ... ສິນຄ້າ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ການດຳລົງຊີວິດ ໃນ​ທຸກໆ ຄອບ​ຄົວ, ຈາກ​ສວນ​ໄປ​ເຖິງ​ແທ່ນ​ບູ​ຊາ​ບັນ​ພະ​ບູ​ລຸດ, ຈາກ​ເຮືອນ​ຄົວ​ໄປເຖິງ​ຮ້ານຂາຍ ນ​້​ໍ​າ​ ​ຂອງ​ຊາວ​ພາກ​ໃຕ້​.


ທັງສວຍງາມ ແລະ ນຳໃຊ້ງ່າຍ, ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຫຼາຍທ່ຽວ ໄດ້ຄອບງຳຕະຫຼາດພາກໃຕ້ ເປັນເວລາ ຫຼາຍຮ້ອຍປີ. ຜະລິດ​ຕະພັນມີຫຼາຍປະ ເພດ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນ​ ດ້ານຮູບ​ຮ່າງ, ຮູບ​ແບບ, ​ເນື້ອ​ໃນ​ປະດັບ​ປະ ດາ​ ຂອງ ​ເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ ​ຫຼາຍທ່ຽວ ຊຶ່ງເປັນທັງພາບແຕ້ມ, ທັງມີລັກ ສະນະພື້ນ​ເມືອງ, ​ໄດ້​ສ້າງ​ເອກະລັກ ສະເພາະໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງປັ້ນດິນ​ເຜົາ ຂອງ ໝູ່ບ້ານອາຊີບ ແຫ່ງນີ້.

ແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຫຼາຍທ່ຽວ ລ້ວນແຕ່ຖືກຂັດ ດ້ວຍສີມື ຂອງ ນາຍຊ່າງ, ຄືກັບນາງງາມ ຄົນໜຶ່ງ ທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມງາມ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ຮູບແຕ້ມ ກ່ຽວກັບເຂດຊົນນະບົດ, ຮີດ ຄອງປະເພນີ ຂອງ ໝູ່ບ້ານ...ໄດ້ຝັງເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ.ລວດ ລາຍ ເທິງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາແມ່ນໄດ້ແຮງບັນດານໃຈ ຈາກ ຊີວິດຢູ່ຊົນນະບົດ, ບັນດາຜົນງານການປະດິດແຕ່ງ ດ້ານ ສິລະປະ ຫຼື ການແກະສະຫຼັກຂອງວັດເຊັ່ນ: ພາບຄວັດ ສະຫຼັກນູນ ເຄື່ອງດົນຕີບູຮານແປດປະເພດ, ມັງກອນ ໃບໂພ, ນາງຟ້າ... ຫຼື ຮູບແກະສະຫຼັກເມກລອຍ ຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ, ໃບໄມ້ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະເບີກບານ ໄດ້ສະແດງ ອອກຜ່ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ທີ່ສວຍງາມ.

 


ເຖິງ​ວ່າ ​ຈະ​ມີ​ການ​ຜັນ​ແປ ​ໄປຫຼາຍ​ຢ່າງ​ກໍ່ຕາມ, ​ແຕ່​ເຄື່ອງ​ປັ້ນດິນ​ເຜົາ ​ຫຼາຍທ່ຽວ ຍັງ​ຄົງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ງາມ​ແບບ​ດັ້ງ​ເດີມ, ຍັງ​ຄົງ​ຮັກສາ​ບັນດາ​ຈຸດ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ຂະ​ບວນ ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ ​ແລະ ພັດທະນາ​ມາ​ຮອດ​ປັດຈຸ​ບັນ. 





ປະຕິບັດ: VNP/ທົງຫາຍ -ແປໂດຍ: ຟືຢຽນ


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