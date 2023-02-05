ຊາ ເຊືອງມາຍ ສົ່ງອອກ ສູ່ໂລກ

ຊາ ເຊືອງມາຍ ສົ່ງອອກ ສູ່ໂລກ
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຊາເຊືອງມາຍ ເປັນກຽດໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ຈາກບັນດາການນຳຂອງພັກ ແລະ ລັດ ເພື່ອເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ລາຊະວົງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄທ ໃນການເດີນທາງ ໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຊາ ເຊືອງມາຍ ໄດ້ຖືກເລືອກ ໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງຂວັນ ໃຫ້ແກ່ສະຖານທູດ ຝຣັ່ງ, ຣັດເຊຍ, ອາຟະລິກາໃຕ້, ລາວ ແລະ ອື່ນໆ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຊາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ຖາຍງວຽນ ໄດ້ສົ່ງໄປຂາຍຢູ່ ຣັດເຊຍ, ຝຣັ່ງ, ສ ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ອີກດ້ວຍ.
ບໍລິສັດ ຊາ ເຊືອງມາຍ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍນັກທຸລະກິດ ບຸ່ຍຮຸຍຮຸ່ງ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ເລທິມາຍ, ນັກໂພຊະນາການ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ, ຢູ່ເຂດປູກຊາ ຖາຍງວຽນ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ. ນັບແຕ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ກຳນົດວ່າ ການສ້າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງ ນຳຍີ່ຫໍ້ຊາ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ເຊືອງມາຍ ໄດ້ສ້າງຄຸນຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງ ໃນການຜະລິດ, ທັງຍົກສູງຄຸນຄ່າຕົ້ນຊາ ຫວຽດ.
ບັນດາຂັ້ນຕອນ ຂອງການຜະລິດຊາ ເຊືອງມາຍ, ຕັ້ງແຕ່ການປູກ ແລະ ການດູແລ ຈົນເຖິງການເກັບກ່ຽວ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ ແມ່ນດໍາເນີນໄປ ຕາມຂະບວນການປິດໃນສະພາບ
ແວດລ້ອມ ຂ້າເຊື້ອ. ພິເສດແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນຊາ ເຊືອງມາຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປູກ, ບຳລຸງຮັກສາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເກັບໃນຍາມເຊົ້າ, ເມື່ອນ້ຳໝອກ ຄ້າງເທິງໃບຊາຫາກໍລະລາຍ, ພ້ອມຈະຕ້ອນຮັບແສງຕາເວັນຍາມເຊົ້າ. ສະນັ້ນ, ບໍລິສັດຊາ ເຊືອງມາຍ ເປັນ ຫົວໜ່ວຍທຳອິດ ຂອງ ຖາຍງວຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ລະບົບ ຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ, ໂດຍສະເພາະ 3 ຂັ້ນຕອນ, ຄືຂັ້ນຕອນທີ 1 ແມ່ນການປູກ, ການບົວລະບັດ ແລະ ການເກັບກ່ຽວ; ຂັ້ນຕອນທີ 2 ແມ່ນການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ; ຂັ້ນຕອນທີ 3 ແມ່ນການຫຸ້ມຫໍ່ ຜະລິດຕະພັນ ສໍາເລັດຮູບ.
ສະນັ້ນ, ຊາ ເຊືອງມາຍ ແມ່ນຍີ່ຫໍ້ທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ຈາກພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດແຂວງ ຖາຍງວຽນ ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຕິດສະແຕມ ຕ່ອງໂສ້ອາຫານສະອາດ (ຄື: ສະອາດນັບແຕ່ການປູກ, ການເກັບກ່ຽວ, ການຜະລິດ ແລະ ການເກັບຮັກສາເພື່ອຈຳໜ່າຍ). ນີ້ກໍ່ແມ່ນ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຍາດໄດ້ລາງວັນ ອັນຊົງກຽດວິສາຫະກິດສີຂຽວ ເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ລາງວັນຊົມເຊີຍ ທຸລະກິດພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ.
ນັກທຸລະກິດ ເລທິມາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຊາຂຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ມີປະລິມານໂພຊະນາການ, ວິຕາມິນ ແລະ ອາຊິດ amino ສູງກວ່າຊາຂຽວ ຂອງບັນດາປະເທດໃນ ອາຊີ. ການຂຸດຄົ້ນຄຸນຄ່າອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຕົ້ນຊາ ຫວຽດ ຈະສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີຄຸນນະ ພາບສູງ ເພື່ອເອົາຊະນະ ຜູ້ບໍລິໂພກ ຫວຽດ.
ດິນແດນ ເຕິນເກືອງ - ຖາຍງວຽນ ໄດ້ທຳມະຊາດ ສ້າງເງື່ອນໄຂພິເສດກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ, ດິນແດນເໝາະສົມເພື່ອປູກຊາ. ຜະ ລິດຕະພັນຊາ ທີ່ຜະລິດຈາກດິນແດນແຫ່ງນີ້ ມີຄວາມຫອມ, ລົດຫວານ, ນໍ້າຊາ ສີຂຽວ ແລະ ມີສານ ອາຫານສູງກວ່າຜະລິດຕະພັນ ຊາ ທີ່ຜະລິດຈາກທ້ອງຖິ່ນອື່ນ.
ຜະລິດຕະພັນ ທັງໝົດຂອງ ບໍລິສັດ ແມ່ນໄດ້ຜະລິດຈາກ ຊາຂຽວ ເຕິນເກືອງ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ nano silver. ຜະລິດ ຕະພັນ ໄດ້ຜະລິດຈາກຊາຂຽວ matcha nano 100%.
ນອກຈາກຜະລິດຕະພັນຊາພື້ນເມືອງແລ້ວ, ບໍລິສັດ ຊາ ເຊືອງມາຍ ຍັງພັດທະນາ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ເຄື່ອງສຳອາງ ຈາກຊາຂຽວ, ຊາຂຽວ ຫຼຸດນ້ຳໜັກ ໃນຮູບແບບຢາ ຕາມຂະບວນການອຸດ ສາຫະກຳທັນສະໄໝ. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບ ສູດສະກັດວິຕາມິນ C, ວິຕາມິນ A, ສັງກະສີ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສານຕ້ານອະນຸມູນອິສະລະ catechin ທີ່ມີປະລິມານ ທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກຊາຂຽວເພື່ອຜະລິດ ເປັນວັດຖຸດິບສໍາລັບ ຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ຊາຫຼຸດນໍ້າໜັກ, ເພີ່ມນໍ້າໜັກ, ລິບສະຕິກ, ຄຣີມ, ຜົງອາບ ນ້ໍາຂາວ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກຊາຂຽວທໍາມະຊາດ 100%.
ອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳຂອງຄົນ ຫວຽດ ແລະ ນຳ ຍີ່ຫໍ້ຊາ ເຕິນເກືອງ - ຖາຍງວຽນ ອອກສູ່ທຸກມຸມໂລກ ແມ່ນວິໄສທັດ ທີ່ຍາວນານຂອງ ຊາ ເຊືອງມາຍ.
ບົດ: VNP/ຖາວວີ - ພາບ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ