ຄົ້ນພົບສິ່ງຂອງມີຄ່າ ໃນພະລາຊະວັງ ທັງລອງ
ຫວ່າງມໍ່ໆ ມານີ້, ສູນອະນຸລັກຮັກສາ ມໍລະດົກ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສົມທົບກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກຳແພງເມືອງ ຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງ “ສິ່ງຂອງມີຄ່າ ພະລາຊະວັງ ທັງລອງ” ເພື່ອແນະນຳ ສູ່ມວນຊົນ ບັນດາວັດຖຸພັນ ທີ່ເປັນຕົວແທນ ແລະ ພິເສດທີສຸດ ທີ່ໄດ້ຂຸດຄົ້ນຢູ່ ກຳແພງທັງລອງ ນັບແຕ່ປີ 2002 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.
ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບູລະນະດ້ວຍຫຼາຍລາຊະວົງ, ກຳແພງ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ມີຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ, ເປັນສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມ ແລະ ປະສົມປະ ສານ ກັບບັນດາພື້ນຖານວັດທະນະທຳໃຫຍ່ຢູ່ ອາຊີ. ຜ່ານຜ່າການຜັນແປໄປປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງຂອງປະຫວັດສາດ, ຄວາມຊົງຈຳທີ່ຮຸ່ງເຮືອງ ກ່ຽວກັບນະຄອນຫຼວງ ທັງລອງ ພຽງໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ ໃນປຶ້ມ ປະຫວັດສາດເທົ່ານັ້ນ, ຮ່ອງຮອຍວັດຖຸພັນ ທັງໝົດໄດ້ຖືກທຳລາຍ ແລະ ບໍ່ມີຢູ່ເທິງໜ້າດິນອີກແລ້ວ.
ນັບແຕ່ປີ 2002 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການຂຸດຄົ້ນທາງບູຮານຄະດີຢູ່ເຂດປູູສະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດນີ້ ໄດ້ພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍຫຼາຍຢ່າງ ຢູ່ພື້ນທີ່ ຂອງພະລາຊະວັງ, ເຮືອນຕຶກ ແລະ ວັດຖຸພັນ ຫຼາຍລ້ານສິ້ນ ຝັງຢູ່ໃຕ້ດິນ. ການຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງ ວັດຖຸບູຮານ ແມ່ນຫຼັກຖານພະຍານ ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະຫວັດສາດອັນສະຫງ່າລາສີ ຂອງ ນະຄອນຫຼວງ ທັງລອງ ເມື່ອພັນປີກ່ອນ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນບັນດາຊຸດ ສະສົມເຄື່ອງໂລຫະ ທີ່ມີຄ່າ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາຊັ້ນສູງ ທີ່ຜະລິດໂດຍ “ລໍ່ກວານ” ທັງລອງ (ເຕົາເຜົາຮັບໃຊ້ສະເພາະ ໃນພະລາຊະວັງ) ເພື່ອຮັບໃຊ້ກະສັດ, ມະເຫສີ, ພະບໍລົມ ວົງສານຸວົງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຂອງລາຊະວົງ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້ວຍດິນເຜົາ ເຄືອບສີຂາວບາງໆ ທີ່ປະດັບປະດາ ຮູບມັງກອນ ແລະ ຕົວໜັງສື ກວານ (关) ເຊິ່ງເປັນວັດຖຸທີ່ລໍ້າຄ່າແຫ່ງຊາດ ທີ່ວາງສະແດງຢູ່ທີ່ນີ້, ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງ ລະດັບເຕັກນິກການຜະລິດ, ກ່ຽວກັບ ຄວາມງາມສະຫງ່າ ແລະ ສູງສັກ ຂອງ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ທີ່ໃຊ້ໃນພະລາຊະວັງ ສະໄໝລາຊະວົງ ເລເຊີ ໂດຍ ລໍ່ກວານ ທັງລອງ ເປັນຜູ້ຜະລິດ.
ນີ້ແມ່ນຮູບພາບ ທີ່ຫາຍາກ ແລະ ເປັນເອກະລັກທີ່ສຸດ ໃນຈຳນວນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ທີ່ໃຊ້ໃນພະລາຊະວັງ ທັງລອງ ແລະ ແມ່ນຮູບພາບທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຊວນເຊື່ອທີ່ສຸດ ໃນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາ ມາດ ແລະ ລະດັບເຕັກນິກ ການປັ້ນດິນເຜົາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປະຫວັດສາດ.
ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ປະກອບດ້ວຍ 3 ພື້ນທີ່ຄື: ພື້ນທີ່ແນະນຳ ວັດຖຸພັນ ສະໄໝ ລາຊະວົງ ເຈິ່ນ, ພື້ນທີ່ແນະນຳວັດຖຸພັນ ສະໄໝ ລາຊະວົງ ເລເຊີ, ມາກ, ເລຈູງຮຶງ ແລະ ເຂດນອກ ເພື່ອສ້າງຈຸດເດັ່ນດ້ວຍບັນດາວັດຖຸພັນ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ.
ໃນງານວາງສະແດງ, ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ທີ່ເປັນຕົວແທນ ແລະ ເປັນເອກະລັກ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຢູ່ໃນພະລາຊະວັງ ທັງລອງ ໄດ້ຮັບການບຸລິມະສິດ ແນະນຳ. ນີ້ແມ່ນບັນດາເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນຊີວິດຂອງພະລາຊະວັງ, ນັບແຕ່ຊີວິດປະຈຳວັນ ເຖິງງານລ້ຽງຂອງກະສັດ ແລະ ລາຊະວົງ ໃນໂອກາດວັນບຸນໃຫຍ່, ວັນຄ້າຍວັນເກີດ ຫຼື ວັນຂຶ້ນຄອງລາດຂອງກະສັດ...
ຈຸດພິເສດຂອງງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ, ເຕັກໂນໂລຊີການສາຍພາບ 3D Mapping ໄດ້ຈຳລອງບັນດາລວດລາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງ ວັດຖຸພັນ ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດເຫັນໄດ້ ຄວາມງາມສະຫງ່າ ແລະ ສູງສັກ ຂອງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນ ພະລາຊະວັງ ທັງລອງ. ການປະສົມປະສານ ຂອງວິທີການສະແດງ ແບບຄົງທີ່ ແລະ ແບບເຄື່ອນທີ່, ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ການສາຍພາບ 3D, ໄດ້ສ້າງຄວາມດຶງດູດໃຈ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມ ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຢ່າງເຕັມທີ່ ກ່ຽວກັບຄວາມງາມ ແລະ ຄຸນຄ່າພິເສດ ຂອງ ຊັບສົມບັດ ທີ່ລໍ້າຄ່າໃນພະລາຊະວັງ.
ໄປທັດສະນະສຶກສາ ສະຖານທີ່ວາງສະແດງຕ່າງໆ, ຜູ້ຊົມສາມາດ ເຂົ້າໃຈໄດ້ສ່ວນໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມປະຫວັດສາດ, ຄຸນຄ່າ ວັດທະ ນະທໍາ ຂອງບັນດາປະເພດວັດຖຸພັນຢູ່ທີ່ນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ຫຼາຍເທົ່າ ໃດ ແຕ່ບັນດາການຄົ້ນພົບ ຂອງ ຂະແໜງການ ໂບຮານຄະດີ ວິທະ ຍາ ສ່ວນໃດໜຶ່ງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບບັນດາປະເພດ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ພ້ອມກັບສີສັນ ວັດທະນະທຳ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ແຕກຕ່າງ ຂອງຊີວິດ ຢູ່ໃນພະລາດຊະວັງ ທັງລອງ ໃນສະໄໝບູຮານ.
ບົດ: ຖາວວີ - ພາບ: ກົງກາດ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ