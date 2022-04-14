ຂຸມຊັບ ໂສມ ຫງອກລິງ
ເມື່ອເວົ້າເຖິງໂສມ, ຜູ້ຄົນມັກຈະເອີ່ຍເຖິງ ສ ເກົາຫຼີ, ສປປ ເກົາຫຼີ, ສ ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສປ ຈີນ... ຊຶ່ງແມ່ນປະເທດ ທີ່ມີທ່າແຮງ ໃນການປູກ ແລະ ປຸງແຕ່ງໂສມ ມາແຕ່ດົນນານ. ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ມີໂສມ ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ລ້ຳຄ່າ ເຖິງວ່າ ຫາກໍຖືກ ຄົ້ນພົບໃນຊຸມປີ 70ຂອງ ສະຕະວັດ ທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ໄດ້ຖືກປະເມີນວ່າ ເປັນ 1ໃນ 5ຊະນິດໂສມ ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍມີສ່ວນປະກອບ ເປັນຢາ ທີ່ບໍ່ມີ ໂສມ ຊະນິດໃດຢູ່ໃນໂລກ ມີ. ນັ້ນແມ່ນໂສມ ຫງອກລິງ, ຂຸມຊັບ ຂອງ ປ່າດົງພົງໄພ, ສິ່່ງລໍ້າຄ່າແຫ່ງຊາດ ທີ່ຄາດວ່າຈະນຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງ ບັນດາ “ປະເທດມະຫາ” ກ່ຽວກັບ ໂສມ ຢູ່ໃນໂລກ.
ຂຸມຊັບ ທ່ີລໍ້າຄ່າ ແຫ່ງຊາດ ໃນ “ດິນສັກສິດ” ຫງອກລິງ
|ກ່ອນຈະຖືກຄົ້ນພົບໂດຍນັກວິທະຍາສາດ, ໂສມ ຫງອກລິງໄດ້ກຳເນີດ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍຕາມທຳມະຊາດ ພາຍໃຕ້ປ່າໄມ້ທີ່ ເກົ່າແກ່ ເທິງພູ ຫງອກລິງ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງແຂວງ ກອນຕູມ ແລະ ແຂວງ ກວ໊າງນາມ ຈົນເກືອບບໍ່ມີໃຜຮູ້. ຈົນເຖິງປີ 1973, ເມື່ອອົງ ການສາທາລະນະສຸກ ເຂດພາກກາງຕອນກາງ ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານ 4 ທ່ານ ນຳໂດຍທ່ານໝໍ ດ່າວກິມລອງ ໄປຕາມທິດທາງເມືອງ ດັກໂຕ, ແຂວງ ກອນຕູມ ຂຶ້ນພູ ຫງອກລິງ ເພື່ອຊອກຢາມາ ປິ່ນປົວ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ທະຫານ ຈຶ່ງຄົ້ນພົບໄດ້ ໂສມ ອັນລ້ຳ ຄ່ານີ້.
ທ່ານໝໍ ດ່າວກິມລອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫຼັງຈາກບຸປ່າຜ່າດົງ ຜ່ານຫ້ວຍ ຮ່ອງ ມາເປັນເວລາຫຼາຍມື້, ໃນເວລາ 9 ໂມງເຊົ້າ ວັນທີ 19 ມີນາ 1973, ໃນລະດັບຄວາມສູງ 1.800 ແມັດຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ, ຄະ ນະ ໄດ້ຄົ້ນພົບຕົ້ນໂສມ 2 ຕົ້ນທຳອິດ ແລະ ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນດຽວກັນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຕົ້ນໂສມ ຕື່ມອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເກືອບເປັນພັນດຽວລ້ວນໆ, ຂຽວອຸ່ມທຸ່ມ ກໍາລັງອອກດອກ ແຜ່ກິ່ນ ຫອມ... ຢູ່ຂ້າງຫ້ວຍທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງພູ ຫງອກລິງ. ໂດຍຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນໂສມຊະນິດໃໝ່ ແລະ ຫາຍາກທີ່ສຸດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຢູ່ບ່ອນໃດໃນໂລກ, ທ່ານໝໍ ດ່າວກິມລອງ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ວິທະຍາສາດ ໃຫ້ມັນ ວ່າ panax articulatus KL Dao, ໃນເວລາຕໍ່ມາ ຫຼາຍຄົນ ມັກ ເອີ້ນວ່າໂສມ ຫງອກລິງ.
ພາຍຫຼັງຄົ້ນພົບໂສມ ຊະນິດໃໝ່ນີ້ແລ້ວ, ຄະນະປະຈຳພັກເຂດ 5 ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ ຄະນະສຸຂາພິບານປະຊາຊົນ ທຳການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຢ່າງລັບໆ. ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດຢາ ພາກກາງ ຕອນກາງ ຮັບຜິດຊອບການປຸງແຕ່ງ ຜະລິດຢາຮັບໃຊ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍສົ່ງຕົວຢ່າງໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະຖາບັນຢາເພຊະພັນຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອການ ຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກ.
|ແຕ່ປີ 1973 ເຖິງປັດຈຸບັນ, ຜ່ານຂະບວນການຄົ້ນຄວ້າ, ນັກວິທະ ຍາສາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ໃນລຳຕົ້ນ, ຮາກ ແລະ ຫົວຂອງໂສມ ຫງອກລິງ ມີສານ saponin ສູງກ່ວາ ຫຼາຍເທົ່າ ເມື່ອທຽບກັບ ໂສມອື່ນໆ ໃນໂລກ. ພິເສດ ໂສມ ຫງອກ ລິງ ມີຄຸນລັກສະນະນຳໃຊ້ ໂດດເດັ່ນ ທີ່ໂສມ ເກົາຫຼີ ແລະ ໂສມ ສປ ຈີນ ບໍ່ມີ, ນັ້ນແມ່ນ ມີສານ ຕ້ານເຊື້ອແບັກ ທີເຣຍ, ຕ້ານ ການ ຊຶມເສົ້າ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ຕ້ານອະນຸມູນອິດ ສະຫຼະ ແລະ ປະສານກັນຢ່າງດີ ກັບຢາຕ້ານພະຍາດ ເບົາຫວານ. ເພາະ ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຖືກຈັດ ຢູ່ໃນ 5 ປະເພດໂສມ ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເປັນຢາ ເທົ່ານັ້ນ, ໂສມ ຫງອກລິງ ຍັງເປັນພືດ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງ. ຄາດວ່າ ຖ້າລົງທຶນປະມານ 3 ຕື້ດົ່ງ ເພື່ອປູກໂສມ 1 ເຮັກຕາ, ພາຍຫຼັງ 5 ປີ, ທ່ານສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 30 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 1,3 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການ ປູກໂສມ ຫງອກລິງ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍ້ອນເປັນ ຊະ ນິດພັນທີ່ຫາຍາກ, ເພາະສະນັ້ນ ມັນພຽງແຕ່ສາມາດ ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ຄຸນນະພາບດີທີສຸດ ໃນສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ທີ່ດິນ ຢູ່ລະດັບຄວາມສູງແຕ່ 1.200-2.000 ແມັດ ໃນເຂດພູ ຫງອກລິງ ເຊິ່ງຖືວ່າ ເປັນ “ສະຖານທີ່ສັກສິດ” ຂອງໂສມ ຫງອກລິງ.
ດ້ວຍບັນດາຄຸນຄ່າພິເສດດັ່ງກ່າວ, ໃນປີ 2018, ທ່ານນາຍົກ ລັດ ຖະມົນຕີ ຫງວຽນຊວນຟຸກ (ປັດຈຸບັນແມ່ນປະທານປະເທດ) ໄດ້ ມາຢ້ຽມຢາມເຂດປູກໂສມ ຫງອກລິງ ຂອງ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ໂສມ ຫງອກລິງ ກອນຕູມ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ມອບນາມມະຍົດ “ສິ່ງລໍ້າຄ່າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ຂຸມ ຊັບຂອງປ່າດົງພົງໄພ” ໃຫ້ແກ່ໂສມ ຫງອກລິງ.
|ການທີ່ຜູ້ນຳລັດຖະບານ ລົງກວດກາຕົວຈິງ ເຂດໂສມ ຫງອກລິງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມຄວາມຫວັງ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ຄວາມສາ ມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງຕົ້ນຢາ ທີ່ລ້ຳຄ່ານີ້, ຍ້ອນມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດກາຍເປັນ "ແຜນການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນ" ຊ່ວຍພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາການຢາ ແລະ ອາຫານ ທີ່ມີປະໂຫຍດ ລະດັບໂລກ ອີກດ້ວຍ.
ເຮັດໃຫ້ ຫວຽດນາມ ມີຊື່ໃນແຜນທີ່ໂສມໂລກ
ເພື່ອໃຫ້ໂສມ ຫງອກລິງ ກາຍເປັນ "ແຜນການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນ" ແລະ ເປັນຂະແໜງອຸດສາຫະ ກຳສົ່ງອອກ ທີ່ມີມູນຄ່າ ນັບພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ຕາມທ່ີລັດຖະບານ ຄາດຫວັງໄວ້, ສະນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ການ ນຳທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ປູກ, ຜູ້ຜະລິດໂສມ ຫງອກລິງ ຢູ່ແຂວງ ກອນຕູມ, ກວ໊າງນາມ ຕ້ອງມີກົນໄກຍຸດທະສາດ ຢ່າງມີ ແບບແຜນ ໂດຍໄວ. ເຖິງວ່າ ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ສປປ ເກົາຫຼີ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີປະຫວັດ ການສົ່ງອອກໂສມ ຕັ້ງແຕ່ 1.500 ປີກ່ອນ ກໍ່ຕ້ອງ ຜ່ານຂະບວນ ການ ອັນຍາວນານ ຈຶ່ງມີຜົນສໍາເລັດ ຄືໃນປັດຈຸບັນ.
ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂສມ ຫງອກລິງ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ເປັນພິ ເສດ ຈາກລັດຖະບານ ຜ່ານບັນດາການກຳນົດທິດ ທີ່ມີລັກສະນະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໃນກອງປະຊຸມຢາເພຊະພັນ ແຫ່ງຊາດ 2017 ແລະ ກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາ ໂສມ ຫງອກລິງ ຢູ່ ແຂວງ ກອນຕູມ 2018.
|ຕາມນັ້ນ, ກອນຕູມ, ກວ໊າງນາມ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ຕ້ອງປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງກຳເນີດອັນບໍລິສຸດຂອງໂສມຫງອກລິງ ໃຫ້ໄດ້. ເມື່ອຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ໂສມບັນລຸເງື່ອນໄຂດ້ານປະລິມານການຜະລິດ, ຂະໜາດ ແລະ ຍີ່ຫໍ້ລະດັບສາກົນ, ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງ ມີຍຸດທະສາດ ເໝາະກັບສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ມະຫາຊົນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຄືກັບວິທີ ທີ່ ສ ເກົາຫຼີ ເຄີຍປະຕິບັດ. ມີລັກສະນະທົ່ວໄປ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໝາຍ ເຖິງ ການຫຼຸດຄຸນຄ່າຂອງໂສມ ຫງອກລິງ. ແທນໃສ່ນັ້ນ, ຈຳເປັນ ຕ້ອງຈັບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ໂສມ ຫງອກລິງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດລະດັບຊັ້ນນຳ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ຕ້ອງປົກປັກຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໂສມ ຫງອກລິງ ຢູ່ຕະຫຼາດສາກົນ, ຍ້ອນນີ້ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການ ຄ້າແຫ່ງຊາດ, ບໍ່ພຽງແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຂອງ ຜະລິດຕະ ພັນທຳມະດາ ຫຼື ຂອງວິສາຫະກິດແຕ່ຢ່າງດຽວ.
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ ຢູ່ແຂວງ ກອນຕູມ ການວາງແຜນ ແລະ ພັດ ທະນາ ໂສມ ຫງອກລິງ ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ແນ່ນອນ, ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນໂສມຫງອກລິງ.
ພາຍຫຼັງ 20 ປີແຫ່ງການເກັບກຳ, ຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ພັດທະນາ, ຈາກຕົ້ນໂສມ ຫງອກລິງ ທີ່ເກີດຕາມທຳມະຊາດຢູ່ໃນປ່າ, ມາ ຮອດ ປັດຈຸບັນ, ວິສາຫະກິດ ແຫ່ງນີ້ ໄດ້ກຳມະສິດ ເຂດປູກໂສມ ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ຢູ່ເທິງພູ ຫງອກລິງ, ໃນນັ້ນມີເນື້ອທີ່ ໂສມ ຫງອກລິງ ກວ່າ 200 ເຮັກຕາ ມີອາຍຸ ກ່ວາ 10 ປີ ທີ່ສາມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້ ແລະ ນໍາໃຊ້. ປີ 2018, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ລົງກວດກາຕົວຈິງ ເຂດ ປູກໂສມແຫ່ງນີ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງ ບັນ ດາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ວິສາຫະກິດ ໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ໂສມ, ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ປ່າໄມ້ ຂອງ ວິສາຫະກິດ.
|ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ເນື້ອທີ່ປູກໂສມຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ, ບໍລິ ສັດຫຸ້ນສ່ວນໂສມ ຫງອກລິງ ກອນຕູມ ຍັງເປັນຜູ້ບຸກເບີກ ໃນການຜະລິດ ບັນດາຜະລິດຕະພັນໂສມຊັ້ນນໍາ ຈາກໂສມ ຫງອກລິງ. ຈາກຫົວໂສມ ຫງອກລິງ ທີ່ມີອາຍຸ ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ, ວິສາຫະກິດໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະດິດສ້າງ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີ ຄຸນນະພາບ ດ້ວຍຕ່ອງໂສ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ຫົວໂສມສົດ ແຊ່ເຫຼົ້າ, ສານສະກັດຈາກໂສມ ຫງອກລິງ, ຮັງນົກແອ່ນໂສມ ຫງອກລິງ, ຊາໂສມ ຫງອກລິງ, ໂສມ ຫງອກລິງ ດອງນ້ໍາເຜີ້ງ, ພ້ອມກັບປະເພດຢາ ບໍາລຸງຮ່າງກາຍ, ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ, ເຄື່ອງ ດື່ມບໍາລຸງຜິວ... ທີ່ຜະລິດຈາກໂສມ ຫງອກລິງ.
ດ້ວຍການລົງທຶນ ຢ່າງມີແບບແຜນ ແລະ ມີວິໄສທັດ, ເປັນເວລາຫຼາຍປີຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການລົງຄະແນນສຽງ ເປັນໜຶ່ງໃນ 10 ຍີ່ຫໍ້ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທີ່ສຸດ ຢູ່ຫວຽດນາມ. ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນຕໍ່ ວົງຄະນາ ຍາດ, ສັງຄົມ, ວິສາຫະກິດ ຍັງໄດ້ເປັນ ເພື່ອນຮ່ວມທາງ ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາເຫດການ ວັດທະນະທຳສໍາຄັນໆ ເຊັ່ນ: ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ ງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ 2020 ແລະ ຫຼ້າສຸດ ຍັງເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ຕົ້ນຕໍ ສໍາລັບການແຂ່ງຂັນ ບານເຕະ ແຫ່ງຊາດ ໃນ 3 ປີຂ້າງໜ້າ.
ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ມີຊື່ໃນແຜນທີ່ ບັນດາປະເທດໂສມໃນໂລກໂດຍໄວ, ກອນຕູມ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດຕ້ອງເປັນເຈົ້າການຫັນປ່ຽນຢ່າງໄວ ເພື່ອກາຍເປັນໃຈກາງ ເຂດປູກ ແລະ ປຸງແຕ່ງສະໝູນໄພ ຂອງປະເທດ, ຖືນີ້ເປັນຂົງເຂດຍຸດທະສາດສໍາຄັນ ທີ່ຕ້ອງການບູລິມະສິດພິເສດ ເພື່ອການພັດທະນາ.