ກ່າເມົາ - ຈຸດສຸມ ທາງຕອນໃຕ້ສຸດ ຂອງ ປະເທດ
ກ່າເມົາ,ດິນແດນອັນສັກສິດ ທາງຕອນໃຕ້ສຸດ ຂອງປະເທດ ກຳລັງ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງກ້າວກະໂດດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ກ້າວຂຶ້ນ ກາຍເປັນເສົາຫຼັກ ການເຕີບໂຕ ຂອງ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ດ້ວຍບັນດາທ່າໄດ້ປຽບ ໃນດ້ານເສດຖະກິດທາງທະເລ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ logistics.
ໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຈາກເສດຖະກິດທາງທະເລ ແລະ ພະລັງງານ ສະອາດ
ກ່າເມົາ ເປັນທ້ອງຖິ່ນໜຶ່ງດຽວ ຂອງ ຫວຽດນາມ ມີ 3 ດ້ານ ຕິດກັບ ທະເລ ດ້ວຍຄວາມຍາວທັງໝົດກວ່າ 250 ກມ, ກວມເອົາ 1/3 ຄວາມ ຍາວ ຝັ່ງທະເລ ທົ່ວເຂດທົ່ງພຽງ ແມ່ນ້ຳຂອງ. ທະເລ ກ່າເມົາ ມີ ເນື້ອ ທີ່ສຳຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ ປະມານ 71.000 ກມ2, ຖືວ່າເປັນໜຶ່ງ ໃນ 4 ເຂດ ການປະມົງ ທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດ, ມີປະລິມານສິນທະເລບົ່ມ ຊ້ອນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ, ໃນນັ້ນມີສິນທະເລ ຫຼາຍປະເພດ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ທາງເສດຖະກິດເຊັ່ນ: ກຸ້ງ, ປາມຶກ, ກະປູ, ປາທູ, ປາຈະ ລະເມັດ, ປາໂດທະເລ..., ບໍລິເວນຊາຍຝັ່ງທະເລ ຍັງສຸດທີ່ເໝາະສົມ ແກ່ການລ້ຽງສິນທະເລ ຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ຫອຍກີ້, ຫອຍແຄງ, ຫອຍນາງລົມ, ກຸ້ງນ້ຳເຄັມ...
ໂດຍໝູນໃຊ້ຄວາມໄດ້ປຽບ ຈາກເງື່ອນໄຂທຳມະຊາດ, ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ແຂວງ ກ່າເມົາ ໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາ ຂະແໜງການປະມົງ ໃນ 3 ຂົງເຂດຄື: ການລ້ຽງ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ. ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການລົງທຶນຢ່າງເໝາະສົມ, ກ່າເມົາ ໄດ້ພັດທະນາ ກອງ ກໍາປັ່ນຫາປາ ທ່ີມີປະສິດທິພາບ ຈຳນວນ 4.500 ລຳ.
ກ່າເມົາ ໄດ້ກຳນົດສິນໃນນໍ້າ ແມ່ນຂະແໜງເສດຖະກິດ ປາຍແຫຼມ, ເພາະສະນັ້ນ ແຂວງ ຈຶ່ງມີແຜນ ທີ່ຈະກາຍເປັນສູນກາງ ການລ້ຽງສິນ ໃນນໍ້າ, ການປະມົງ ແລະ ປຸງແຕ່ງສິນໃນນ້ຳ ຂອງ ປະເທດ. ບັນດາ ຜະລິດຕະພັນສິນໃນນ້ຳ ຂອງແຂວງ ໄດ້ມີໜ້າຢູ່ 60 ກວ່າປະເທດໃນ ໂລກ, ໃນນັ້ນມີຕະຫຼາດ ທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກເຊັ່ນ: ສ ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ EU.
ພິເສດ, ກ່າເມົາ ແມ່ນແຂວງນຳໜ້າໃນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການ ລ້ຽງ ກຸ້ງ ມີເນື້ອທີ່ ເກືອບ 40% ແລະ ຜົນຜະລິດ ກວມປະມານ 22% ຂອງທົ່ວປະເທດ. ເຖິງວ່າມີການຜັນແປຂອງຕະຫຼາດຍ້ອນຜົນກະທົບ ຈາກ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການປະທະກັນ ດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ ຢູ່ບາງປະເທດໃນໂລກ, ໃນສາມປີ ຕິດຕໍ່ກັນຄື 2020, 2021, 2022 ກ່າເມົາ ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນ ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດ ໃນທົ່ວປະເທດ ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າ ການສົ່ງອອກສິນທະເລ ກວ່າ 1 ຕື້ ໂດລາ ສະຫະລັດສະເໝີ.
ທ່ານ ບຸ່ຍຈີ໋ເຖື້ອງ, ຜູ້ລ້ຽງກຸ້ງ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຢູ່ເມືອງນຳກັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າມີເນື້ອທີ່ໜ້ານ້ຳກວ່າ 3 ເຮັກຕາ, ລ້ຽງກຸ້ງ ໄດ້ 2 ລະດູ ການຕໍ່ປີ, ລະດູການໜຶ່ງແກ່ຍາວປະມານ 90 ຫາ 100 ວັນ, ຫັກລາຍ ຈ່າຍທັງໝົດອອກແລ້ວ ຍັງມີລາຍຮັບປະມານ 2 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານກວ່າ 84 ພັນ ໂດລາສະຫະລັດ).
ດ້ວຍຍຸດທະສາດພັດທະນາ ຂະແໜງສິນໃນນໍ້າ ທີ່ຍືນຍົງ, ປັບຕົວ ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ສຸມໃສ່ ການ ເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ່າເມົາ ສາມາດ ເຊື່ອໝັ້ນ ຕົນເອງ ມຸ່ງສູ່ເປົ້າໝາຍ ເຖິງປີ 2030 ຈະບັນລຸ ວົງເງິນສົ່ງອອກ 1,65 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ.
ນອກຈາກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ກ່ຽວກັບສິນໃນນ້ຳ ແລ້ວ, ກ່າເມົາ ຍັງມີທ່າໄດ້ປຽບ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການພັດທະນາ ການບໍລິການ logistics ຍ້ອນມີທີ່ຕັ້ງ ເປັນຈຸດໃຈກາງ ຂອງເຂດນ່ານນ້ຳສາກົນ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ມີເຂດທະເລ ຕິດກັບ ເຂດທະເລ ຂອງ ບັນດາປະເທດ ໄທ, ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ ທັງຕັ້ງຢູ່ ແລວເສດຖະກິດ ພັດທະນາ ພາກໃຕ້ ຂອງ ໂຄງການຮ່ວມມື ພັດທະນາ ອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງ ເປີດກວ້າງ. ກ່າເມົາ ຍັງມີ ໝູ່ເກາະ ຮ່ອນຄວາຍ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອສ້າງເປັນ ທ່າກຳປັ່ນ ຂະໜາດໃຫຍ່. ນີ້ແມ່ນທ່າໄດ້ປຽບ ເຮັດໃຫ້ ກ່າເມົາ ກາຍເປັນສູນກາງ ການບໍລິການ logistics, ເຊື່ອມຕໍ່ການພົວພັນ ແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍ ຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ຢູ່ຕາມຝັ່ງທະເລທາງທິດໃຕ້ ຂອງອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນໍ້າຂອງເປີດກວ້າງ.
ທ່າແຮງ ອີກອັນໜຶ່ງຂອງ ກ່າເມົາ ແມ່ນພະລັງງານສະອາດ, ພະລັງງານທົດແທນ. ທ່າແຮງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ ສາມາດ ປະກອບສ່ວນ ອັນ ໃຫຍ່ຫຼວງ ໃຫ້ແກ່ແຫຼ່ງພະລັງງານແຫ່ງຊາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ທ້ອງຖິ່ນ ຮັບປະກັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານພະລັງງານ ເພື່ອເລັ່ງການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ນີ້ກໍ່ແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຂອງການເຕີບໂຕ ທີ່ເປັນມິດ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຢືນຢັນຍຸດທະສາດພັດ ທະນາເສດຖະກິດທາງທະເລ ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ເປັນທ່ີຮູ້ກັນດີວ່າ ຕາມແຜນ ວິໄສທັດ ເຖິງປີ 2030, ກ່າເມົາ ຈະມີໄຟ ຟ້າ ຈາກພະລັງງານລົມ 3.607 ເມກາວັດ. ປັດຈຸບັນ, ມີ 3 ໂຮງງານໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ 100 ເມກາ ວັດ. ໃນຕໍ່ໜ້າ, ແຂວງ ຈະສືບຕໍ່ ຜັນຂະຫຍາຍ ຫຼາຍໂຄງການຕື່ມອີກ ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງຫວັງ ປະກອບສ່ວນ ສ້າງໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ກວ່າ 6.500 ເມກາວັດ ໃຫ້ລະບົບໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກໄຟຟ້າ ພະລັງງານລົມແລ້ວ, ກ່າເມົາ ຍັງສົ່ງເສີມເຂົ້າໃນແຜນ ຫຼາຍໂຄງການ ໄຟຟ້າ ຈາກພະລັງງານ ອາຍແກັສ ແລະ ໄຟຟ້າຈາກ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ອີກດ້ວຍ.
ດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ດ້ານເສດຖະກິດທາງທະເລ, ພະລັງ ງານສະອາດ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າທາງທະເລສາກົນ, ການ ເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ຜ່ານລະບົບທາງນ້ຳ, ທາງ ບົກ ແລະ ທາງອາກາດ ກໍມີຄວາມສະດວກ, ກ່າເມົາ ກຳລັງມີທ່າໄດ້ປຽບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ບືນຂຶ້ນ ກາຍເປັນເສົາຫຼັກເຕີບໂຕ ທີ່ສໍາຄັນຂອງ “ເຂດດິນມັງກອນ ເກົ້າໂຕ”.
ທ່າແຮງພິເສດ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເຂດດິນມັງກອນ ເກົ້າໂຕ
ກ່າເມົາ ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ສຸດຂອງປະເທດ, ເປັນເຂດດິນ ທີ່ມີທິວທັດທຳ ມະຊາດ ທີ່ສວຍງາມ ໜ້າດຶງດູດໃຈ ຂອງປ່າ ແລະ ທະເລ ພ້ອມກັບຊີ ວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍ ສີສັນວັດທະນະ ທຳ ຂອງ ເຂດແມ່ນໍ້າ ທາງທິດຕາເວັນຕົກ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກ່າເມົາ ຍັງ ຕັ້ງຢູ່ໃນແລວພັດທະນາເສດຖະກິດ ທາງທິດໃຕ້ ຂອງໂຄງການ ຮ່ວມ ມື ພັດທະນາ ອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງ, ເພາະສະນັ້ນມີເງື່ອນໄຂທີ່ ສະດວກ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ທ່ອງທ່ຽວ ກັບບັນດາປະ ເທດ ອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ, ກ່າເມົາ ມີທ່າໄດ້ປຽບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ເມື່ອ ມີທີ່ຕັ້ງຕິດກັບເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ແຄມທະເລ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຝູ໋ກວກ ແລະ ໃກ້ ກັບນະຄອນ ເກິ່ນເທີ (ສູນທ່ອງທ່ຽວເຂດທົ່ງພຽງ ແມ່ນ້ຳຂອງ). ໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແມ່ນ້ຳຂອງ ຍັງມີສະໜາມບິນ 04 ແຫ່ງ (ເກິ່ນເທີ, ຝູ໋ ກວກ, ກ່າເມົາ, ແຣັກຢ໋າ), ໃນນັ້ນມີ 02 ສະໜາມບິນສາກົນ, ເພາະ ສະນັ້ນ ສຸດທີ່ສະດວກ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ບັນດາທົວທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ຈາກ ຝູ໋ກວກ, ເກິ່ນເທີ ໄປເຖິງ ກ່າເມົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການທ່າກຳປັ່ນທະເລ ຮ່ອນຄວາຍ ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ລົງທຶນຈາກ ລັດ ຖະບານ ຈະມີອິດທິພົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ທະເລຂອງແຂວງ.
ກ່າເມົາ ມີອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ແຫຼມ ກ່າເມົາ ແລະ ອຸທິຍານແຫ່ງ ຊາດ ອູມິງຮ້າ ແມ່ນສອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຊີວະພາບ ທີ່ມີຊື່ສຽງ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 2 ແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າ ໃນບັນຊີລາຍຊື່ ເປັນ ເຂດອະນຸລັກ ຊີວະນາໆ ພັນໂລກ ໂດຍອົງການ UNESCO. ປີ 2013, ອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດແຫຼມ ກ່າເມົາ ໄດ້ຮັບ ການຮັບຮອງວ່າ ເປັນ ເຂດ Ramsar ຂອງໂລກ. ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ແຫຼມກ່າເມົາ ແມ່ນ ເຂດປ່າ ນໍ້າເຄັມດົງດິບໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຫວຽດນາມ, ຕິດກັບ ທະເລຕາ ເວັນອອກ ແລະ ທະເລຕາເວັນຕົກ. ນະແຫ່ງນີ້ ມີສັດ ແລະ ພຶກສາ ສາດ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ປະມານ 27/32 ຊະນິດ ປ່ານໍ້າເຄັມ ໄດ້ ພົບ ເຫັນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ມີສັດປະມານ 26 ຊະນິດ, ນົກ 93 ຊະນິດ, ສັດ ເລືອຄານ 43 ຊະນິດ, ປາ 139 ຊະນິດ, ສັດເຄິ່ງບົກ ເຄິ່ງນ້ຳ 9 ຊະ ນິດ ແລະ ຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີຄ່າ ຫາຍາກ... ໃນນັ້ນມີ 2 ຊະນິດ ໄດ້ ຖືກ ບັນທຶກໄວ້ ໃນປຶ້ມແດງ ຂອງໂລກ ເຊັ່ນ: ລີງຫາງຍາວ, ຄ່າງເງິນ ແລະ ອີກ 4 ຊະນິດ ທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ ໃນປຶ້ມແດງ ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ມາຍັງ ແຫຼມກ່າເມົາ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດເດີນທາງດ້ວຍເຮືອຈັກ, ເລັດລອດໄປຕາມເຂດປ່ານໍ້າເຄັມ ເພື່ອຊົມບັນດາລະບົບນິເວດ ທີ່ມີ ຄວາມສວຍງາມ, ຢ້ຽມຢາມຕົວແບບ ໝູ່ບ້ານປ່າ ໃນສະໄໝສົງຄາມ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ ຢ່າງສົມບູນ ເພື່ອເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ໃນສະ ໄໝສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານ ອາເມລິກາ ແລະ ສຳຜັດກັບວິຖີຊີວິດ ທີ່ເຕັມໄປ ດ້ວຍສີສັນ ຂອງເຂດແມ່ນໍ້າລຳເຊ ທາງທິດຕາເວັນຕົກເຊັ່ນ ລຸຍ ແມ່ ນ້ຳ ຈັບປູ, ຕຶກເບັດ... ແລະ ການຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ ອີກຫຼາຍຢ່າງ ຊຶ່ງດຶງ ດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.
ກ່າເມົາ ຍັງເປັນດິນແດນທີ່ມີຊື່ສຽງ ກ່ຽວກັບອາຫານພື້ນເມືອງ ທີ່ມີ ລົດຊາດ ທາງພາກໃຕ້ ດ້ວຍຫຼາຍເຍື່ອງພິເສດເຊັ່ນ: ປູດອງ “ບາເຄ໋ຍ”, ນໍ້າປາ ຜະລິດຈາກປາຈະລະເມັດ, ປາຕີນ (ໃນຕະກຸນປາບູ່) ຕົ້ມເຄັມ, ຫອຍກີ້ ໜຶ້ງກັບ ຂີງ, ປີ້ງຫອຍນາງລົມ... ພິເສດແມ່ນ ລາຍການອາຫານ ປູ ກ່າເມົາ ທີ່ ຫອມແຊບ ມີຊື່ສຽງທົ່ວປະເທດ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ແຂວງ ກ່າເມົາ ໄດ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ຊີວະພາບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພັດທະນາການ ທ່ອງ ທ່ຽວແບບຊຸມຊົນ ດ້ວຍບັນດາທົວທ່ອງທ່ຽວ ປ່າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ຕາມດອນແຄມທະເລ ເພື່ອການເພີດເພີນ.
ຕາມທິດ, ກ່າເມົາ ຈະສຸມໃສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳ ຂອງຊາດ, ອະນຸລັກ ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າທຳມະຊາດ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ. ພັດ ທະນາການທ່ອງທ່ຽວໂດຍອີງໃສ່ທຳມະຊາດ, ເນັ້ນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ສົມທົບພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກັບການກໍ່ສ້າງ ຊົນນະ ບົດໃໝ່, ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກ່າເມົາ ຕິດພັນກັບ ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວລວມ ຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວປະເທດ.
ກ່າເມົາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 4ແຂວງ, ນະຄອນ ເສດຖະກິດຈຸດສຸມ ຂອງ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ. ທິດທາງຂອງແຂວງແມ່ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕ້ອງຕິດພັນກັບ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນ ເຈົ້າການ ໃນການປັບຕົວ ເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດລະບາດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສຸມໃສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ພະລັງງານ ທົດແທນ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ ຂອງ ແຂວງ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.
ບົດ: ທົງຫາຍ - ພາບ: ເລຫງວຽນ, ຫງວຽນຖັ໋ງ, ຮີ່ວນເລີມ, ເລມິງ, ຮວ່າງຮ່າ ແລະ ຮ໋ຽວຫງວຽນ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ