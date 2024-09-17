ກາລະໂອກາດໃໝ່ ໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ-ຈີນ
ພາຍຫຼັງເກືອບ 75 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ສາຍພົວພັນທາງການທູດ (18 ມັງກອນ 1950–18 ມັງກອນ 2025), ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາ ຖ່ວງທ່າພັດທະນາອັ ນດີງາມ ແລະ ບັນລຸໄດ້ ໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ການຢ້ຽມຢາມ ສປ ຈີນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຂອງ ສະຫາຍ ໂຕເລີມ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ກາຍເປັນຂີດໝາຍໃໝ່, ເປີດໄລຍະພັດທະນາ ຢ່າງແຂງແຮງ ໃນການພົວພັນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພິເສດ ແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ.
ຄວາມໃກ້ຄຽງທາງດ້ານພູມສາດ, ປະເພນີໃຊ້ສອຍ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ລະ ຫວ່າງ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ, ບວກກັບການພົວພັນດ້ານການຄ້າແບບດັ້ງເດີມ ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ໄດ້ສ້າງທ່າໄດ້ປຽບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມໄປຍັງຕະຫຼາດແຫ່ງນີ້.
ຕາມຂໍ້ມູນ ຂອງກົມພາສີ ຫວຽດນາມ, ປີ 2023 ວົງເງິນສົ່ງອອກ ລະ ຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ໄດ້ບັນລຸ 61,2 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,6% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2022. ສະເພາະໃນ 7 ເດືອນ ຂອງປີ 2024, ວົງເງິນການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ຈີນ ບັນລຸ 112,2 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 25% ເມື່ອທຽບໃສ່ ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີ 2023. ຈີນ ສືບຕໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ເປັນຕະຫຼາດນຳເຂົ້າ ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນຕະຫຼາດ ສົ່ງອອກ ໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ໃນດ້ານຜະລິດຕະພັນ, ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໄປຍັງ ຈີນ ບັນດາປະ ເພດສິນຄ້າຄື: ໂທລະສັບມືຖື, ສິ້ນສ່ວນຍ່ອຍ, ອຸປະກອນ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຢາງພາລາ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ສິນທະເລ... ແລະ ນຳເຂົ້າຈາກ ຈີນ ບັນດາຜະລິດຕະພັນຄື: ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ວັດຖຸດິບໃນການຜະລິດ ຂອງ ອຸດສາຫະກໍາຕັດຫຍິບ, ເກີບໜັງ, ເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກກ້າ, ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ... ຕະຫຼອດຮອດເຄື່ອງໃຊ້ ຊີວິດປະຈໍາວັນ.
ຫວ່າງມໍ່ໆ ມານີ້, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ແລະ ສັນຍາຫຼາຍຝ່າຍ ຫຼາຍສະບັບຄື: ສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ-ຈີນ (ACFTA), ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ ພາກພື້ນ (RCEP); ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຈີນ ພວມຊຸກຍູ້ ການເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ (CPTPP)...
ເນື່ອງໃນໂອກາດ ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຂອງ ສະຫາຍເລຂາທິ ການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກົມໃຫຍ່ພາສີ ຈີນ ໄດ້ລົງນາມອະນຸສັນຍາສຳຄັນ 3 ສະບັບ, ເປີດຊ່ອງທາງ ໃຫ້ການສົ່ງອອກ ໝາກພ້າວສົດ, ທຸລຽນແຊ່ເຢັນ ແລະ ແຂ້ ໄປຍັງຕະຫຼາດ ຈີນ. ຈີນ ຍັງຄົງເປັນຕະຫຼາດນຳເຂົ້າຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຈາກ ຫວຽດນາມ, ກວມ 64% ຍອດມູນຄ່າ ການສົ່ງອອກ ທັງໝົດກັບ 2,1 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 22% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຢືນຢັນວ່າ: ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ ເພີ່ມທະວີ ການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ໃຫ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຄຸນນະພາບ ສູງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ຈີນ. ພ້ອມດຽວກັນ, ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ສອງຝ່າຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ດ້ານການລົງທຶນ ເຂົ້າໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ ຈີນ ມີທ່າໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງຄື: ເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດ ດີຈີຕອນ.
ໃນດ້ານການລົງທຶນ, ຕາມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີ 91 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024. ສັງເກດ ກ່ຽວກັບຈຳນວນເງິນລົງທຶນ, ສິງກະໂປເປັນປະເທດນຳໜ້າ, ແຕ່ ຈີນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມື ແຖວໜ້າ ກ່ຽວກັບຈຳນວນໂຄງການລົງທຶນໃໝ່. ແຫຼ່ງທຶນ FDI ຂອງ ຈີນ ຍັງສືບຕໍ່ ໄຫຼເຂົ້າສູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ແຫຼ່ງທຶນ FDI ຈາກ ຈີນ ໄດ້ມີການປະກົດຕົວ ທ່ີມີຊື່ສຽງ ຂອງບັນດາກຸ່ມວິສາຫະກິດສາ ກົນ ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີ, ໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຣນິກ, ປຸງແຕ່ງ, ປະດິດສ້າງ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານທົດແທນ, ລົດໄຟຟ້າ... ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ທຶນ FDI ຂອງ ຈີນ ໄດ້ຫັນຈາກ ບັນດາຂະແໜງ ການຜະລິດ ແລະ ໃຊ້ແຮງງານ ຜະລິດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ໃນຄົວເຮືອນ, ເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກກ້າ, ເກີບໜັງ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ການປຸງແຕ່ງ ອາຫານ, ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ ປຼາສຕິກ... ໄປເຖິງບັນດາຂະແໜງ ການອຸດສາຫະກໍາ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ສິ້ນສ່ວນຍ່ອຍ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ໃນການຜະລິດ ອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ລົດຍົນ, ພະລັງງານສີຂຽວ.
ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ການຄ້າ ແມ່ນຈຸດທ່ີພົ້ນເດັ່ນ ໃນການພົວພັນໂດຍລວມ “ການພົວພັນ ຄູ່ຮ່ວມມື ຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ-ຈີນ”. ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຸດ ຂອງກັນ. ໃນຄວາມຈິງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ຍັງຄົງມີພື້ນທ່ີຫຼາຍ ສໍາລັບການພັດທະນາ.
ບົດ: VNP ສັງລວມ - ພາບ: VNA - ເຕັກນິກກະຣາຟິກ: ຈາງຍຸງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ