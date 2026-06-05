Saigontourist Group៖ ទាញយកតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីធនធានវប្បធម៌
ក្នុងបរិបទដែលទេសចរណ៍សកលលោក កំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់តម្លៃលើបទពិសោធន៍ និងអត្តសញ្ញាណ Saigontourist Group កំពុងជ្រើសរើសវិថីអភិវឌ្ឍន៍ដ៏វិសេសវិសាលមួយ៖ យកវប្បធម៌ជាគ្រឹះដើម្បីបង្កើតផលិតផល បង្កើនតម្លៃ និងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវៀតណាមទៅកាន់ពិភពលោក។ ពីធនធានវប្បធម៌ សហគ្រាសបោះជំហានមួយៗបង្កើតខ្សែចង្វាក់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ច - ទេសចរណ៍ចីរភាព។
វប្បធម៌ - គ្រឹះស្នូលបង្កើតផលិតផលទេសចរណ៍ពិសេស
បានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៥ បច្ចុប្បន្នអគ្គក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍សាយហ្គន - ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ឯកបុគ្គល (Saigontourist Group) កំពុងគ្រប់គ្រងអង្គភាពជាង ១០០ ក្នុងបណ្ដាវិស័យស្នាក់នៅ ទេសចរណ៍ ម្ហូបអាហារ លេងកម្សាន្ត បណ្តុះបណ្តាល និងសន្និសីទ។ ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះ សហគ្រាសបានកំណត់ថា វប្បធម៌មិនត្រឹមតែជាធនធានប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជា "វត្ថុធាតុស្នូល" ដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផល និងកំណត់ទីតាំងពាណិជ្ជសញ្ញា។
ជាមួយនឹងទ្រឹស្តីផ្សារភ្ជាប់តម្លៃវប្បធម៌ក្នុងស្រុក ទៅក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្ម Saigontourist Group បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រស្របគ្នា នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងមូលរបស់ខ្លួន។ ដោយទិសស្លោក "ក្រេបជញ្ជក់អត្តសញ្ញាណវៀតណាម" (Savour Vietnam) កត្តានានា តាំងពីម្ហូបអាហារ ពិធីបុណ្យទាន ទំនៀមទម្លាប់ រហូតដល់បេតិកភណ្ឌ បានបំប្លែងទៅជាបទពិសោធន៍ដ៏រស់រវើក និងអន្តរកម្មសម្បូរបែប។
ផលិតផលទេសចរណ៍ បានរចនាឡើងយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងទៅតាមតម្រូវការនៃក្រុមភ្ញៀវនីមួយៗ ដោយរួមបញ្ចូលការសម្រាកលំហែកាយកម្រិតខ្ពស់ ជាមួយនឹងការស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌នៅតាមតំបន់ជាច្រើន ដូចជាតំបន់ភ្នំភាគខាងជើង តំបន់ភាគកណ្តាល ឬតំបន់ដីសណ្តទន្លេមេគង្គ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ កក្តាផ្សំវប្បធម៌ បានបញ្ចូលយ៉ាងស៊ីចង្វាក់គ្នា ក្នុងការរចនាលំហ ម្ហូបអាហារ និងសកម្មភាពសិល្បៈ ដែលរួមចំណែកបង្កើតអត្តសញ្ញាណដោយឡែកសម្រាប់ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម។
របៀបចូលទៅជិតបែបនេះ មិនត្រឹមតែបង្កើតភាពខុសប្លែកក្នុងការធ្វើបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងដាក់គ្រឹះសម្រាប់ការបំប្លែងតម្លៃវប្បធម៌ ទៅជាតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងខ្សែចង្វាក់សកម្មភាពទេសចរណ៍ទាំងមូលផងដែរ។
ដំណើរការខ្សែចង្វាក់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ច - ទេសចរណ៍ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះវប្បធម៌
ប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រទាញយកផលពីវប្បធម៌ ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ខ្នាតធំ។ ពិធីបុណ្យវប្បធម៌ម្ហូបអាហារ និងម្ហូបឆ្ងាញ់របស់ Saigontourist Group ឆ្នាំ២០២៦ បានប្រមូលផ្តុំអង្គភាពចំនួន៥០ ដោយណែនាំមុខម្ហូបជាង ៥០០មុខ ទាក់ទាញភ្ញៀវបានជិត ៨០.០០០នាក់ ក្នុងរយៈពេល៤ថ្ងៃ និងបង្កើតឥទ្ធិពលផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងការចូលមើលជាង ១ លានដង។
ទ្រង់ទ្រាយអន្តរជាតិ ទម្រង់រូបភាពនេះ បន្តបានពង្រីកជាមួយនឹងពិធីបុណ្យម្ហូបអាហារ នៅទីក្រុងអូសាកា (ប្រទេសជប៉ុន) ឆ្នាំ២០២៥ ដែលទាក់ទាញភ្ញៀវបានជាង ១០០.០០០នាក់ រួមជាមួយខ្សែសង្វាក់ Vietnam Pho Festival នៅប្រទេសជាច្រើន រួមចំណែកលើកកម្ពស់ម្ហូបវៀតណាម ដូចជា "រដ្ឋទូតវប្បធម៌"។
ចំណុចលេចធ្លោមួយទៀត គឺវិថីបុប្ផាទីក្រុងហូជីមិញ - ផលិតផលវប្បធម៌ ទេសចរណ៍និមិត្តរូប ទាក់ទាញភ្ញៀវរាប់លានលើកនាក់រៀងរាល់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិវៀតណាម នៃ Saigontourist Group។ ការរួមបញ្ចូលរវាងសិល្បៈប្រពៃណី និងបច្ចេកវិទ្យាបង្ហាញរូបភាពលើលំហពិត បានបង្កើនបទពិសោធន៍ និងឥទ្ធិពលរីករាលដាល។
តាំងពីផលិតផលទេសចរណ៍ បានរចនាដោយឡែក រហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍ទ្រង់ទ្រាយធំ Saigontourist Group កំពុងបោះជំហានទៅកាន់ខ្សែចង្វាក់តម្លៃ៖ ទាក់ទាញភ្ញៀវ - បង្កើនការចំណាយ - ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន - លើកកម្ពស់ពាណិជ្ជសញ្ញាអាសយដ្ឋានទេសចរណ៍។
ជ្រុងមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រ លោកស្រី ង្វៀន ធីអាញ់ហ្វា (Nguyen Thi Anh Hoa) - ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសមាជិក នៃ Saigontourist Group បានមានប្រសាសន៍ថា៖ នាពេលខាងមុខ សហគ្រាសនឹងផ្តោតលើបរិវត្តកម្មឌីជីថល ទេសចរណ៍បៃតងប្រកបដោយចីរភាព លើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្ស ព្រមទាំងជំរុញការតភ្ជាប់តំបន់ និងការកសាងពាណិជ្ជសញ្ញា អាសយដ្ឋានទេសចរណ៍។
ដោយយកវប្បធម៌ ជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការអភិវឌ្ឍ Saigontourist Group មិនឈប់បង្អង់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង ព្រមទាំងកំណត់ទិសដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព៖ បំប្លែងធនធានវប្បធម៌ឱ្យទៅជាកម្លាំងចលករកំណើន ផ្សព្វផ្សាយតម្លៃវៀតណាម ក្នុងចរន្តទេសចរណ៍ពិភពលោក៕
អត្ថបទ៖ ទ្រុងខាញ់- រូបថត៖ Saigontourist Group
ប្រែសម្រួល៖ រីកើង