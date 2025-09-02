៨០ឆ្នាំនៃការទទួលបានឯករាជ្យ៖ វៀតណាមបានអះអាងនូវសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានសន្តិភាព និងវិបុលភាព
នាថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥ នៅទីលាន បាឌិញ (Ba Dinh) រដ្ឋធានី ហាណូយ (Ha Noi)គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម រដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុមិវៀតណាម និងទីក្រុងហាណូយ បានប្រារព្ធយ៉ាងឱឡារិកពិធីប្រារព្ធខួប និងការដង្ហែក្បួន ព្យុហ-យាត្រា ដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហាប្រកបដោយជោគជ័យ (១៩ សីហា ១៩៤៥ - ១៩ សីហា ២០២៥) និងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម (២ កញ្ញា ១៩៤៥-២ កញ្ញា ២០២៥)។
ពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់បក្ស រដ្ឋ រដ្ឋសភា រដ្ឋាភិបាល រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម រួមជាមួយនឹងប្រជាជនរាប់សែននាក់ ក្នុងរាជធានី និងទូទាំងប្រទេស។ គណៈ ប្រតិភូអន្តរជាតិជាច្រើន និងអាណិកជនវៀតណាមនៅឯបរទេស ក៏មានវត្តមានផងដែរ រួមទាំងថ្នក់ដឹកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសឡាវ កម្ពុជា គុយបា ចិន រុស្ស៊ី និងបេឡារុស្ស ដែលបង្ហាញពីមិត្តភាពអន្តរជាតិ និងសាមគ្គីភាព។
ពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ឱឡារិកនិងមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅ ដោយមានពិធីដង្ហែ
ភ្លើងគប់ ពិធីគោរពទង់ជាតិ ការបាញ់កាំភ្លើងធំចំនួន ២១ គ្រាប់ និងសុន្ទរកថាសំខាន់របស់លោកអគ្គលេខាធិការបក្ស តូឡឹម (To Lam) ដែលបញ្ជាក់ពីតម្លៃអមតៈនៃឯករាជ្យភាព សេរីភាព និងសេចក្តីប្រាថ្នាសន្តិភាព និងវិបុលភាពរបស់ប្រជាជនវៀតណាម។
ប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលគ្នា នៅផ្លូវ ហ៊ុងវឿង (Hung Vuong) ដើម្បីទស្សនាពិធីប្រារព្ធខួបនិងក្បួនដង្ហែព្យុហយាត្រា អបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហាប្រកបដោយជោគជ័យ និងបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម។ រូបថត៖ តាតសឺន/ VNP
ជាពិសេស ពិធីក្បួនដង្ហែ ព្យុហយាត្រាទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានមនុស្សប្រមាណ ៣ ម៉ឺននាក់ និងកងកម្លាំងអន្តរជាតិចូលរួមនោះ ដែលបានបង្ហាញភាពរឹងមាំនៃសាមគ្គីភាពជាតិឡើងវិញ ទន្ទឹមនឹងនេះណែនាំនូវវឌ្ឍនភាពថ្មីក្នុងវិស័យការពារជាតិវៀតណាម។
ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានក្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រ បំផុសគំនិត ដើម្បីវៀតណាមបន្តបោះជំហានយ៉ាងរឹងមាំទៅកាន់យុគសម័យថ្មី ដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជន។/.
អនុវត្ត៖ តាតសឺន ហ្វ័ងហា កុងដាត ថាញយ៉ាង ខាញឡុង / VNP