អារម្មណ៍ពិសិដ្ឋនៅទីលានបាឌិញ

អារម្មណ៍ពិសិដ្ឋនៅទីលានបាឌិញ

នៅ​​ចំកណ្ដាល​រាជធានីហាណូយ ដែល​មានអរិយធម៌រាប់ពាន់ឆ្នាំ ទីលាន​បាឌិញ គឺជា​កន្លែង​​ដែល​កត់ត្រា​ស្លាកស្នាម​ ពេលវេលាប្រសូត​ប្រទេស​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​វៀតណាម​។ នៅ​ក្នុងបរិយាកាសនា​រដូវស្លឹកឈើជ្រុះជាប្រវត្តិសាស្ត្រ អារម្មណ៍​ពិសិដ្ឋ​បាន​ផុស​ឡើងវិញ​ចំពោះប្រជាជន នៅពេលដែលបាន​​ត្រឡបមកកាន់​ "អាសយដ្ឋាន​ក្រហម" សម្បូរទៅដោយស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃការបង្កើតប្រទេស​រយៈពេល៨០​ឆ្នាំ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទីលានបាឌិញ​​​មើលពីលើ។ រូបថត៖ កុង​ដាត/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​
នៅចំកណ្តាលរដ្ឋធានី​ហាណូយ ដែលមានអរិយធម៌​រាប់ពាន់​ឆ្នាំ ទីលានបាឌិញ​មិនត្រឹមតែជាទីតាំង​ភូមិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេ នៅទាំង​​ជានិមិត្តរូបដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ជន​ជាតិ​វៀតណាម​ផងដែរ។ រូបថត៖ កុង​ដាត/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​
 

នៅទីលានបាឌិញ នា​រដូវកាលទង់ជាតិ​ចម្រុះពណ៌ភ្លឺចែង​ចាំង យើង​ខ្ញុំ​បាន​ជួប​អតីត​យុទ្ធជន ផាន មិញទៀន (Phan Minh Tien) នៅសង្កាត់​​​​តីហូ (Tay Ho) (ហាណូយ) ដែល​ឆ្នាំនេះ គាត់​មានអាយុ៩៦​ឆ្នាំហើយ។ នៅរដូវប្រាំង​ឆ្នាំនេះ​ គាត់​ធ្វើមិត្តជាមួយ​នឹង​គ្រែ​ពេទ្យ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ តែមកដល់​ដើម​រដូវស្លឹក​ឈើជ្រុះ គាត់​ស្រាប់តែ​មាន​សុខភាព​ល្អ​ឡើង​វិញ​។ ឆ្លៀតឱកាសអាកាសធាតុថ្ងៃ​ត្រជាក់ លោក​តា ទៀន (Tien) ប្រាប់​កូនចៅ​ឱ្យ​ជូន​គាត់​ទៅ​លេង​ទីលាន​បាឌិញ​។ ទោះបី​ជាជំហាន​បោះយឺតៗ ​ និងភ្នែក​ស្រវាំង​ក៏ដោយ ក៏លោកតា ទៀន នៅ​តែ​ចងចាំ​យ៉ាងច្បាស់ ​ពេលវេលា​ពិសិដ្ឋ នៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​១៩៤៥ នៅ​ទីលាន​បាឌិញ ប្រធានហូជីមិញ បានអាន​សេចក្ដីប្រកាស​ឯករាជ្យ ​បង្កើត​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​វៀតណាម​។ "រដូវស្លឹក​ឈើជ្រុះឆ្នាំនោះ ខ្ញុំទើបតែ​មាន​អាយុ១៦​ឆ្នាំ ជាមួយ​​ហ្វូងមនុស្សដ៏ច្រើនដូចទឹកជំនន់ ហូរទៅកាន់​ទីលាន​បាឌិញ។ ខ្ញុំឈរ​នៅជិត​វេទិកា​ណាស់ ដូច្នេះ​ខ្ញុំឃើញ​យ៉ាង​ច្បាស់! ឃើញ​រូបភាព​​អ៊ំ​ហូ កំពុង​អាន​សេចក្ដី​ប្រកាស​ឯករាជ្យ​។ ពាក្យដំបូង​នៃសេចក្ដីប្រកាសនោះ​គឺ៖ “មនុស្ស​គ្រប់​រូប​ដែល​កើត​មក​សុទ្ធតែ​មាន​សិទ្ធិ​ស្មើគ្នា។ល។” ហាក់ដូចជា​នៅតែបន្លឺឡើងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំ រហូតមកដល់​ពេលនេះ"​។

ទីលានបាឌិញ​រំលេច​ដោយទង់ជាតិស្រស់ស្អាត មុនពេល​ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើក​១៣៥​ឆ្នាំនៃ​ថ្ងៃកំណើត​លោក​ប្រធាន ហូ​ជីមិញ។ រូបថត៖ ថាញយ៉ាង​/កាសែតរូបភាពវៀតណាម

កូនប្រុសរបស់លោកតា ទៀន (Tien) លោក ផាន ដាយហុង (Phan Dai Hong) បាន​រៀប​រាប់​ថា ឪពុក​​ខ្ញុំ ចាប់តាំង​ពីពេលដែលបានឮអ៊ំ​ហូ អាន​សេចក្ដីប្រកាស​ឯករាជ្យ​មក គាត់​បានសម្រប់​ស៊ីចង្វាក់​ជាមួយ​បដិវត្តន៍ ជាមួយ​នឹង​ការតស៊ូ​ដើម្បី​រំដោះ​ជាតិ​។ គាត់​បាន​ចូល​រួម​ជាមួយ​កងទ័ពការពារជាតិ ទៅគ្រប់​សមរភូមិ​នៅភាគ​ឦសាន និង​ភាគពាយព្យ ហើយ​បាន​ចូលរួម​យុទ្ធនាការ​ ឌៀនបៀនភូ (Dien Bien Phu) រួច​រួម​ជាមួយ​កងទ័ពអង់អាច​វិល​ត្រឡប់​មកកាន់​កាប់រដ្ឋធានីវិញ នៅឆ្នាំ១៩៥៤។ "ឪពុកខ្ញុំ​នៅមាន​ស្នាម​គ្រាប់​កាំ​ភ្លើង​ជាប់នឹង​ខ្លួន នៅ​ពេល​អាកាសធាតុ​ប្រែប្រួល​ម្ដងៗ គាត់​​ឈឺចាប់ណាស់ ប៉ុន្តែ​ថ្ងៃនេះ ពេល​នៅ​ទី​នេះ គាត់​ដូចជា​មនុស្សម្នាក់​ទៀត គាត់​បាន​ចុះ​ពីរទេះ​រុញ ធ្វើដំណើរ​បាន​ជាង​ដប់​ជំហាន​។ ដូចជាគាត់​ជាមនុស្សអាយុ១៦​ឆ្នាំ"​ - លោក ផាន ដាយហុង (Phan Dai Hong) បានរៀបរាប់ដោយ​ចិត្ត​សប្បាយរីករាយ។

ពិធីដំឡើង​ទង់ជាតិ នៅទីលានបាឌិញ គឺជា​ពិធីលំដាប់​ជាតិ​របស់​ប្រទេស​វៀតណាម ដែលបាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើឡើង ជារៀងរាល់ថ្ងៃ នៅម៉ោង ៦ ព្រឹក មុខប្រាង្គតម្កល់សព​លោក​ប្រធាន ហូ​ជីមិញ។ រូបថត៖ ថាញ​យ៉ាង​/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​

 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ​នៃតំបន់រមណីយដ្ឋានផ្ទះឈើ និង​ស្រះចិញ្ចឹមត្រីរបស់អ៊ំ​​ហូ។ រូបថត៖ កុង​ដាត/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​ 

យើងខ្ញុំ​មិនអាចបំភ្លេចបាន រូបភាពក្មេងស្រី យៀបអាញ (Diep Anh) សិស្ស​ថ្នាក់ 4E នៃ​សាលា​បឋម​សិក្សា​វៀតឡឹប (Viet Lap) (ខេត្ត​បាក់និញ - Bac Ninh) អំណាន​កំណាព្យ​របស់កវី ​វៀនភឿង (Vien Phuong) ថា "រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ព្រះអាទិត្យ​ឆ្លង​កាត់​ប្រាង្គ​តម្កល់​សព​​/​ឃើញ​ព្រះអាទិត្យ​មួយ​ នៅក្នុងប្រាង្គតម្កល់​សព​ពណ៌ក្រហមឆ្អៅ​ /រៀង​រាល់ថ្ងៃ​មនុស្ស​ដើរពាំ​​ដោយ​ក្ដីនឹក​រលឹក​។ល។​" នៅទីលាន​បាឌិញ មុនពេល​ចូលទៅ​គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ និង​រាយការណ៍​អំពី​ការងារ​ជូន​អ៊ំ​ហូ។ "កំណាព្យ ឬ​បទចម្រៀងពិរោះ​ពណ៌នា​ អំពី​​អ៊ំហូ ខ្ញុំបាន​ស្ដាប់​ច្រើន​ណាស់​។ ពិតជា​សំណាង​ ​សាលា​ខ្ញុំ​បាន​រៀបចំ​ដំណើរ​ទស្សនា​​ទៅ​កម្សាន្ត​ប្រាង្គតម្កល់សព​ ខ្ញុំសន្យា​ក្នុង​ចិត្ត​ថា នឹងព្យាយាមរៀនសូត្រ​ ហ្វឹកហាត់ឱ្យបានល្អ ដើម្បី​សក្ដិសមនឹង “។ល។ ឈាន​ទៅកាន់​វេទិការុងរឿង ដើម្បីប្រកៀកស្មា​ជាមួយមហា​អំណាច​​ទ្វីបទាំងប្រាំ​។ល។”  ដូច​បំណង​ប្រាថ្នា​របស់អ៊ំ​"។

វិមានប្រធានរដ្ឋ​ គឺជា​កេរដំណែល​ប្រវត្តិសាស្ត្រ និង​វប្បធម៌ដ៏​​សំខាន់បំផុត របស់​​វៀតណាម​។ នេះ​ជាទី​កន្លែង​ដែលលោក​ប្រធាន ហូជីមិញ​ដ៏អស្ចារ្យ ធ្លាប់រស់នៅ​និងធ្វើការ។ រូបថត៖ កុង​ដាត/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​

ចំពោះ​យើងខ្ញុំ​ ដែល​បាននាំមិត្តភក្តិ​ជាអ្នកថតរូប ផាម ត្រុងហៀប (Pham Trung Hiep) មក​​ពី​ទីក្រុងហូជីមិញ មកកាន់​ទីលានបាឌិញ ដើម្បីថតរូបរាប់សិប​ដង​ទៅ​ហើយ។ បង ផាម ត្រុងហៀប (Pham Trung Hiep) មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ចំពោះរូបភាព "ព្រះអាទិត្យ​នៅក្នុង​ប្រាង្គតម្កល់សព​​រះចែងចាំង" របស់សិល្បករថតរូប ត្រឹនឡាម (Tran Lam)។ បង ហៀប ប្រាថ្នាថា​នឹងអាច​ថតបាន​ស្នាដៃមួយបែប​នេះ ដើម្បី​បោះពុម្ពខ្នាត​ធំ​ដាក់តាំង​នៅក្នុង​បន្ទប់​ទទួលភ្ញៀវ និង​ជូន​មិត្តភក្តិ​។ "រាល់ពេល​ដែល​ខ្ញុំកាន់​ម៉ាស៊ីន​ថត​នៅ​ទីលាន​បាឌិញ នាពេលកំពុងដំឡើង​​​ទង់ជាតិ នៅលើបទ​ចម្រៀង “អ៊ំនៅតែ​បន្ត​ដំណើរ​យាត្រាទ័ព​ជាមួយ​ក្មួយ​ៗ” បង្កើត​អារម្មណ៍មោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង​សម្រាប់ខ្ញុំ"​។ បង ផាម ត្រុងហៀប (Pham Trung Hiep) កំពុង​ត្រៀម​ខ្លួន​ហោះ​ទៅកាន់​ទីក្រុង​ហាណូយ​ជាមួយយើងខ្ញុំ​ ដើម្បីចូលរួម​ទស្សនា​កាលៈទេសៈ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នៃ​ពិធី​ព្យុហយាត្រា​យោធា អបអរ​​សាទរ​ខួបលើក​ទី៨០ឆ្នាំ នៃបដិវត្តន៍​ខែសីហា និង​ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ថ្ងៃទី​២ ខែកញ្ញា នា​ពេល​ខាង​មុខ៕

សារមន្ទីរហូជីមិញ មានទីតាំងនៅ​ខាងក្រោយប្រាង្គតម្កល់សព ​លោក​ប្រធាន ហូ​ជីមិញ។ រូបថត៖ កុង​ដាត/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​
ភ្ញៀវទេសចរ​ចូលទស្សនាវត្តសសរ​មួយ ក្រោយ​ពីបានទស្សនាប្រាង្គតម្កល់សព​អ៊ំ​ហូ។ រូបថត៖ កុង​ដាត/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​

អត្ថបទ៖ កុងដាត រូបភាព៖ កុងដាត និង​ថាញយ៉ាង/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​

ប្រែសម្រួល៖ រីកើង​


Top