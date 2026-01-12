ស្វែងយល់អំពីសារមន្ទីរអវកាសដំបូងបង្អស់នៅវៀតណាម

ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ Hoa Lac (ទីក្រុងហាណូយ) សារ​មន្ទីរ​អវកាស​វៀត​ណាម ដែលជាសារ​មន្ទីរ​ដំបូង​បង្អស់របស់​ប្រទេស​លើ​វិស័យ​អវកាស​ កំពុងបើកដំណើរការ​ស្វែងយល់ពីចក្រ វាលដ៏រស់រវើក។ ទីកន្លែង​នេះមិន​ត្រឹម​តែ​បង្ហាញ​ឡើង​វិញ ​នូវ​ភាព​អស្ចារ្យ​នៃផ្ទៃ​មេឃ​តាម​រយៈ​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​ប៉ុណ្ណោះទេ ថែម​ទាំង​និទានរឿង​អំពីក្តី​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​យក​ឈ្នះ​​លំហអាកាស​ របស់ប្រជាជនវៀតណាម ចាប់តាំងពីជំហាន​ដំបូង រហូត​ដល់​ដំណើរ​នៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាអវកាសនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

សារមន្ទីរអវកាសវៀតណាម បានសាងសង់​តំបន់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ហ្វាឡាក (Hoa Lac) ក្រុងហាណូយ និងដំណើរការ​ដោយមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសវៀតណាម ចំណុះបណ្ឌិត​សភាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង/​កាសែតរូបភាព​វៀតណាម

ជាមួយនឹងផ្ទៃក្រឡាសរុបជាង ៣.០០០ម៉ែត្រការ៉េ សារ​មន្ទីរ​បាន​បែង​ចែក​ជាបីតំបន់សំខាន់ៗ៖ តំបន់តាំងបង្ហាញខាងក្រៅ តំបន់​តាំង​បង្ហាញ​ក្នុង​ផ្ទះ និង​តំបន់​បញ្ចាំង​រូបភាព​អវកាស ដោយមាន​​ប៉ម​សង្កេត​តារាសាស្ត្រ។​ គ្រប់​លំហ​​ទាំងអស់​សុទ្ធតែ​ត្រូវបាន​រចនា​ឡើង ​ដើម្បី​នាំមក​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​ជាក់ស្តែង និងរស់រវើកជូនភ្ញៀវទស្សនា។ បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​​បាន​អនុវត្តជាក់ស្តែង​ ក្នុងការបង្កើតឡើងវិញនូវបាតុភូតធម្មជាតិ ដូចជា ឥន្ធនូ កាឡាក់ស៊ី​ ដែល​មាន​ផ្កាយ​រាប់​ពាន់​លាន​ដួង​ ឬរូបភាពនៃភពផែនដី និងចក្រវាល ដែល​បាន​បញ្ចាំង​នៅលើ​គ្រាប់បាល​ឌីជីថល​ តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន​បញ្ចាំង 3D និង​ឧបករណ៍​ចាប់​សញ្ញា​ចលនា​។

ភ្ញៀវទេសចរនឹងបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្វែង​យល់​អវកាសយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងជាក់ស្តែងបំផុត។
នេះមិនគ្រាន់តែជាកន្លែងតាំងបង្ហាញទម្រង់​គំរូ ឬឯកសារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជា​ដំណើរ​រស់រវើក​មួយ ដើម្បី​ជួយភ្ញៀវទស្សនា អាចស្វែងយល់ពីវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រ បានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត។
 

ចំណុចលេចធ្លោ និងចំណាប់អារម្មណ៍បំផុតនៃសារមន្ទីរ គឺ​ដំបូល​រាង​គ្រាប់បាល​​សម្រាប់​បញ្ចាំងរូបភាព ដែល​បង្ហាញ​ឡើង​វិញ​នូវ​ផ្ទៃ​មេឃ​ពេល​រាត្រី​ជាមួយ​នឹង​បាតុភូត​តារាសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យ។ មិនត្រឹមតែ​ជា​កន្លែង​សម្រាប់​ស្វែង​យល់​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ទីនេះក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទុក និង​ណែនាំ​យ៉ាង​ធំ​​ទូលំទូលាយ​អំពី​ដំណើរការ​អភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាអវកាសវៀតណាម ចាប់​តាំង​​​ពី​​ឯកសារ​នាសម័យ​សក្តិភូមិ រូបភាពលោកប្រធាន ហូជីមិញ ជួបសំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​អវកាសយានិកសូវៀត រហូតដល់​សមិទ្ធផល​ជានិមិត្តរូប ដូចជា​ការ​ហោះ​ហើរ​ទៅកាន់លំហអាកាសរបស់វីរបុរស ផាម​ត្វឹន​ (Pham Tuan) ឬ​ម៉ូដែល​​ផ្កាយ​រណប​នានា ដែលអភិវឌ្ឍដោយវៀតណាម។

ភ្ញៀវទេសចរនឹងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក នូវការពិសោធន៍អំពីសុញ្ញកាស (Vacuum) ដោយ​អ្នកណែនាំ​នៅសារមន្ទីរ។
សកម្មភាពបទពិសោធន៍និម្មិត (Virtual) ជួយដាស់ចំណង់ចំណូលចិត្ត ក្នុងការរុករក​អវកាស សម្រាប់កុមារនៅសារមន្ទីរអវកាសវៀតណាម។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង/កាសែត​រូបភាព​វៀតណាម
 

លោកសាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត ផាម​ ង៉ុក​យីប (Pham Ngoc Diep) នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​រូបវិទ្យាតារាសាស្ត្រ និងស្វែងយល់អវកាស បានឱ្យដឹងថា៖ យើងខ្ញុំ​​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរឌីជីថល ក្នុងការកសាងសារមន្ទីរ ដើម្បី​បង្កើតអន្តរកម្ម និងអារម្មណ៍រស់រវើកសម្រាប់អ្នកទស្សនា ​ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​នៅ​តែ​ធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។ លោកក៏​បាន​ចែក​រំលែកផងដែរថា បញ្ហាប្រឈមធំបំផុតរបស់ក្រុមការងារសាងសង់ គឺការផ្សះ​ផ្សារវាងកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រតឹងរ៉ឹង និងរបៀបបង្ហាញដ៏ទាក់ទាញ ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យទស្សនាទាន​ស្មុគស្មាញ ក្លាយជាការងាយយល់ និងជិតស្និទ្ធ។

 

 

មិនមែនឈប់ត្រឹមការតាំងបង្ហាញប៉ុណ្ណោះទេ សារ​មន្ទីរ​អវកាស​វៀត​ណាម​ នៅទាំងមានទិសដៅដើរតួនាទីក្នុងការអប់រំ និងតំណភ្ជាប់។ ទីកន្លែង​នេះ​តែង​តែ​សហការជាមួយអង្គការផ្សេងៗក្នុង និងក្រៅប្រទេស ដើម្បីលើក​កម្ពស់​គុណភាព​នៃការតាំងពិព័រណ៍ រៀបចំកម្មវិធីបទបង្ហាញដោយ​អ្នក​ជំ​នាញ ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្តីស្រឡាញ់ ចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រទៅកាន់សហគមន៍ ជា​ពិសេស​គឺ​យុវជន។

នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូង ប្អូន​ង្វៀន​ ហ្វីយុង​ (Nguyen Huy Dung) សិស្សសាលា​​វិទ្យាល័យត្រឹន​ ញឹន​តុង​ (Tran Nhan Tong)​ បាន​ចែក​រំលែក​ដោយក្តីរំភើបថា៖ ប្អូន​បាន​ស្វែង​​យល់រឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យជាច្រើន និងយល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​អំពី​បាតុភូត​នានា​នៅ​ក្នុង​ចក្រវាល។ នៅតំបន់ ការ​យក​ឈ្នះលំហអាកាសហ្វីយុង (Huy Dung) និង​មិត្តភក្តិ ​អាចតំឡើង និងបាញ់បង្ហោះគ្រាប់រ៉ុក្កែតធ្វើ​ត្រាប់តាម​ ឬ​បញ្ជា​មនុស្សយន្ត ស្វែង​យល់​ភព​អង្គារ ​ជា​បទ​ពិសោធន៍ ដែល​ពីមុនមក​អាចឃើញ​តែនៅ​ក្នុង​ភាព​យន្ត​ប៉ុណ្ណោះ។

 

មណ្ឌល​តារាសាស្ត្រអុបទិក​ទំនើប អនុញ្ញាតឱ្យថតរូបកាឡាក់ស៊ី (Galaxies) ណេប៊ុយឡា (Nebulas) ប្រព័ន្ធផ្កាយភ្លោះ និងតាមដាន​ព្យុះ ព្រម​ទាំង​សកម្មភាពនានា ដែលកើតឡើង នៅលើផ្ទៃនៃភពមួយចំនួន នៅជិតផែនដី។
សារមន្ទីរអវកាសវៀតណាម មិនត្រឹមតែជា​កន្លែងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹង អំពីលំហអាកាសដល់សហគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង​ជាកន្លែងដើម្បីជម្រុញចំណង់ចំណូលចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រ តារាសាស្ត្រ និងអវកាស សម្រាប់យុវជននាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរ។

យោងតាមលោកបណ្ឌិត ឡេ ស្វឹន​ហ្វី​ (Le Xuan Huy) អគ្គនាយករង​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​អវកាស​វៀត​ណាម គោលដៅរបស់សារមន្ទីរគឺ នាំយក​វិទ្យាសាស្ត្រ​អវកាស​ឱ្យកាន់​តែ​ជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍ ជួយ​ឱ្យ​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​មានអារម្មណ៍ថា បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​ មិនមែន​ជារឿងឆ្ងាយ​ហួស​ប្រមាណនោះ​ទេ វា​ជិត​ស្និទ្ធ​នឹង​ជីវិត​រស់​នៅ​របស់យើងខ្លាំងណាស់

អាស្រ័យហេតុនេះ សារមន្ទីរអវកាសវៀតណាម មិន​ត្រឹម​តែជា​កន្លែង​រក្សា​ទុក​ចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេ តែ​វាក៏ជាទីដៅណាត់ជួប​នៃចំណង់​ចំណូល​​ចិត្ត​ ស្វែង​យល់ និង​បំណង​ប្រាថ្នា​ឈោង​ទៅកាន់​លំហ​អាកាស​។ ពីទីនេះ វៀតណាមមិនត្រឹមតែនិទានរឿង​អំពីអតីតកាល និង​បច្ចុប្បន្ន​របស់ខ្លួន ក្នុងវិស័យអវកាសប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំង​បើក​នូវ​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ​ ដែល​ជា​​កន្លែង​ចាប់​ផ្តើម​នៃ​ក្តី​សុបិន​ហោះហើរ​ទៅឆ្ងាយរបស់​យុវជន​ជំនាន់​ក្រោយផង៕

អត្ថបទ៖ ង៉ឹន​ហា​ រូបភាព៖ ខាញ់ឡុង​/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​

ប្រែសម្រួល៖ រីកើង​


