សាស្រ្តាចារ្យរង បណ្ឌិត ត្រឹន តឹនវ៉ាន់ (Tran Tan Van) - អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តតំណភ្ជាប់បេតិកភណ្ឌវៀតណាមនឹងពិភពលោក

សាស្រ្តាចារ្យ​រង​ បណ្ឌិត ត្រឹន​ តឹន​វ៉ាន់ (Tran Tan Van) - អតីត​នាយកនៃ​វិទ្យាស្ថាន​​វិទ្យាសាស្រ្ត​ភូគព្ភសាស្រ្ត​​ និង រ៉ែ​ ជា​អ្នកមាន​វ័យ​ចំណាស់​ក្នុងការ​ធ្វើ​សំណុំ​ឯកសារ​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក​ និង ឧទ្យាន​​ភូគព្ភសាស្រ្ត​ពិភពលោក​ UNESCO។ លោក​បាន​​ចូល​រួម​ និង ជាអធិបតី​លើ​​សំណុំ​ឯកសារ​​បេតិកភណ្ឌ​ចំនួន​២ ដែលពាក់ព័ន្ធ​ដល់​​តម្លៃ​លេច​ធ្លោ​សកលលោក​​ អំពី​ភូគព្ភសាស្រ្ត​ និង សំណុំ​ឯកសារ​​ឧទ្យាន​ភូគព្ភសាស្រ្ត​ចំនួន​៤​។ តែយ៉ាង​​ណា​ក៏ដោយ​ ចំពោះ​លោក​​ ការ​កសាង​សំណុំ​ឯកសារ ​សម្រាប់​ប្រជុំ​រម្មណីយដ្ឋាន​ត្រាង​អាន (Trang An) និង និញប៊ិញ (Ninh Binh) ​បាន​ចាត់ទុក​ជា​ “ឆ្អឹង​”ពិបាកធ្វើ​​​បំផុត​ ពីព្រោះ​អ្នក​ជំនាញ​​នៃអង្គការ​ UNESCO សំណូមពរ​ខ្ពស់​ ហើយ​​ខាងភាគី​វៀតណាម ​ក៏មាន​ទស្សនាទាន​ខុសពីគ្នាដែរ។​

តាម​សាស្រ្តាចារ្យ​​រង បណ្ឌិត​ ត្រឹន​ តឹន​វ៉ាន់ (Tran Tan Van) សំណុំ​ឯកសារ​បេតិកភណ្ឌ​​វប្បធម៌​ និង ធម្មជាតិ​ពិភពលោក​ ប្រជុំ​រម្មណីយដ្ឋាន​ត្រាង​អាន​ (Trang An) បាន​កសាង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​​ខ្លី ​​ប្រញាប់​ និង ស្វាហាប់ ​ជា​សំណុំ​ឯកសារ​មួយ​​ក្នុង​សំណុំ​​ឯកសារ​ “ឆ្អឹង​” ពិបាកធ្វើ​បំផុត​ យកចិត្តទុកដាក់​បំផុត ហើយ​មិនទាន់​មាន​សំណុំ​ឯកសារ​​ណាមួយ ​ដែល​អាច​ការ​ពារវា​បាន​​ លោក​មាន​អារម្មណ៍​មួយ ដូចជា​បាន​ចូល​រួម​ “សមរភូមិវាយសំរុក​ធំមួយ​"​។​​

ក្នុង​​ដំណើរ​ការ​បង្កើត​សំណុំឯកសារ​បេតិកភណ្ឌ ​ត្រាង​អាន​ (Trang An) និង ការ​ពារ​សំណុំ​​ឯកសារ ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​​មហាគណៈកម្មការ​​អង្គការ​ UNESCO ​សាស្រ្តាចារ្យ​រង បណ្ឌិត​ ត្រឹន​ តឹន​វ៉ាន់ (Tran Tan Van) បាន​ធ្វើការ​​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​វិទ្យាសាស្រ្ត​អន្តរជាតិ​ជាច្រើន​ដូចជា៖ សាស្រ្តាចារ្យ​ Paul Dingwall (ជនជាតិ​ New Zealand) - អ្នក​​ជំនាញ​លំដាប់​នៃអង្គការ​ UNESCO/IUCN និង​ជា​ “មេបញ្ជាការ​” ក្នុង​ការ​ងារ​​កសាង​សំណុំ​ឯកសារ​ត្រាងអាន​ (Trang An) ​សាស្រ្តាចារ្យ​ Paul Williams - អ្នក​ជំនាញ​​ភូគព្ភសាស្រ្ត​ បណ្ឌិត​ Ryan Rabett (សកលវិទ្យាល័យ​ Cambridge) - បុរាណវិទូ​។ល។ ចំណាយ​ពេល​​ប៉ុន្មាន​ខែ​ដើមឆ្នាំ ​សាស្រ្តាចារ្យ​រង បណ្ឌិត​ ត្រឹន​ តឹន​វ៉ាន់ (Tran Tan Van) និង​ក្រុមការងារ​សង្កេតត្រួត​ពិនិត្យ​ផង​ ពិភាក្សា​នឹង​ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​ពីគ្រោះ​អន្តរជាតិ​ផង ដើម្បី​ស្វែងរក​​តម្លៃលេចធ្លោ​សកលលោក​​ និង ស្វែងរក​ “រឿង​រ៉ាវ​” តភ្ជាប់ជាមួយ​គ្នា​។​

សំណុំឯកសារ​ត្រាង​អាន​ (Trang An) បាន​ដាក់ជូន ​អង្គការ​ UNESCO ជា​ផ្លូវការ​នៅខែមករា ឆ្នាំ​២០១៣។ កាលពី​ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៣ ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​នៃ​អង្គការ​ UNESCO ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើការ​ និង ផ្ញើ​របាយការណ៍​វាយ​តម្លៃ​ នៅ​ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៤។ ក៏ប៉ុន្តែ​ លទ្ធផល​​វាយ​តម្លៃ​មិនសូវ​បាន​ល្អ​ ហើយ​ IUCN, ICOMOS ស្នើដាក់​កម្រិត​​ D - ឱ្យ​បង្កើត​​សំណុំឯកសារ​​ឡើង​វិញ​។ ជាមួយ​នឹង​លទ្ធផល​នេះ ប្រសិនបើ​ធ្វើ​សំណុំឯកសារ​​ឡើង​វិញ​ ត្រួតពិនិត្យ​ជាក់ស្តែង​ឡើង​វិញ​ នឹង​ត្រូវ​​ចំណាយ​ពេល​ប្រហែល​​១០ឆ្នាំទៀត​។ ហេតុនេះ ​សាស្រ្តាចារ្យ​រង បណ្ឌិត​ ត្រឹន​ តឹន​វ៉ាន់ (Tran Tan Van) សាស្រ្តាចារ្យ​ Paul Dingwall និង​ ក្រុមការងារ​បាន​រួម​គ្នា​ស្រាវ​ជ្រាវ​របាយការណ៍​វាយ​តម្លៃ ហើយ​សម្រេចចិត្ត​ត្រូវ​ “ប្រយុទ្ធ” ពេល​យល់ឃើញ​ថា​អាច​បក​ស្រាយ​បាន​។​