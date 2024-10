វូ ថាញអាន (Vu Thanh An) - កីឡាករចាក់សាបលេខ១វៀតណាម

ច្រើន​ឆ្នាំកន្លងមក​ វូ ថាញអាន (Vu Thanh An) បាន​ស្គាល់​ជា​កីឡាករ​ចាក់សាប​លេខ១ របស់​​វៀតណាម​ និង អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ ពេលដែល​ទទួលបាន​​មេដាយ​អន្តរជាតិ ជាក្ដីបំណង​ប្រាថ្នា​នៃ​កីឡា​ករទាំងឡាយ​ ពេល​ឈានចូល​ប្រឡូកលើ​វិថី​កីឡាស្នា​ដៃខ្ពស់​។ បង​ដណ្តើម​បាន​មេដាយមាសមួយគ្រឿង នៅ​រង្វង់ប្រកួត​ចាក់សាប​ U23 អាស៊ី, មេដាយ​មាសចំនួន​៨នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គាម​ទាំង​៥ បន្តបន្ទាប់ពីស៊ីហ្គាម​​ទី​២៨ - ៣២, មេដា​យ​សំរឹទ្ធ​អាស៊ី​ចំនួន​២គ្រឿង, Top ​​១៥​ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Olympic 2016។ល។

ជាមួយតារាង​ស្នាដៃ​លើសលុប​ ព្រមទាំងមាន​​រូបសម្ផស្ស​ និង ចរិត​រម្យទម​ វូ ថាញ​អាន​ (Vu Thanh An) បានជម្រើស​​ជា​កីឡាករ​កាន់ទង់​ ជូន​ក្រុម​កីឡាករ​វៀតណាម​ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍​​ Olympic Rio 2016, ASIAD 2018, SEA Games 29 - 30 - 31។



វូ ថាញ​អាន (Vu Thanh An) យកឈ្នះ​លើកីឡាករ​ Srinualnad Voragun (ប្រទេសថៃ) ការពារជោគជ័យ​មេដាយ​មាស​ ក្នុងវិញ្ញាសា​ចាក់សាប​ឯកជន​ភេទប្រុស​ នៅព្រឹត្តិការណ៍ស៊ី​ហ្គាម​ទី​៣១។​

វូ ថាញ​អាន​ (Vu Thanh An) លើកខ្ពស់​ទង់ជាតិ​ ពេល​ការពារជោគជ័យ​មេដាយ​មាស នៅ​វិញ្ញាសា​ចាក់សាប​ឯកជនភេទប្រុស ​ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍​ស៊ី​ហ្គាម​ទី​៣១។​

រៀបរាប់អំពី​​ឧបនិស្ស័យ​​ជាមួយនឹង​វិញ្ញាសា​ចាក់សាប​មួយ​នេះ ជា​វិញ្ញាសាកីឡា​ថ្មីបង្គួរ​​​នៅប្រទេសវៀតណាម​ ​ខណៈ​ពេល​ វូ ថាញ​អាន (Vu Thanh An) ​បានស្គាល់​វា បង​ឱ្យ​ដឹងថា​ វេលា​ដំបូង​ង​គិត​ថា​ហាត់គ្រាន់តែសប្បាយ​ប៉ុណ្ណោះ​។ ក៏ប៉ុន្តែ​ ក្រោយ​ពេល​មួ​យ​ឆ្នាំ​ហ្វឹកហាត់​ វូ ថាញ​អាន​ (Vu Thanh An) ឃើញថា​ខ្លួន​មានចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​​ចំពោះវិញ្ញាសាកីឡា​មួយនេះ។ “ពេល​ប្រយុទ្ធ​ចាក់សាប​ ទទួល​ជ័យ​ជំនះ​ ឬ បរាជ័យ​​សុទ្ធតែ​មាន​​អារម្មណ៍​មួយ​ពិសេស​ប្លែក​” វូ ថាញ​អាន (Vu Thanh An) រលឹក​អំពី​អារម្មណ៍​ដំបូង​ ពេល​ហាត់​វិញ្ញាសា​កីឡាមួយនេះ​។​

មកជាមួយនឹង​វិញ្ញាសា​ចាក់សាប​ ពេល​មានអាយុ​១៥ឆ្នាំ វូ ថាញ​អាន (Vu Thanh An)​ ក៏ដូចជា​កីឡាករ​ទាំង​ឡាយ​ មានបំណង​ចង់មាន​​ជ័យ​ជំនះ និង ស្នាដៃភ្លាមៗ​​ ហើយ​ពេលមិនទាន់​សម្រេច​បាន​ក្តីបំណង​ តែង​​តែ​លះបង់​ចោល​ជា​ពុំខាន។ វូ ថាញ​អាន​ (Vu Thanh An) ក៏មានរយៈពេល​មួយ​ បង​បាន​ចាកចោល​ក្រុម​ជម្រើស​ដោយសារ​មូល​ហេតុនេះដែរ​។ ក៏ប៉ុន្តែ​ មួយ​រយៈ​ពេល​ក្រោយ​មក​ បងបានហ្វឹកហាត់​ ​ចូល​រួម​ក្រុមជម្រើស​​សាឡើងវិញ​ម្តងទៀត។ ឃើញថា​ចំណង់​ចំណូល​​ចិត្ត​ចំពោះវិញ្ញាសា​ចាក់សាប​ នៅតែពុះកញ្ជ្រោល​នៅឡើយ​ វូ ថាញអាន​ (Vu Thanh An) ​យល់ព្រម​វិលត្រឡប់​ តែ “រឹងមាំ” និង “ដឹងក្តី” ជាង​។ វូ ថាញអាន​ (Vu Thanh An) យល់ឃើញថា​ ដើម្បី​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ ត្រូវការ​ហ្វឹកហាត់ក៏ដូចជា​ត្រូវការ​ពេលវេលា​ ដូចនេះ​បង​ក៏បាន​កសាង​ឡើងវិញ​នូវ​គោល​ដៅ និង គន្លងតស៊ូ​ជាថ្មី នោះគឺរៀងរាល់ថ្ងៃ​ ត្រូវតែយក​ជំនះលើ​ខ្លួន​ឯង​ មួយជំហានៗ ព្រមទាំង​យកជំនះលើ​កាំជណ្តើរ​ស៊ីហ្គាម​ រួចបន្ត​សំណេរ​សុបិន​ដទៃទៀត។ល។​