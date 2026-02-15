រដូវផ្កាបុណ្យចូលឆ្នាំដ៏មមាញឹក នៅដែនដីភាគខាងត្បូង

ការតុបតែងផ្កាស្រស់ និងរុក្ខជាតិលម្អនៅក្នុងលំនៅឋាន រាល់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណី បានក្លាយជាសម្រស់វប្បធម៌របស់ប្រជាជនវៀតណាម តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ដើម្បី​ផ្ញើនូវបំណងប្រាថ្នានៃ​ការជួបជុំ សំណាងល្អ និងការចាប់ផ្តើម​ដ៏សុខសាន្ត។ ស្រប​តាម​ចង្វាក់នោះ របរដាំផ្កា​សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំ នៅបណ្តាខេត្តក្រុងភាគខាងត្បូង កំពុង​ឈានចូលដល់រដូវកាលមមាញឹកបំផុត ដោយបង្កើត​បានជាបរិយាកាសការងារយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំ និងអ៊ឹកធឹក ខណៈដែលបុណ្យ​ចូលឆ្នាំប្រពៃណី​ឆ្នាំ២០២៦ កំពុង​តែខិតជិត​មក​ដល់​។ 

ស្តុក​ផ្កា​ល្បីល្បាញ នៅភាគខាងត្បូង

ភាគ​ខាងត្បូង​មានភូមិរបរដាំផ្កា និងចម្ការ​រុក្ខជាតិលម្អជាច្រើន ដែលមានអាយុកាល​យូរ​មកហើយ​។ ក្នុង​នោះ ភូមិផ្កា សាដែក (Sa Dec) (ខេត្តដុងថាប​ - Dong Thap) ត្រូវបានចាត់ទុក​​ជា ទីតាំង​ដាំ​ផ្កាធំបំផុត នៅក្នុងតំបន់​ដីសណ្តទន្លេគឺវ​ឡុង​។ ជាមួយ​នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង​មួយសតវត្សរ៍ ក្នុងថ្ងៃ​ចុងឆ្នាំ នៅគ្រប់​ចម្ការ​​ទាំងអស់ សុទ្ធតែ​មមាញឹកក្នុងការថែទាំ និងកំណត់​ពេលវេលាឱ្យផ្ការីក ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឱ្យ​ទាន់ទីផ្សារបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ។

 

ភូមិផ្កាសាដែក (Sa Dec) បានប្រៀបប្រដូចទៅនឹង “ដែនដីនៃផ្ការាប់ពាន់” នៃភាគខាងត្បូង ដែលមានប្រវត្តិ និងការអភិវឌ្ឍជាង ១០០ ឆ្នាំ។ រូបថត៖ គីមកឿង
ភូមិផ្កាសាដែកដាំផ្កា និងដើមឈើលម្អជាច្រើនប្រភេទ ទៅតាមរដូវកាលនីមួយៗក្នុងឆ្នាំ។ រូបថត៖ គីមកឿង​
 

មហោស្រពផ្កា និងរុក្ខជាតិលម្អ សាដែក លើកទីពីរ ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ ស្របពេលជាមួយបុណ្យចូលឆ្នាំ២០២៦ យ៉ាងមមាញឹក កាន់តែ​ធ្វើឱ្យតម្រូវការប្រើប្រាស់​ផ្កាលម្អ​កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ នៅ​មុន​ថ្ងៃមហោស្រព ម្ចាស់ចម្ការ​ផ្កា​ និង សហករណ៍ជាច្រើន   បានម្ចាស់ការ​ពង្រីកផ្ទៃដី​ផ​លិតកម្ម ត្រៀមផើង​ផ្ការាប់សែនផើង ដើម្បីបម្រើព្រឹត្តិការណ៍ និងទីផ្សារ​បុណ្យចូលឆ្នាំ។ ក្រៅពីផ្កាចំប៉ី ដែល​ជាផលិតផលប្រពៃណី​បង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះឱ្យ សាដែក ពូជផ្កា​ស្បៃរឿង (Cuc) និងផ្កាឈូករ័ត្ន ដែល​មានពណ៌ និងរូបរាងថ្មីៗ ក៏បន្តទទួលបាន​ការនិយម​ពីទីផ្សារផងដែរ។

សាដែក ល្បីល្បាញដោយសារពូជផ្កាខ្លីថ្ងៃជាច្រើនដូចជា៖ ផ្កាស្បៃរឿង ផ្កា Chrysanthemum ផ្កា  Gerbera ផ្កា Petunia  ផ្កា Gladiolus ផ្កាឈូករ័ត្ន។ល។ រួមទាំងពូជផ្កាកុលាបរាប់សិបប្រភេទផ្សេងទៀត ដែលឆ្លើយតបបានទាំងតម្រូវការអាជីវកម្ម និងទេសចរណ៍ ។ មិនត្រឹមតែជាកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ផ្កានាបុណ្យចូលឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេ ភូមិផ្កានេះថែមទាំងបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ធ្លាប់ស្គាល់ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចររាល់ពេល​ ​ ដូវផ្ការីកម្តងៗ។

 

ចម្ការ​ផ្កា Chrysanthemum ដែលជាប្រភេទផ្កាតំណាងឱ្យភូមិផ្កាសាដែក បង្ហាញសម្រស់យ៉ាងស្រស់ស្អាត រៀងរាល់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី និងនិទាឃរដូវមកដល់។ រូបថត៖ គីមកឿង​

ក្រៅពី សាដែក ភាគខាងត្បូងនៅមានស្តុក​ផ្កាធំៗជាច្រើនទៀតដូចជា៖ ភូមិផ្កាលម្អ កៃម៉ឹន (Cai Mon) (ខេត្តវិញ​ឡុង​ - Vinh Long) ល្បីល្បាញដោយសាររុក្ខជាតិលម្អ ដែលកាត់តម្រឹមតាមទម្រង់សិល្បៈ។ ភូមិផ្កា ថើយញឹក (Thoi Nhut) (ទីក្រុងកឹនធើ - Can Tho) ដែលមាន​ប្រវត្តិជាង ១០០ ឆ្នាំ  តំបន់ផ្កា តឹនបា (Tan Ba) (សង្កាត់តឹន​ហ៊េប​ដុង - Tan Dong Hiep ទីក្រុងហូជីមិញ) ដែល​មានឯកទេសដាំ​ផ្កាស្បៃរឿង និងផ្កាឈូករ័ត្ន។ ឬ គូជី (Cu Chi) ដែលជាកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ផ្កាអង្គារសីល ផ្កាអ័រគីដេ និង​រុក្ខជាតិលម្អ សម្រាប់ទីផ្សារ​ទីក្រុង​។

ផ្កា​និទាឃរដូវ - លក្ខណៈពិសេស នៃទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញ

ទីក្រុងហូជីមិញ គឺជាទីផ្សារប្រើប្រាស់ផ្កាធំបំផុតនៅភាគខាងត្បូង និងទូទាំងប្រទេស ហើយក៏ជាកន្លែង ដែលបង្កើតបាននូវទម្រង់ទេសចរណ៍ផ្កានិទាឃរដូវយ៉ាងច្បាស់លាស់។ រៀងរាល់ឱកាសជិតចូលឆ្នាំថ្មី​ ទីតាំង​សំខាន់ៗដូចជា ផ្សារផ្កា ហូធីគី (Ho Thi Ky) (សង្កាត់វឿង​ឡាយ​ - Vuon Lai) ផ្សារផ្កានិទាឃរដូវ បេនប៊ិញដុង (Ben Binh Dong) (សង្កាត់ប៊ិញ​ដុង- Binh Dong) ក្លាយជាកន្លែងដ៏មមាញឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ មិនត្រឹម​តែបម្រើ​ការជួញដូរប៉ុណ្ណោះទេ ថែម​ទាំងទាក់ទាញប្រជាជន និងភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកុះករ​ មកទស្សនា និង ថតរូបទៀត​ផង។

 

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកំពង់ផែប៊ិញដុង មើលពីទីខ្ពស់ ដែលជាចំណុចលេចធ្លោនៃផ្សារផ្កាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី របស់ទីក្រុងហូជីមិញ។ រូបថត៖ គីមកឿង
ស្ទើរតែគ្រប់ទូកដែលដឹកជញ្ជូនផ្កា និងដើមឈើលម្អ មកកាន់កំពង់ផែប៊ិញដុង គឺមានប្រភពចេញពីបណ្តាខេត្តនៅភាគខាងលិច (តំបន់វាលទំនាបទន្លេមេគង្គ)។ រូបថត៖ គីមកឿង

ជាពិសេស ផ្សារផ្កានិទាឃរដូវ បេនប៊ិញដុង ជាមួយនឹងទម្រង់លក់ដូរ "លើកំពង់ ក្រោមទូក" ​បានក្លាយជាលក្ខណៈវប្បធម៌ទីក្រុងដ៏ពិសេស របស់ទីក្រុងនេះ។ រៀង​រាល់​ឆ្នាំ ទូករាប់រយគ្រឿង មកពីបណ្តាខេត្តភាគខាងលិច ដែលផ្ទុកពេញដោយផ្កាបុណ្យចូល​ឆ្នាំ បានចូលចត បង្កើតបានជាទិដ្ឋភាព​រស់រវើក ដោយបង្ហាញឡើងវិញនូវលំហព្រែកទន្លេនៃតំបន់ណាមបូ (ភាគខាងត្បូង​)​ នៅកណ្តាលទីក្រុងទំនើប។

ទន្ទឹមនឹងនោះ ទីក្រុងក៏​បានរៀបចំលំហ និងព្រឹត្តិការណ៍កម្សាន្តនានិទាឃរដូវជាច្រើនដែល​មានលក្ខណៈ​សម្គាល់​ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា៖ មហោស្រពផ្កានិទាឃរដូវ តាវដាន (Tao Dan) ផ្សារផ្កាសួនច្បារ ២៣ កញ្ញា ផ្លូវផ្កា ង្វៀនហ្វេ (Nguyen Hue)។ល។ ទីតាំងនីមួយៗ សុទ្ធតែ​បានវិនិយោគយ៉ាងហ្មត់ចត់​លើទេសភាព និង​ប្រធានបទ​តាំងបង្ហាញ រួមផ្សំ​ជាមួយសកម្មភាព​វប្បធម៌ - សិល្បៈប្រពៃណី ដូចជាការលោត​ម៉ុងសាយ តន្ត្រីចាប៉ី​ និងការ​សម្តែងសិល្បៈតាម​ដងផ្លូវ ដែល​រួមចំណែកបង្កើត​បរិយាកាសពិធីបុណ្យដ៏ពិសេស នៅក្នុង​ថ្ងៃដើម​ឆ្នាំថ្មី​។

ពណ៌ផ្កាដ៏ស្រស់ឆើតឆាយ បានគ្របដណ្តប់ពេញផ្លូវប៊ិញដុង ដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថា និទាឃរដូវកំពុងខិតជិតមកដល់ហើយ។ រូបថត៖ ឡេលិញ​
 

មក​កាន់ទីក្រុងហូជីមិញ​ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំ ភ្ញៀវទេសចរ​មិនត្រឹមតែបានគយគន់ផ្កា និងរុក្ខជាតិលម្អ​ចម្រុះពណ៌ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានអារម្មណ៍ដឹងនូវចង្វាក់ជីវិតរស់រវើក និង​ការលាយបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងចុះសម្រុង រវាងវប្បធម៌ប្រជាប្រិយ និងដង្ហើម​នៃទីក្រុងទំនើប​។ ហេតុនេះ ទេសចរណ៍ផ្កានិទាឃរដូវ បានក្លាយជាចំណុចលេចធ្លោផ្ទាល់ខ្លួន របស់ទីក្រុង រួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយរូបភាព រក្សានូវសម្រស់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណី និងបង្កើន​ការទាក់​ទាញភ្ញៀវទេសចរ រាល់ពេលនិទាឃរដូវ​ចូលមកដល់៕

អត្ថបទ៖សើន​ងៀ រូបថត៖ សើនងៀ ឡេលិញ គីម​កឿង​

ប្រែសម្រួល៖ រីកើង


