រក្សាព្រលឹងសិល្បៈល្ខោនចម្រៀងបូយ (Hat boi) ក្នុងជីវភាពសហសម័យ

ក្នុងចរន្តដ៏រស់រវើក នៃប្រភេទ​កម្សាន្ត​សម័យ​ថ្មី សិល្បៈល្ខោន​​ចម្រៀង​បូយ ដែល​ជា​ទម្រង់​​សិល្បៈ​ នៅលើ​ឆាក​បែប​​ប្រពៃណី​ របស់​វៀតណាម កំពុង​ប្រឈមមុខនឹង​ហានិភ័យ​នៃ​ការបាត់បង់ទៅ។ ក៏ប៉ុន្តែ​​តាមរយៈការតស៊ូព្យាយាម របស់សិល្បករ ដែល​មាន​ចិត្ត​ស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈ ជា​ពិសេស​គឺ​សិល្បការិនីឆ្នើម ង៉ុកខាញ់​ (Ngoc Khanh) និង​ក្រុមសិល្បៈល្ខោន​ចម្រៀង​បូយ ខាញ់មិញ​ (Khanh Minh) ទម្រង់​សិល្បៈនេះ នៅ​តែ​ត្រូវ​​បាន​​ថែរក្សា និង​បន្តមាន​វត្តមាន​ក្នុង​ជីវភាព​វប្បធម៌​សហសម័យ​។ល។

សិល្បៈល្ខោនចម្រៀង​បូយ ជាធម្មតាត្រូវបានសម្ដែង​ក្នុងឱកាសបុណ្យទាននានា នៅ​បណ្តា​ខេត្តក្រុងភាគខាងត្បូង។ រូបថត៖ ថុង​ហាយ​/ កាសែតរូបភាពវៀតណាម

ល្ខោន​ចម្រៀង​បូយ (ឬហៅម្យ៉ាង​ទៀតថា ល្ខោន​ចម្រៀង​បូ) គឺជា​ទម្រង់​សិល្បៈ​លើឆាក​ប្រពៃណី ដែល​មាន​ប្រវត្តិ​យូរលង់ណាស់មកហើយ របស់វៀតណាម ​ផ្សារភ្ជាប់​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​​នឹង​ជីវភាព​ស្មារតី​របស់សហគមន៍​។ នេះជាប្រភេទសិល្បៈចម្រុះ ដែល​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​នូវ​​តន្ត្រី របាំ ការ​តុប​តែង​មុខ​ និងភាសាកាយវិការ ទៅ​តាម​បទដ្ឋាន​យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់។ តួអង្គ​​នីមួយៗ​មាន​លក្ខណៈ​ជា​និមិត្ត​រូប​ខ្ពស់ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈ​អំពីសីលធម៌ សណ្តាប់​ធ្នាប់​សង្គម និង​ជីវិត​មនុស្ស​ក្នុង​វប្បធម៌​ប្រពៃណី។ ដោយ​​​បទដ្ឋាន​ត្រឹម​ត្រូវ​នេះ ​ដែល​បង្កើត​​បាន​ជាតម្លៃ​ពិសេស​របស់ល្ខោន​ចម្រៀង​​​បូយ។ ក៏ប៉ុន្តែ​ក្នុងបរិបទ​ដែលជីវភាពវប្បធម៌សម័យទំនើប​​កាន់តែ មានភាពសម្បូរបែប ទម្រង់​សិល្បៈនេះ ក៏កាន់តែពិបាកទាក់ទាញទស្សនិកជនជាង​មុន បើធៀប​នឹង​ទម្រង់​កម្សាន្ត​ថ្មីៗ​ ជាច្រើនទៀត។

ការតុបតែងល្ខោនចម្រៀង​បូយ គឺជាសិល្បៈនៃការគូរមុខបែបច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ដោយ​ប្រើ​ពណ៌​ដិតខ្លាំង និងស្លាកស្នាម​ច្បាស់ៗ ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​បុគ្គលិក​លក្ខណៈ​របស់​តួអង្គ​។ រូបថត៖ ថុងហាយ/ កាសែតរូបភាពវៀតណាម
 

 

សិល្បករឆ្នើម ង៉ូក​ខាញ់ ណែនាំសិល្បករវ័យក្មេង មុនពេលឡើងឆាក។ រូបថត៖ ថុងហាយ/ កាសែតរូបភាពវៀតណាម
 

ស្ថិតនៅ​ក្នុងស្ថានភាពនោះ ក្រុមសិល្បៈល្ខោន​ចម្រៀង​បូយ ខាញ់មិញ​ នៅ​តែ​បន្ត​សកម្មភាព​​ដូច​​ជា​ លំហ​​អភិរក្ស និង​អនុវត្ត​សិល្បៈប្រពៃណី។ មិន​រត់​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​បណ្ដោះ​អាសន្ន ក្រុមនេះ បានផ្តោតលើការរក្សា​វិន័យ​វិជ្ជាជីវៈ និង​ឈុត​ឆាក​បុរាណ​ល្បីៗ​របស់ល្ខោន​​ចម្រៀង​បូយ។ ការហ្វឹកហាត់​បានប្រព្រឹត្តទៅជាទៀងទាត់ នៅក្នុង​លំហដ៏​សាមញ្ញ ដែល​សិល្បករ​វ័យក្មេងរៀនពីរ​បៀបអត់ធ្មត់ជាមួយវិជ្ជាជីវៈ។ រាល់កាយវិការ ខ្សែភ្នែក ឬចង្វាក់ស្គរ សុទ្ធតែ​បាន​​ហ្វឹកហាត់​យ៉ាង​ផ្ចិត​ផ្ចង់ ដើម្បី​រក្សា​ឱ្យ​បាន​នូវ​ស្មារតី​ពិត​ប្រាកដ​នៃ​ឆាកល្ខោន​​ប្រពៃណី​​។

ក្រុមសិល្បៈល្ខោន​ចម្រៀង​បូយ ខាញ់មិញ​ ផ្តោតលើការរក្សា​វិន័យវិជ្ជាជីវៈ និង​ការ​អភិរក្ស​នូវរាល់ឈុតឆាក​សម្តែងបុរាណៗ។ ​រូបថត៖ ថុងហាយ/ កាសែតរូបភាពវៀតណាម
ការបង្ហាញពីមហិទ្ធិឫទ្ធិ និង​បុគ្គលិក​លក្ខណៈ នៃ​តួអង្គ​ក្នុង​ឈុត​សម្តែង​នីមួយៗ​។ រូបថត៖ ថុងហាយ/ កាសែតរូបភាពវៀតណាម
 

ការ​សម្តែងម្តងៗ​របស់ក្រុមសិល្បៈ ខាញ់មិញ ​ជាធម្មតា មិនសូវមាន​ទស្សនិកជនច្រើនឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេល​ដែលភ្លើងឆាកល្ខោន​​បាន​បំភ្លឺ និង​សម្លេង​ស្គរ​ជ័យ​បាន​បន្លឺ​ឡើង គ្រឿង​តុបតែងកាយដ៏ល្អវិចិត្រ ចាប់ផ្តើមធ្វើចលនាក្នុងចង្វាក់​សម្តែងយ៉ាងយឺតៗ ដែល​រំលឹក​អំពី​សម័យកាល​សិល្បៈប្រពៃណី ​ធ្លាប់​ជា​លំហ​ជីវភាព​វប្បធម៌​ដ៏​ស្និទ្ធស្នាល​នៃ​សហគមន៍​។ អ្នក​ដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការថែរក្សាដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួននេះ គឺសិល្បការិនីឆ្នើម ង៉ុក​ខាញ់​ បានលះបង់ពេញមួយជីវិត ជាមួយសិល្បៈល្ខោន​ចម្រៀង​បូយ។ ក្នុងវ័យ៧០ឆ្នាំ លោក​ស្រី​ទាំង​គ្រប់​គ្រង​ក្រុម ទាំងចូលរួមដឹកនាំរឿងផង​ រៀបចំការសម្តែង និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​សិល្បករ​​ជំនាន់ក្រោយផង​។

សិល្បករឆ្នើម ង៉ុក​ខាញ់​ តែងតែសង្កេត និងតាមដាន​សិល្បករវ័យក្មេង នៅលើឆាក​សម្តែង។ រូបថត៖ ថុងហាយ/ កាសែតរូបភាពវៀតណាម

សិល្បការិនីឆ្នើម ង៉ុក​ខាញ់​ បានចែករំលែកថា៖ “ក្តីស្រឡាញ់​ចំពោះល្ខោន​​ចម្រៀង​បូយ បាន​ដិត​ជាប់​ក្នុង​ចិត្តខ្ញុំ​តាំង​ពី​វ័យកុមារ។ នៅឆ្នាំ១៩៧៥ ខ្ញុំបានបំពេញ​ការងារ​ក្នុងនាម​ជា​គ្រូបង្រៀន​​នៅ​​ដេប៉ាតឺម៉ង់ល្ខោន​​​ចម្រៀង​បូយ នៃ​សាលាមធ្យមសិក្សាសិល្បៈល្ខោន​២ ​បាន​រួម​ចំណែក​បណ្តុះ​បណ្តាល​សិល្បករ​ជាច្រើនជំនាន់។ សម្រាប់​ខ្ញុំ ការ​បន្ត​សកម្មភាព​របស់​ក្រុម​មិនត្រឹម​តែ​ជា​ការ​ងារ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែមទាំង​​ជាការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការថែរក្សា​កេរដំណែលវប្បធម៌​ផង​ដែរ”។ ទន្ទឹម​នឹង​ការ​សម្តែង ការងារ​ផ្ទេរ​ចំណេះដឹង ​តែង​តែ​​បាន​ក្រុម​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់។ ល្ខោន​ចម្រៀង​បូយ បាន​ណែនាំ​នៅតាមសាលារៀន ពិធីបុណ្យវប្បធម៌ និងកម្មវិធីសហគមន៍ មិនមែនក្នុងនាមជា "វត្ថុបុរាណ" នៃអតីតកាលនោះទេ ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសិល្បៈ​ដែល​មានជីវិត។ ដំណើរ​ការ​ផ្ទេរ​វិជ្ជាជីវៈ មិនត្រឹមតែ​ឈប់ត្រឹម​កម្រិត​បច្ចេកទេស​សម្តែងប៉ុណ្ណោះទេ ​​ថែម​ទាំង​ជា​ការ​ផ្ទេរ​នូវ​ស្មារតីវិន័យ ការគោរពគ្រូដើម និងមនសិការ​ថែរក្សា​កេរដំណែល​ជាតិផង។

រហូតមកដល់ពេលនេះ ក្រុមសិល្បៈល្ខោន​ចម្រៀង​បូយ ខាញ់​មិញ នៅ​តែ​បន្ត​រក្សា​វិន័យ​វិជ្ជាជីវៈយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន និងអភិរក្សនូវរាល់ឈុតឆាក​សម្តែងបុរាណៗ។ រូបថត៖ ថុងហាយ/ កាសែតរូបភាពវៀតណាម

សិល្បការិនីឆ្នើម ង៉ុក​ខាញ់​ បានឱ្យដឹងថា ក្នុង​បរិបទ​បច្ចុប្បន្ន ការ​អភិរក្ស​សិល្បៈ​ប្រពៃណី តែង​តែ​ប្រឈមមុខ​នឹងបញ្ហាជា​ច្រើន។ ក៏ប៉ុន្តែ​ ភាពខ្ជាប់ខ្ជួននៃ​ក្រុម​សិល្បៈដូច​ជា ខាញ់មិញ​ ឱ្យឃើញ​ថា​ ល្ខោន​ចម្រៀង​បូយ​ នៅតែអាចបន្តមានវត្តមាន ក្នុងជីវភាពវប្បធម៌នាពេលបច្ចុប្បន្ន នៅពេល​ដែលកេរដំណែល​បានថែរក្សា ដោយក្តី​ស្រឡាញ់​វិជ្ជាជីវៈ និង​ការគោរព​ចំពោះ​តម្លៃ​ប្រពៃណី​៕

អត្ថបទ និងរូបថត៖ ថុង​ហាយ​/កាសែតរូបភាពវៀតណាម​

ប្រែសម្រួល៖ រីកើង​


Top