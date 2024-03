ប្លែកភ្នែកជាមួយពានរង្វាន់ប្រណាំងម៉ូតូទឹកពិភពលោក UIM-ABP Aquabike World Championship

26/03/2024

បន្ទាប់ពីរយៈពេល ២ថ្ងៃនៃការប្រកួតប្រណាំងដ៏តាន​តឹង ពានរង្វាន់ប្រណាំងម៉ូតូ​ទឹកពិភពលោក ឆ្នាំ២០២៤(UIM-ABP Aquabike World Championship) - ចម្ងាយផ្លូវប្រណាំង Grand Prix of Binh Dinh បានជ្រើសរើសកីឡាករ កីឡាការិនីឆ្នើម ដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយស ​នៅ​ស្រះ ធីណាយ(Thi Nai) (ទីក្រុង​ គ្វីញ៉ឹន(Quy Nhon)ខេត្ត​ ប៊ិញ​ឌីញ (Binh Dinh)) ។

ជាលើកដំបូង ដែលវៀតណាមមាន​ឈ្មោះលើផែនទីនៃមុខកីឡាប្រណាំង ​ ​ល្បឿនលឿន និងផ្សងព្រេងដូចជាការប្រណាំង ទូក កាណូ និងការ​ប្រណាំង​ម៉ូតូ​ទឹក។ ទីក្រុង គ្វីញ៉ឹន (Quy Nhon) ខេត្ត ប៊ិញ​ឌីញ (Binh Dinh) បានក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុង​រយៈពេល ៥ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ បានរៀបចំពានរង្វាន់ប្រណាំង​ម៉ូតូ​ទឹក UIM-ABP Aquabike World Championship​។ ម៉្យាងទៀត ទីក្រុង គ្វីញ៉ឹន (Quy Nhon) ក៏ជាគោលដៅដំបូង​គេបង្អស់នៃការប្រណាំងក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះផងដែរ។

ជាមួយនឹងផ្ទៃទឹកទំហំ ៥០០០ ហិចតា និងទទឹងជិត ៤ គីឡូម៉ែត្រ នេះត្រូវបានចាត់​ទុកថា​ជាទីកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ការប្រកួតប្រណាំងដែលទាមទារល្បឿន និងភាពត្រឹម​ត្រូវដូចជាម៉ូតូទឹក ទូកម៉ាស៊ីនរូបមន្ត ១។



លោក ត្រឹន​វៀត​អាញ (Tran Viet Anh) ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុន​ ប៊ិញ​ឌីញ (Binh Dinh) F១ (ជាអង្គភាពរៀប​ចំនៃការប្រកួតនេះនៅវៀតណាម) បានចែករំលែកថា៖ “ការប្រកួតមិនត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយ​រូបភាពប្រជាជន និងវប្បធម៌​របស់ខេត្ត ប៊ិញ​ឌីញ (Binh Dinh) និងប្រទេសវៀតណាមដល់មិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែនេះក៏ជាឱកាសដើម្បីបង្កើតការងារសម្រាប់ពលករ ពង្រីកផលិតកម្មនៃឧស្សាហកម្មដែលបម្រើការប្រណាំង ឬអ្នកគាំទ្រមុខកីឡានេះ។ ការវិនិយោគនេះក៏ផ្ដួចផ្ដើមអាជីវកម្មក្នុងស្រុករួបរួមគ្នាក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចកីឡាសម្រាប់ខេត្ត ប៊ិញ​ឌីញ (Binh Dinh) ដែរ។

ពានរង្វាន់ប្រណាំងម៉ូតូទឹកពិភពលោក UIM-ABP Aquabike World Championship ឆ្នាំនេះ មានការចូលរួមពីកីឡាករ កីឡាការិនីចំនួន ៥៥នាក់ មកពី ២៦ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រណាំងម៉ូតូ ២ និង ៣ នៃបណ្ដាកម្រិត​ Ski Ladies និង Ski Ladies ការប្រណាំងម៉ូតូទឹក ២ កម្រិត Runabout និង Freestyle។ នៅស្រះ ធីណាយ (Thi Nai) កីឡាករ កីឡាការិនីបានផ្តល់ឱ្យអ្នកទស្សនានូវការសម្តែងដ៏ប្លែក និងរំភើបបំផុត។ ក្រុមប្រកួតប្រជែងបានបង្កើតឯកទគ្គកម្មថ្មី ហើយនាំមកនូវរង្វាន់ដ៏សក្តិសម និងការកោតសរសើរពីទស្សនិកជនវៀតណាម ក៏ដូចជាសហគមន៍ចូល​ចិត្តមុខកីឡាដ៏ផ្សងព្រេង - ម៉ូតូទឹកអន្តរជាតិ។

លោក Raimondo di San Germano នាយកប្រតិបត្តិនៃ Aquabike Promotion បាននិយាយថា “នៅពេលដែលយើងប្រកាសប្រទេសវៀតណាមជាគោលដៅមួយក្នុងចំណោមបណ្តា​គោលដៅថ្មី មនុស្សជាច្រើន​នាក់បានចាប់ផ្តើមសម្រុកទៅចុះឈ្មោះ។ នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយើងមានគោល​បំណងអភិវឌ្ឍមុខកីឡានេះនៅអាស៊ី ថែម​ទាំងយើងក៏ចង់អភិវឌ្ឍ វា នៅវៀតណាម ហើយចង់ផ្សព្វផ្សាយនូវ​សម្រស់​ខេត្ត ប៊ិញឌីញ (Binh Dinh) - វៀតណាមទៅកាន់មិត្តផ័ក្តិជុំវិញពិភពលោកផងដែរ”។

ការប្រកួតបែងចំណាត់ថ្នាក់ Ski Ladies GP១ សម្រាប់កីឡាការិនី។ រូបថត៖ ខាញ់ឡុង

ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃ នៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះ ពានរង្វាន់​ប្រណាំង​​ម៉ូតូទឹក UIM-ABP Aquabike World Championship នៅទីក្រុង គ្វីញ៉ឹន (Quy Nhon) បានបញ្ចប់ ទៅ ដោយលទ្ធផលដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ព្រមទាំងបន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកគាំទ្រកីឡាទឹក។

បន្ទាប់ពីការប្រណាំង Grand Prix of Binh Dinh ពានរង្វាន់ UIM-ABP World Championship នឹងបន្តដំណើររបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរក អ្នក ​ជើងឯកនៅឆ្នាំ២០២៤ នៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖ EUROPE (ថ្ងៃទី៣២ ឧសភា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា); Grand Prix of Italy (ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា); EUROPE (ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា); Grand Prix of Indonesia (ថ្ងៃទី២៣ វិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី២៤ វិច្ឆិកា)។/.