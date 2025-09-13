បន្តចារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿង ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម អមដំណើរជាមួយប្រទេសជាតិ ឈានចូលយុគសម័យថ្មី
ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ ទិវាបង្កើតទីសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA)(ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៥ - ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥) លេខាបក្ស និងអគ្គនាយិកានៃ VNA លោកស្រី វូ វៀតត្រាង (Vu Viet Trang) បានឆ្លៀតពេលវេលា និងចែករំលែកអំពីការរួមវិភាគទានសំខាន់ៗ របស់ VNA ក្នុងបុព្វហេតុកសាង និងការពារជាតិ ក៏ដូចជាទិសដៅសំខាន់របស់ VNA ដើម្បីសមស្របនឹងការផ្លាស់ប្តូរនៃបច្ចេកវិទ្យា និងនិន្នាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ បន្តបញ្ជាក់ទីតាំងគឺទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិ ក្នុងសម័យកាលថ្មី។
* អ្នកយកព័ត៌មាន៖ សូមគោរព លោកស្រីអគ្គនាយិកា តាមយោបល់របស់លោកស្រី ក្នុង
រយៈពេល ៨០ ឆ្នាំនៃការរួមដំណើរជាមួយប្រទេសជាតិ តើ VNA បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងបុព្វហេតុបដិវត្តន៍ ការកសាង និងការពារជាតិយ៉ាងដូចម្តេច?
* លោកស្រីអគ្គនាយិកា វូ វៀតត្រាង (Vu Viet Trang)៖ នាថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៥ ពីស្ថានីយ៍ផ្សាយសំឡេង បាចម៉ាយ (Bach Mai) វៀតណាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន (ឥឡូវ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន (VNA)) ស្ថាប័នព័ត៌មានបានដាក់ឈ្មោះដោយលោកប្រធានហូជីមិញ បានផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកនូវសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យ និងបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលបណ្តោះអាសន្ន នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម ជាភាសាទាំងបី គឺភាសាវៀតណាម និងភាសាអង់គ្លេស ភាសាបារាំង ។
ពេលវេលាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងដំណើរការបង្កើត ការសាងសង់ និងការអភិវឌ្ឍរបស់ VNA ហើយបានក្លាយជាទិវាប្រពៃណីរបស់ VNA ។
ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៥ វៀតណាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ជាឈ្មោះដែលលោកប្រធានហូជីមិញដាក់ – បានផ្សព្វផ្សាយពេញលេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯករាជ្យ រួមជាមួយនឹងបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ន នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម តាមរយៈការផ្សាយវិទ្យុសម្លេង ជា ៣ភាសា៖ វៀតណាម អង់គ្លេស និងបារាំង។ ពេលដ៏ពិសិដ្ឋនោះ បានក្លាយជាទិវាប្រពៃណីរបស់ វៀតណាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ដែលបច្ចុប្បន្នគឺ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម ។ រូបថត៖ VNA
ក្នុងអំឡុងសង្រ្គាមតស៊ូទាំងពីរ ប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមបារាំង និងចក្រពត្តិនិយមអាមេរិក (១៩៤៥ -១៩៧៥) ក៏ដូចជាក្នុងសមរភូមិការពារព្រំដែនភាគខាងលិចនៃតំបន់ណាមបូ (Nam Bo) ការពារព្រំដែនភាគខាងជើង និងបំពេញបេសកកម្មអន្តរជាតិនៅប្រទេសឡាវ និងកម្ពុជា បុគ្គលិក អ្នកសារព័ត៌មាន និងកម្មភិបាលបច្ចេកទេសនៃ VNA មិនត្រឹមតែជាអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាយុទ្ធជនពិតប្រាកដទៀតផង។ ដើម្បីបន្តបំផុសបំផុលស្មារតីតាមពាក្យទូន្មានរបស់លោកប្រធានហូជីមិញចំពោះ VNA ដែលថា៖ "ព័ត៌មានកាន់តែលឿន ការតស៊ូនឹងទទួលបានជ័យជម្នះកាន់តែឆាប់រហ័ស" ពួកគេមានវត្តមាននៅគ្រប់ផ្លូវ គ្រប់សមរភូមិ ទាំងចូលរួមប្រយុទ្ធ និងបំពេញភារកិច្ច កត់ត្រាព័ត៌មាន និងថតរូបភាពប្រវត្តិសាស្ត្រ ដើម្បីផ្ញើជូនគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស រដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នសារព័ត៌មាន។
ព័ត៌មាន និងរូបថតពីយុទ្ធនាការ ដៀនបៀនភូ (Dien Bien Phu) ឆ្នាំ ១៩៥៤ សន្និសីទទីនៅក្រុង Geneva យុទ្ធនាការវាយសម្រុក និងងើបឡើងនានិទាឃរដូវឆ្នាំ ១៩៦៨ យុទ្ធនាការហូជីមិញជាប្រវត្តិសា ស្ត្រឆ្នាំ ១៩៧៥ ... បានបន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះស្មារតីក្លាហានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និងយុទ្ធជនរបស់ VNA ។ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ VNA មានកិត្តិយសក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានជ័យជំនះ កត់សំគាល់ពេលរំដោះភាគខាងត្បូង បញ្ចប់ជ័យជំនះនៃសង្គ្រាមតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាមេរិក សង្គ្រោះប្រទេស បើកសម័យបង្រួបបង្រួមជាតិ ប្រទេសទាំងមូលឆ្ពោះទៅកសាងរបបសង្គមនិយម។
ក្នុងអំឡុងពេលកសាង និងការពារមាតុភូមិសង្គមនិយម ក៏ដូចជាដំណើរការផ្លាស់ប្តូរថ្មី VNA បានបន្តអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើគ្រប់វិស័យ បំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុទ្ធសាស្ត្រ និងគួរឱ្យទុកចិត្តរបស់បក្ស និងរដ្ឋ។ ជាប្រភពព័ត៍មានផ្លូវការ ដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានធំៗ ក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទឡ្ហីករណ៍មិនពិត... រួមចំណែកដល់ជ័យជំនះដ៏រុងរឿង មានអត្ថន័យដ៏សារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ បង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់ប្រទេស។
ពីការផ្សាយតែព័ត៌មាន និងរូបថតសម្រាប់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VNA បានផ្គត់ផ្គង់ ព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ដល់សាធារណជនជាមួយនឹងស្នាជាច្រើន ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាននៅពេលនោះ។ នៅឆ្នាំ ១៩៨២ កា សែតកីឡានិងវប្បធម៌បានបង្កើតឡើង។ បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ ១៩៨៣ សប្តាហ៍ព័ត៌មាន និងសប្តាហ៍ព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានបង្កើតឡើង។ នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ កាសែត Vietnam News Le Courrier du Vietnam, Vietnam Law and Legal Forum ត្រូវបានបោះពុម្ពនិងផ្សាយ រួមជាមួយនឹងការសែតព័ត៌មានពេលរសៀល និងព័ត៌មានជារូបភាពតំបន់ភ្នំ និងជនជាតិ។ នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៨ VNA បានបើកដំណើរការគេហទំព័រ www.vnanet.net ដែលក្លាយជាស្ថាប័សារព័ត៌មានដំបូងគេនៅវៀតណាម ដែលដំណើរការលើអ៊ីនធឺណិត ដោយបញ្ចប់រយៈពេល ៥៣ ឆ្នាំនៃការផ្សាយព័ត៌មានបរទេសតាមរយៈរលកវិទ្យុខ្លី ចាប់តាំងពីលើកដំបូង ដែលផ្សាយសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យ។
នៅសតវត្សរ៍ទី ២១ VNA បានក្លាយជាប្រព័ន្ធពហុព័ត៌មានជាមួយគ្រប់ប្រភេទនៃសារព័ត៌មានដូចជា៖ កាសែតបោះពុម្ព កាសែតអេឡិចត្រូនិក ទូរទស្សន៍ រូបថត podcast និងក្រាហ្វិក មាននៅលើគ្រប់ឆេននែល។ មកដល់ពេលនេះ អ្នកយកព័ត៌មាននៃ VNA មិនត្រឹមតែគ្របដណ្តប់គ្រប់ខេត្ត ក្រុងក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានវត្តមាននៅទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ ចំនួន ៣០ ជុំវិញពិភពលោក ដែលនាំមកនូវសេចក្តីប្រាថ្នារបស់វៀត ណាមទៅកាន់ពិភពលោក ទន្ទឹមនឹងនេះ នាំពិភពលោកកាន់តែខិតជិតជាមួយវៀតណាម។
ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ និងបរិវត្តកម្មឌីជីថល គឺជាផលប៉ះពាលទាំងពីរដែលកំពុងកំណត់ "លំហូរ" នៃសារព័ត៌មានទំនើប។ ក្នុងដំណើរនោះ VNA មិនឈរនៅខាងក្រៅទេ ប៉ុន្តែជ្រើសរើសប្រឈមមុខ សម្របខ្លួន និងបង្កើតរបកគំហើញដោយសកម្ម។ ការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨ ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង គឺមិនអាចចៀសផុតពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនោះទេ។ ការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ និងការបង្រួមរចនាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការ គឺដូចជា "ការវះកាត់ធំ" មួយ ដែលពោរពេញដោយការព្រួយបារម្ភ ប៉ុន្តែវាពិតជាចាំបាច់។
ជាមួយនឹងការចែករំលែក និងភាពក្លាហាន ជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងអមដំណើរជាមួយមន្ត្រី និងនិយោជិត ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ VNA បានប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមទៅជាការលើកទឹកចិត្ត លើកឡើងដំណោះស្រាយសមហេតុផល រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ច្របាច់បញ្ចូលអង្គភាពមួយចំនួន និងបង្កើតអង្គភាពថ្មី ដូចជា កាសែតព័ត៌មាន និងជនជាតិ កាសែត Vietnam News និង Law មជ្ឈមណ្ឌលមាតិកាឌីជីថល និងផ្សព្វផ្សាយ...អង្គភាពនានាបានចាប់ផ្តើមរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងឡើងវិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ និងភារកិច្ចនយោបាយដោយគ្មានការរំខាន។
បន្ទាប់ពី ៨០ ឆ្នាំនៃការរួមដំណើរជាមួយប្រទេសជាតិ VNA ត្រូវបានបក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនទទួលស្គាល់ និងបានប្រគល់កិត្តនាមជាវីរភាពចំនួនបីគឺ វិរៈភាពនៃដំណាក់កាលផ្លាស់ប្តូរថ្ម (២០០១) និងវីរៈភាពនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនចំនួនពីរ (ក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ ប្រគល់ជូន VNA និងនៅឆ្នាំ២០២០ ប្រគល់ជូន ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរំដោះ) រួមជាមួយនឹងពានរង្វាន់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាច្រើនទៀត ដូចជា៖ គ្រឿងឥស្សរិយយស Sao Vang, គ្រឿងឥស្សរិយយសហូជីមិញចំនួន ៣ គ្រឿង, គ្រឿងឥស្សរិយយសឯករាជ្យថ្នាក់ទី ១ ចំនួន២…។
ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាប្រពៃណីរបស់ VNA បក្ស និងរដ្ឋបានសម្រេចប្រគល់ជូនដល់ VNA នូវគ្រឿងឥស្សរិយយសហូជីមិញជាលើកទីបី។ នេះគឺជារង្វាន់ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់បក្ស រដ្ឋ ក្នុងការទទួលស្គាល់ការរួមចំណែករបស់ VNA ក្នុងបុព្វហេតុបដិវត្តន៍របស់បក្ស និងប្រទេសជាតិ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏ជាការក្រើនរំលឹកដល់កម្មាភិបាល អ្នកយកសារព័ត៌មាន និងអ្នកបែសម្រួលនីមួយៗ ត្រូវបន្តខិតខំបំពេញការងារនយោបាយរបស់ខ្លួនឱ្យបានល្អ បម្រើបុព្វហេតុបដិវត្តន៍របស់បក្ស និងតម្រូវការរបស់ប្រជាជន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។ VNA ជាស្ថាប័ននាំមុខគេ ក្នុងបរិវត្តកម្មឌីជីថល បង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មព័ត៌មាន!
* អ្នកយកព័ត៌មាន៖ តាមយោបល់របស់ លោកស្រីអគ្គនាយិការ តើ VNA នឹងសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យា និងនិន្នាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបច្ចុប្បន្នយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីបន្តបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនក្នុងបរិបទថ្មី ?
* លោកស្រីអគ្គនាយិកា វូវៀតត្រាង (Vu Viet Trang)៖ ពង្រីកសមិទ្ធិផល នាពេលកន្លងមក ក្នុងសម័យកាលថ្មី ថ្នាក់ដឹកនាំនៃ VNA ប្តេជ្ញា ដឹកនាំការអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បំពេញភារកិច្ចនយោបាយប្រកបដោយជោគជ័យ អះអាងនិងលើកកំពស់តួនាទី និងទីតាំងរបស់ VNA ក្នុងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានបដិវត្តន៍វៀតណាមក្នុងសម័យកាលថ្មី។
លោកស្រីអគ្គនាយិកា VNA វូ វៀតត្រាង (Vu Viet Trang) ដាក់សំណួរជូនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin។ រូបថត៖ ក្វាងវិញ - VNA
អនុវត្តការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជិញ (Pham Minh Chinh) ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី ២៧ របស់គណៈកម្មាធិការបក្សនៃ VNA អាណត្តិ ២០២៥ - ២០៣០ VNA បន្តខិតខំលើកតម្កើងប្រពៃណីវីរភាពរបស់ខ្លួន រក្សាសាមគ្គីភាព លើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ បង្កើតគំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋ ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី និងសកម្មភាពនានា ដែលសក្តិសមជាការទុកចិត្តរបស់បក្ស ប្រជាជន និងប្រពៃណីដ៏រុងរឿងរបស់ VNA ។
លើសពីនេះ VNA បន្តជាស្ថាប័ននាំមុខគេ គំរូ លើមុខមនោគមវិជ្ជា ការពារបក្ស ការពារប្រព័ន្ធនយោបាយ បម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន រួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រចំនួនពីរ៖ ការកសាង និងការពារមាតុភូមិ នាំមុខគេក្នុងការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ បរិវត្តកម្មឌីជីថល និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ សមាហរណកម្មជាមួយបុព្វហេតុបដិវត្តន៍របស់បក្ស និងប្រជាជន។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូឡឹម (To Lam) និងអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិន លោក Xi Jinping អញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីចូ ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិជ្ជាជីវៈរវាងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម ( VNA) និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Xinhua (ស្តាំ) និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគ (ឆ្វេង) រវាងប្រទេសទាំងពីរ (Beijing ១៩ ខែសីហា ២០២៤)។ រូបថត៖ VNA
VNA បន្តអភិវឌ្ឍទៅជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិ ដែលមានកិត្យានុភាពខ្ពស់ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ជាប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានផ្លូវការ ត្រឹមត្រូវ ជឿជាក់ និងសម្បូរបែបសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសាធារណជនក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការឃោសនាក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក និងបម្រើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បក្ស និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ មានបច្ចេកវិជ្ជាទំនើប និងក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន និងអ្នកកែសម្រួលដែលមានជំនាញកាន់តែច្រើនឡើង បង្កើតប្រភពចំណូលដែលមានស្ថិរភាព។
VNA បានដាក់ពង្រាយមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនមេ បណ្តាញខាងក្នុងល្បឿនលឿន បណ្តាញបញ្ជូនទិន្នន័យ និងផ្កាយរណប ឆ្លើយតបនឹងការផលិត និងការចែកចាយព័ត៌មានក្នុងរយៈពេល ២៤/ ៧ ក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ធ្វើទំនើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន, បង្កើនសមត្ថភាពដំណើរការ និងការផ្ទុកទិន្នន័យទ្វេដង, និងបង្កើនល្បឿនអ៊ីនធឺណិត។ បណ្តាញបញ្ជូនទិន្នន័យឯកទេស និងសេវាចែកចាយមាតិកា (CDN) ត្រូវបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាព, ហើយបច្ចេកវិទ្យា Cloud Computing និងសន្តិសុខពហុកម្រិតត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បង្កើតបានជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលមានភាពបត់បែន ស្ថិរភាព,និងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្ពស់។
ជាពិសេស VNA នឹងជំរុញ និងបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លា នៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចព័ត៌មានជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិ។ មានសមត្ថភាពផលិត និងផ្តល់ផលិតផលសារព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាព គ្របដណ្តប់គ្រប់វិស័យនៃជីវិតខាងនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ សង្គម វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា...; គឺជា "ធនាគារ" ដែលផ្តត់ផ្គង់ព័ត៌មាន ដើម្បីបម្រើដល់ការដឹកនាំ និងទិសដៅរបស់បក្ស រដ្ឋ ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក និងបរទេស។ VNA ជំនះឧបសគ្គ សម្របខ្លួនទៅនឹងគ្រប់កាលៈទេសៈ។
* អ្នកយកព័ត៌មាន៖ ក្នុងបរិបទថ្មី តាមការយល់ឃើញរបស់ លោកស្រីអគ្គនាយិកា តើ VNA ប្រឈមមុខអ្វីខ្លះ និងមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះ ដើម្បីជំនះបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះ ?
* លោកស្រីអគ្គនាយិកា វូ វៀតត្រាង (Vu Viet Trang)៖ ក្នុងដំណើរការអនុវត្តគោលដៅសំខាន់ៗ VNA ក៏ប្រឈមមុខនឹងការលំបាក និងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន។ ក្នុងនោះ បញ្ហាប្រឈមនៃធនធានគឺធំបំផុត។ ថវិកាស្វយ័តរបស់ VNA បានថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ ប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវបែងចែកថវិកាវិនិយោគសាធារណៈដែលមានកម្រិត សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេស និងបច្ចេកវិទ្យា។ ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកវ័យក្មេងជាច្រើន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃវិស័យសារព័ត៌មានទំនើបក៏មានការលំបាកដែរ ដោយសារថវិកាមានកម្រិត។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ VNA កំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា។ នោះគឺសារព័ត៌មានមិនពិត ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងព័ត៌មានដែលប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)។ ដោយសារការវិវត្តន៍ខ្លាំងនៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និង AI ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងព័ត៌មានមិនពិតកាន់តែពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រង បង្កើតស្ថានភាពមួយដែលការពិត និងភាពមិនពិតលាយឡំគ្នា រំខានដល់សាធារណជន…ទោះបីជាមានការលំបាកបែបនេះក៏ដោយ សមូហភាពនៃអ្នកសារព័ត៌មាន VNA នឹងមិនថយក្រោយឡើយ នៅពេលប្រឈមមុខនឹងការលំបាក។ ជាការពិត អ្នកយកព័ត៌មាន
អ្នកនិពន្ធ អ្នកកែសម្រួល មន្ត្រីទាំងឡាយរបស់ VNA តែងតែសាមគ្គី មានទំនួលខុសត្រូវ មានគំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋ និងសម្របខ្លួនបានខ្ពស់ចំពោះគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់។
ទាក់ទងនឹងធនធានមនុស្ស អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកនិពន្ធ អ្នកកែសម្រួល និងមន្ត្រី VNA រាប់រយនាក់ បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីលើកកំពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសរបស់ពួកគេទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស និងថ្នាក់រៀនដើម្បីកែលម្អទ្រឹស្តីនយោបាយរបស់ពួកគេ។ ការចែករំលែកជំនាញសារព័ត៌មានទំនើប ត្រូវបានអនុវត្តជាប្រចាំ និងជាបន្តបន្ទាប់។ ដូច្នេះ VNA តែងតែមានស្នាដៃសារព័ត៌មាន ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការ និងត្រឹមត្រូវ ទាន់ពេលវេលា នៅលើឆេននែលជាច្រើន, ទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ ក្រសួង ស្ថាប័ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងជាពិសេសពីសាធារណជនយ៉ាងច្រើនកុះករ។
សកម្មភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក៏ត្រូវបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងទិសដៅជាក់ស្តែង និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព, ជួយ VNA ទទួលបានប្រភពព័ត៌មានចម្រុះ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបរទេសរបស់ VNA នៅលើឆេននែលជាច្រើន។
ដោយផ្អែកលើតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ថ្នាក់ដឹកនាំ VNA បានណែនាំអង្គភាពព័ត៌មានឱ្យស្រាវជ្រាវ, សាកល្បង និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើប, ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានរបស់អ្នកអាន។ អង្គភាពនានាបានបង្កើតផលិតផល ដោយអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា, សារព័ត៌មានទិន្នន័យ, និងផលិតផលមួយចំនួន ដែលភ្ជាប់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា AR (Augmented Reality) 3D Interactive …។ ផលិតផលសារព័ត៌មាន 3D ដែលមានអន្តរកម្មផ្ទាល់នៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ ឬការប៉ះលើទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ បាននាំមកនូវបទពិសោធន៍ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់សាធារណជន ជាពិសេសយុវជន។ បច្ចុប្បន្ននេះ សាធារណជនមិនត្រឹមតែចង់ស្វែងរក និងអានព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ពីមុខងារថ្មីៗនៃសារព័ត៌មានទំនើបទៀត ផង នេះក៏ជាតម្រូវការសម្រាប់ VNA នាពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ទៀត។
* អ្នកយកព័ត៌មាន៖ ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រពៃណី ៨០ ឆ្នាំ គឺជាព្រឹត្តិការដ៏សំខាន់មួយ ពិសេស ក្នុងឱកាសដែលប្រទេសទាំងមូលឈានចូលយុគសម័យថ្មី ពោលគឺយុគសម័យនៃការរីកចំរើន តើអគ្គនាយិកាចង់ចែករំលែកអ្វីខ្លះក្នុងឱកាសនេះ?* លោកស្រីអគ្គនាយិកា វ៉ូវៀតត្រាង (Vu Viet Trang)៖ ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាប្រពៃណីរបស់ VNA (ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៥ - ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥) ក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការបក្សនៃ VNA និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ VNA ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃ VNA យុទ្ធជនពលី យុទ្ធជនពិការ គ្រួសារមានយុទ្ធជនពលី អ្នកបច្ចេកទេស និងអ្នកយកព័ត៌មាន និយោជិតនៃ VNA ជាច្រើនជំនាន់ ដែលបានលះបង់ពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ លះបង់ពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេ និងបានរួមចំណែកជាច្រើនក្នុងការកសាង VNA ឱ្យរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ។
អ្នកសារព័ត៌មានជំនាន់នេះ មានមោទនៈភាពចំពោះអតីតកាលដ៏រុងរឿងរបស់ជំនាន់មុន ហើយបន្តបន្សល់ទុកនូវស្លាកស្នាមនៅក្នុងការតស៊ូ ដើម្បីការពារឯករាជ្យភាព, អធិបតេយ្យភាព, ការពារមូលដ្ឋានមនោគមវិជ្ជារបស់បក្ស, នៅក្នុងការកសាង និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ ជាមួយនឹងប្រពៃណីដ៏រឹងមាំ, ស្មារតីច្នៃប្រតិដ្ឋឥតឈប់ឈរ និងមហិច្ឆតាដ៏ធំ, VNAនឹងបន្តខិតខំ, បញ្ជាក់ពីទីតាំងរបស់ខ្លួនជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដ៏សំខាន់, ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយជាតិ, និងជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បក្ស និងរដ្ឋ។
ជាមួយនឹងស្មារតី "VNA រួមជាមួយប្រទេសជាតិឈានចូលយុគសម័យថ្មី", ខ្ញុំជឿជាក់ថា មន្ត្រី និងបុគ្គលិក អ្នកយកព័ត៌មាន អ្នកនិពន្ធ អ្នកកែសម្រួលទាំងអស់របស់ VNA នឹងបន្តសាមគ្គីគ្នា, សម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរថ្មី, លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារ, បំពេញភារកិច្ចព័ត៌មានឱ្យបានល្អ, ដើរតួនាទីយុទ្ធជននៅលើសមរភូមិព័ត៌មាន, និងរួមគ្នាដើម្បីបន្តសរសេរទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងរបស់ VNA ដ៏វីរៈភាព ក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះ។
អ្នកយកព័ត៌មាន៖ សូមគោរពអរគុណលោកលោកស្រីអគ្គនាយិកា៕