ទេសភាពរដ្ឋធានី ហាណូយ (Ha Noi) មើលពីលើ
មើលពីលើ រដ្ឋធានី ហាណូយ (Ha Noi) លេចចេញបែបបុរាណផង និងទំនើបផង -ជាទីក្រុងមួយ ដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចង្វាក់ជីវិតសហសម័យរួមផ្សំជាមួយគ្នាយ៉ាងទាក់ទាញ។ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៧១ នៃទិវារំដោះរាជធានី (១០ តុលា ១៩៥៤ - ១០ តុលា ២០២៥)កាសែតរូបភាពវៀតណាមសូមណែនាំ កម្រងរូបថត "គយគន់មើលទេសភាពរដ្ឋធានី ហាណូយ (Ha Noi) មើលពីលើ “ នាំអ្នកទស្សនាអាចគយគន់ទេសភាពទាំងស្រុងនៃរដ្ឋធានីហាណូយ (Ha Noi) ប្រកបដោយភាពឆើតឆាយ អស្ចារ្យ និងរំជួលចិត្ត។
ពីសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រ ស្រះទឹកពណ៌ខៀវស្រងាត់ ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេហុង (Hong) រហូតដល់ ចង្វាក់ជីវិតដ៏អ៊ូអរនៅតាមដងផ្លូវ អ្វីៗទាំងអស់រួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតរូបភាពមួយចម្រុះគ្នារវាងអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន។ នោះគឺរដ្ឋធានី ហាណូយ (Ha Noi) នៃក្នុងអនុស្សាវរីយ៍ និងអនាគត ទីដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃទិដ្ឋភាព សុទ្ធតែបើកឡើងនូវរឿងរ៉ាវមួយ អារម្មណ៍មួយមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុក និងបរទេស។
អនុវត្ត៖ យ៉ាងហ៊ុយ ប្រែសម្រួលដោយង្វៀនយ៉ាង